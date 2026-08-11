Marcell Jacobs, ufficiali gli avversari in semifinale! Orario, n. di corsia, tv, quanti si qualificano

Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio esordio agli Europei 2026 di atletica, dove sarà chiamato a difendere la corona sui 100 metri e ad andare a caccia del terzo titolo continentale consecutivo. Il velocista lombardo si presenterà con i favori del pronostico sul rettilineo dell’Alexander Stadium di Birmingham, il primo appuntamento è con le semifinali: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è stato inserito nella terza semifinale, in programma alle ore 21.46 italiane.

I primi due classificati di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio si qualificheranno alla finale, prevista alle ore 22.47. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore correrà in corsia 4, forte della miglior prestazione europea stagionale (9.96). Il primatista continentale (9.80 in occasione dell’affermazione ai Giochi di cinque anni fa) sarà atteso dal confronto con il britannico Louie Hinchliffe (9.95 di personale e 10.01 in questa annata agonistica), mentre partiranno più attardati il belga Simon Verherstraeten, l’olandese Elvis Afrifa, il tedesco Lucas Ansah-Peprah.

Agli esterni il lituano Adas Dambrauskas, il portoghese Delvis Santos e l’irlandese Israele Olatunde. I rivali più temibili per la caccia all’oro sono nelle altre semifinali: il britannico Romell Glave (9.97) nella prima con il nostro Chituru Ali; il tedesco Owen Ansah nella seconda con il britannico Jeremiah Azu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Marcell Jacobs sui 100 metri agli Europei 2026 di atletica. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALE MARCELL JACOBS EUROPEI ATLETICA OGGI

Martedì 11 agosto

Ore 21.46 100 metri, semifinale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

CORSIA MARCELL JACOBS SEMIFINALE 100 METRI

Corsia 4.

AVVERSARI E STARTLIST SEMIFINALE MARCELL JACOBS

Corsia 2: Adas Dambrauskas (Lituania, 10.26 di personale, 10.26 di stagionale)

Corsia 3: Delvis Santos (Portogallo, 10.07, 10.24)

Corsia 4: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.96)

Corsia 5: Simon Verherstaeten (Belgio, 10.06, 10.12)

Corsia 6: Louie Hinchliffe (Gran Bretagna, 9.95, 10.01)

Corsia 7: Elvis Afrifa (Paesi Bassi, 10.06, 10.06)

Corsia 8: Lucas Ansah-Peprah (Germania, 10.00, 10.15)

Corsia 9: Israel Olatunde (Irlanda, 10.08, 10.41)

CHI SI QUALIFICA IN SEMIFINALE

I primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio.

PROGRAMMA MARCELL JACOBS EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.