Marcell Jacobs torna ad allenarsi: obiettivo Ultimate Championship

L’obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championships, nuova competizione ideata da World Athletics, che si terrà a Budapest dall’11 al 13 settembre: Marcell Jacobs torna al lavoro dopo l’infortunio subito agli Europei per gli ultimi appuntamenti stagionali.

Il velocista azzurro nella giornata di ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, pista e palestra con una buona intensità. L’azzurro ha scritto: “Ancora al lavoro. La stagione non è ancora finita. Ci vediamo presto“.

Jacobs si era infortunato nel corso della finale degli Europei di Birmingham, procurandosi una lesione di media entità alla coscia sinistra. Dopo il rientro dalla Gran Bretagna l’azzurro ha iniziato il recupero a Roma ed ora ha due settimane di tempo per preparare l’appuntamento magiaro.

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