Marcell Jacobs sfida i britannici per il tris Europeo, e non solo: la lista dei tempi stagionali

Marcell Jacobs si presenta ai nastri di partenza dei Campionati Europei di Birmingham 2026 da leader delle liste continentali stagionali sui 100 metri, grazie all’eccellente 9.96 firmato a Parigi in Diamond League il 28 giugno con vento praticamente nullo. L’obiettivo non può che essere dunque quello di aggiudicarsi il terzo oro europeo consecutivo nella gara regina dell’atletica, impresa coronata in passato solamente dal sovietico Valeriy Borzov (1969-1971-1974) e dal britannico Linford Christie (1986-1990-1994).

Il campione olimpico di Tokyo 2021 arriva a Birmingham forte di alcune ottime prestazioni nella stagione che ha segnato il suo ritorno sotto la guida tecnica di Paolo Camossi, tra cui il sensazionale 9.67 ventoso (+4.1) nella bufera di Eisenstadt. Meno brillante la sua ultima uscita pre-Europeo agli Assoluti di Firenze, condizionata però anche da una pista non performante e da una partenza piuttosto problematica in cui ha rischiato seriamente di venire squalificato.

Jacobs vanta il miglior crono europeo dell’anno con un margine minimo nei confronti del quotato britannico Romell Glave, capace di correre in 9.97 controvento il 18 luglio a Londra, ma anche del tedesco Owen Ansah, sceso a sua volta sotto i 10 secondi con un 9.98 ad inizio giugno.

Lo sprinter lombardo dovrà vedersela anche con gli altri due padroni di casa Jeremiah Azu (10.00 a Glasgow nei recenti Giochi del Commonwealth) e Louie Hinchliffe (10.01 in stagione). In seconda fascia sulla carta il teutonico Heiko Gussmann ed i neerlandesi Elvis Afrifa e Taymir Burnet, oltre al polacco Dominik Kopec e all’altro azzurro Chituru Ali, argento due anni fa a Roma proprio dietro a Jacobs.