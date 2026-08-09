Marcell Jacobs onora Berruti: “Mi riconosco nella sua falcata da angelo: correrò per lui. Dopo l’oro alle Olimpiadi mi disse…”

Marcell Jacobs farà il proprio esordio agli Europei 2026 di atletica nella giornata di martedì 11 agosto, quando sarà chiamato a difendere il titolo sui 100 metri. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 andrà a caccia del terzo sigillo continentale consecutivo sul rettilineo e si presenterà a Birmingham forte della miglior prestazione europea stagionale (9.96 in Diamond League a Parigi), negli ultimi mesi è apparso in grande forma e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

La vigilia dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica è stata purtroppo funestata dalla scomparsa di Livio Berruti, Campione Olimpico di Roma 1960 sui 200 metri, che ci ha lasciato all’età di 87 anni. Marcell Jacobs ha espresso il proprio cordoglio attraverso i microfoni dell’Ansa: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Livio Berruti. Fu oro olimpico battendo per la prima volta, lui italiano, i campioni americani, e sfiorò il bis con la staffetta“.

Il velocista lombardo ha proseguito nel proprio ricordo: “Mi riconosco molto nella sua affascinante falcata da “angelo”. La leggerezza di Berruti è un modello per noi velocisti. Dice quanto è bella la nostra specialità e quanta emozione ha potuto trasmettere a milioni di italiani e non solo. Mi inchino al ricordo della sua grande impresa che centrò a 21 anni, anche lui come me nelle Fiamme Oro“.

Il poliziotto ha anche svelato cosa Livio Berruti gli aveva detto dopo la memorabile apoteosi a cinque cerchi il 1° agosto 2021: “Gli sono anche grato per le sue parole dopo la mia vittoria a Tokyo: ‘È stata una gara emozionante, mi ha fatto tornare indietro di sessant’anni. Ho trovato un valido erede’. Correrò per lui, a Birmingham“.