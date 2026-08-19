Marcell Jacobs infortunato: l’esito degli accertamenti. Cosa si è fatto male: lesione di media entità

Marcell Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all’infortunio accusato otto giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra: questo è l’esito dell’accertamento eseguito questa mattina a Roma.

L’esito diagnostico è stato comunicato dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapico nella Capitale, dove nei giorni scorsi ha già affrontato le prime cure in seguito alla criticità riscontrata all’Alexander Stadium di Birmingham. Si teme dunque una conclusione anticipata di stagione e l’intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica.

Marcell Jacobs era tornato sotto i dieci secondi dopo un paio di anni, esprimendosi in 9.99 al Golden Gala di Roma e in 9.96 in Diamond League a Parigi (miglior prestazione europea stagionale). In seguito aveva tuonato un 9.67 con 4,1 m/s di vento a favore (terzo riscontro cronometrico della storia in ogni condizione), ma poi un problema fisico lo aveva costretto a rinunciare a Montecarlo e Madrid.

Tornato in scena agli Assoluti, nella semifinale degli Europei aveva fatto intendere di essere il grande favorito per la medaglia d’oro, ma poi è stato tradito dal muscolo pettineo della coscia sinistra.