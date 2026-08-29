Marc Marquez: “Sapevo di avere un’unica chance in curva 1, avevo in testa quel sorpasso”

La Sprint Race del Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, è stata conquistata da un solidissimo Marc Marquez. Lo spagnolo è balzato in testa nella prima curva ed ha dettato il ritmo per tutti gli undici giri sul circuito Ciudad del Motor di Aragon, conquistando la ventesima gara corta della sua carriera, la terza di fila davanti al pubblico di casa.

Grazie a questo successo, il campione del mondo in carica si avvicina al leader del Mondiale Jorge Martin, ora distante 33 punti. Ha completato la doppietta tutta spagnola Alex Marquez (Ducati Gresini, +1.140) che non ha mai tenuto il ritmo del fratello. Sale sul gradino più basso del podio Marco Bezzecchi (+2.089) sorpreso in avvio dalle due Ducati.

Ai microfoni di Sky Sport, Marc Marquez ha così commentato la sua gara: “Quando ho visto che Marco partiva con la soft ho capito che avevo un’unica chance in curva 1. L’ho fatto perché poi con la media avrei faticato a metterla in temperatura. La media va bene, è molto costante. La strategia era partire ed attaccare subito”.

Il sorpasso su Bezzecchi: “Nelle curve a sinistra mi sento molto bene a sorpassare. In partenza mi si è impennata un po’ ma avevo in testa il sorpasso. Ho preso il rischio già in partenza. Ho fatto lo stesso passo delle prove libere. Domani ci sarà più caldo e vedremo”.