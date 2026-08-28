Marc Marquez punta alla doppietta: “Se voglio lottare per il Mondiale mi servono 37 punti ad Aragon”

Marc Marquez si conferma estremamente competitivo al MotorLand di Alcañiz ma non va oltre il terzo posto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati è sceso sotto il suo vecchio record della pista, venendo però battuto nel time-attack per una questione di centesimi dal fratello Alex e dall’Aprilia di Marco Bezzecchi.

“La prima posizione è sempre importante. Oggi chiudo al terzo posto, ci sono due piloti che sono andati più veloci di me, ma abbiamo lavorato bene, mi sento bene e mi diverto sulla moto. Questa è una pista favorevole al mio stile di guida e se voglio avere la minima chance di lottare per questo Mondiale devo andare vicino al massimo di 37 punti o quantomeno finire davanti ai rivali per il campionato, perché arriveranno le piste in cui loro saranno più forti“, dichiara il nove volte campione iridato.

Ai microfoni di Sky Sport, il 33enne di Cervera si è poi soffermato sulla sua forma fisica attuale: “Se in tre abbiamo girato sotto al record della pista, vuol dire che stiamo andando molto veloci. Dal punto di vista fisico sono a un livello accettabile, e sono pronto. Ogni giorno cerco di raggiungere il massimo del potenziale che il mio corpo mi consente“.