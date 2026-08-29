Marc Marquez non si abbatte: “Pole mancata perché Bezzecchi è più veloce. Non escludo la media nella Sprint”

Marc Marquez non è in pole position ad Aragon! Questa è la prima vera notizia del weekend. Il Cabroncito, infatti, deve accontentarsi del secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “Motorland” di Alcaniz (Spagna) il portacolori del team Ducati ce l’ha messa tutta per conquistare miglior prestazione ma in alcuni momenti ha rischiato troppo, ha sbagliato e ha dovuto cedere (almeno per il momento) lo scettro di questo tracciato.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi (Aprilia) con il nuovo record della pista in 1:44.962 con 89 millesimi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Factory) mentre completa la prima fila Alex Marquez (Ducati Gresini) a 299. Quarta posizione per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 413 millesimi, quinta per Jorge Martin (Aprilia) a 474 mentre chiude la seconda fila Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 593. Settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 653 millesimi, ottavo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 709, quindi nono Johann Zarco (LCR Honda) a 821, mentre completa la top10 Diogo Moreira (LCR Honda) a 840.

Al termine della Q2 d il pilota del team di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Io provo sempre a dare il massimo, anche oggi ho provato ma c’è stato un pilota, Marco Bezzecchi, che è stato più veloce di noi. Anzi, mi sembra che anche a livello di passo possa essere più veloce di noi al momento. Per questo motivo dovremo lavorare bene e capire come muoverci. La Sprint Race potrebbe darci una mano e proverò come sempre a dare il massimo. Dal mio punto di vista mi sento bene ed a posto con la moto. La gomma media al posteriore? Chissà, è comunque una opzione”.