GP Aragon
Marc Marquez lascia subito il segno nelle libere ad Aragon, buon avvio per Bezzecchi
Marc Marquez comincia il weekend con il piede giusto e realizza la miglior prestazione cronometrica nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2026, valevole come tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati si conferma dunque l’uomo da battere al MotorLand di Alcañiz, mettendo in mostra un passo superiore alla concorrenza sia ad inizio run che con gomme usate.
1’47″532 il tempo messo a segno dal nove volte campione del mondo, che ha lavorato per tutto il turno con una sola coppia di pneumatici trovando subito un ottimo ritmo e dimostrandosi poi anche costante con il passare dei giri. Seconda piazza a 35 millesimi dalla vetta per il padrone di casa iberico Raul Fernandez con l’Aprilia del team Trackhouse, sfruttando però una gomma nuova al posteriore nell’ultimo run.
Gli unici a contenere il distacco da Marc in termini di passo sono stati l’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale, terzo a 221 millesimi cambiando però la gomma anteriore a metà turno, e soprattutto il fratello Alex con la Ducati Gresini, quarto a 264 millesimi senza montare pneumatici nuovi nella seconda parte della FP1. Gap abissali per tutti gli altri, a partire dal quinto posto di Pedro Acosta sulla KTM relegato a sette decimi.
L’Italia piazza altri due piloti nella top10, con Franco Morbidelli 7° a 0.847 effettuando un time-attack nel finale sulla Ducati VR46 ed il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio 8° a 0.937 nonostante una caduta ad inizio sessione. Partenza in salita per il leader del campionato Jorge Martin solo 18° con l’Aprilia ufficiale a oltre un secondo e mezzo dalla testa.
CLASSIFICA FP1 GP ARAGON MOTOGP 2026
1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 1:47.532
2. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.035
3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.221
4. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.264
5. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.713
6. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.767
7. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.847
8. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.937
9. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.966
10. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.108
11. Johann Zarco (Honda LCR) +1.117
12. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.273
13. Diogo Moreira (Honda LCR) +1.290
14. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +1.352
15. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) +1.477
16. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.574
17. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +1.582
18. Jorge Martin (Aprilia Racing) +1.591
19. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +1.789
20. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +1.875
21. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +1.969
22. Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +2.785