Marc Marquez: “Era importante vincere, su una pista dove sapevamo di andare forte”

Marc Marquez ha trionfato nel 13° appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Aragon, in Spagna, il Cabroncito ha dettato legge e gestito la gara alla perfezione. Alle sue spalle si sono classificati il connazionale Pedro Acosta, su KTM, e Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, che conquista così il secondo podio del weekend dopo quello ottenuto nella Sprint di ieri.

Per Marquez si tratta di un risultato pesante, che gli consente di avvicinarsi ulteriormente alla vetta del campionato. Grazie al quinto posto del leader della classifica, Jorge Martin, Marc è ora a -19 punti dalla prima posizione e sale al secondo posto in graduatoria, scavalcando proprio Bezzecchi. Il pilota romagnolo, dal canto suo, rosicchia punti nei confronti del compagno di squadra e si porta a -24 dalla vetta.

“Come detto ieri, il punto chiave era la prima curva. Ci ero riuscito, ma poi ho commesso un grosso errore perché non ho gestito bene l’abbassatore. Da quel momento in poi ho costruito il mio ritmo. Ho controllato la gara e cercato di attaccare nel momento giusto“, ha raccontato Marquez a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota Ducati ha poi aggiunto: “Per poter lottare per il campionato dobbiamo sfruttare al massimo quelle piste dove andiamo forte e poi raccogliere quello che si può dove facciamo più fatica. La Ducati sta lavorando tantissimo e io mi sto concentrando sulla gestione di me stesso. Dove sono fisicamente? Ogni giorno provo ad avvicinarmi al 100%“.