Atletica
Maratona Europei atletica 2026: risultati, tempi e classifica della gara maschile
Il vice-campione mondiale in carica Amanal Petros fa la voce grossa a Birmingham e vince con un’azione solitaria la Maratona degli Europei di atletica 2026. Primo titolo continentale della carriera per il trentunenne tedesco, che si era aggiudicato la medaglia di bronzo due anni fa nella mezza maratona europea di Roma subito alle spalle dell’azzurro Pietro Riva, oggi secondo classificato.
Petros ha trionfato con il crono di 2h09:11, nuovo record della manifestazione, resistendo nel finale alla rimonta furibonda di un Riva capace di fare la differenza nella volata conclusiva per l’argento avvicinandosi a soli 7″ dal vincitore e tagliando il traguardo in 2h09:18. Podio completato in terza posizione dall’israeliano Gashau Ayale con 2h09:21.
Lontani dalle posizioni di vertice gli altri italiani (che hanno compromesso la possibilità di andare a medaglia nella classifica a squadre): 18° Ahmed Ouhda in 2h11:45, 23° il veterano Daniele Meucci in 2h14:33, 32° Xavier Chevrier in 2h18:21, mentre si è ritirato Badr Jaafari. Di seguito la classifica completa della Maratona maschile agli Europei di atletica 2026.
CLASSIFICA MARATONA MASCHILE EUROPEI 2026
1 227 PETROS Amanal GER 17 MAY 1995 2:09:11 CR
2 248 RIVA Pietro ITA 1 MAY 1997 2:09:18 0:07
3 240 AYALE Gashau ISR 22 AUG 1996 2:09:21 0:10
4 259 HASSAN Suldan SWE 1 APR 1998 2:09:24 0:13
5 241 GETAHON Tadesse ISR 20 DEC 1997 2:09:31 0:20 SB
6 217 GONDOUIN Valentin FRA 4 MAR 1999 2:09:34 0:23 SB
7 221 MAHAMED Mahamed GBR 18 SEP 1997 2:09:43 0:32
8 239 ALAME Haimro ISR 8 JUN 1990 2:09:45 0:34 SB
9 225 FITWI SIBHATU Samuel GER 1 JAN 1996 2:09:47 0:36
10 228 RINGER Richard GER 27 FEB 1989 2:10:05 0:54 SB
11 218 ROUDOLFF LEVISSE Emmanuel FRA 30 JUL 1995 2:10:34 1:23
12 238 ABUHAY Yitayew ISR 1 DEC 1996 2:10:59 1:48
13 258 CHALA Ebba Tulu SWE 22 JUN 1996 2:11:06 1:55
14 211 GONZÁLEZ RIVERA Jorge ESP 23 SEP 1995 2:11:10 1:59 SB
15 212 MAYO Carlos ESP 18 SEP 1995 2:11:27 2:16 SB
16 210 FIFA Ilias ESP 16 MAY 1989 2:11:33 2:22
17 255 KYBURZ Matthias SUI 5 MAR 1990 2:11:42 2:31
18 247 OUHDA Ahmed ITA 10 MAR 1997 2:11:45 2:34
19 216 CHAHDI Hassan FRA 7 MAY 1989 2:12:04 2:53 SB
20 209 CHAKIR Ibrahim ESP 4 SEP 1994 2:12:28 3:17 SB
21 224 BOCH Simon GER 18 APR 1994 2:12:55 3:44 SB
22 243 TEFERI Maru ISR 17 AUG 1992 2:13:36 4:25
23 246 MEUCCI Daniele ITA 7 OCT 1985 2:14:33 5:22 SB
24 207 BLANCO Jorge ESP 15 JUL 1993 2:14:55 5:44 SB
25 202 BIERINCKX Vincent BEL 25 APR 1990 2:15:32 6:21 SB
26 201 VOJTA Andreas AUT 9 JUN 1989 2:15:34 6:23
27 231 LOMB Ádám HUN 9 JUL 2001 2:16:15 7:04
28 226 HILLE Erik GER 29 SEP 1988 2:16:22 7:11
29 203 SEVENOIS Nathan BEL 23 MAY 1996 2:16:34 7:23 SB
30 252 PRESTSÆTER Sjur NOR 25 OCT 1990 2:17:02 7:51
31 214 NURME Tiidrek EST 18 NOV 1985 2:18:18 9:07 SB
32 244 CHEVRIER Xavier ITA 17 MAR 1990 2:18:21 9:10
33 232 SZEMEREI Levente HUN 25 JAN 2000 2:18:27 9:16
34 206 OLESEN Martin Egebjerg DEN 8 OCT 1995 2:18:28 9:17 SB
35 242 MALEDE Bukayawe ISR 1 APR 1997 2:18:37 9:26
36 256 WÄGELI Patrik SUI 1 JAN 1991 2:18:38 9:27
37 229 THURLEY Tom GER 13 SEP 1993 2:18:56 9:45
38 204 ZARADZKI Yohan BEL 21 SEP 1994 2:18:58 9:47
39 213 HUSSAR Karel EST 18 JUN 1995 2:19:42 10:31
40 223 MENGES Tewelde GBR 11 SEP 1996 2:19:45 10:34
41 230 STAMOULIS Georgios GRE 26 SEP 1998 2:20:21 11:10 SB
42 251 ØYGARD Eivind NOR 18 FEB 1992 2:20:40 11:29 SB
43 236 O’DONNELL Paul IRL 16 MAY 1998 2:20:41 11:30
44 208 CARRO Fernando ESP 1 APR 1992 2:21:14 12:03 SB
45 237 ANDRÉSSON Hlynur ISL 16 SEP 1993 2:22:09 12:58
46 249 IVANOVSKI Dario MKD 15 MAY 1997 2:22:39 13:28
47 257 CASTEEL Archie SWE 13 AUG 1996 2:23:34 14:23
48 253 COSTA Carlos POR 2 MAR 1986 2:23:41 14:30
49 205 DAHL Jacob DEN 29 JAN 1988 2:27:04 17:53
50 222 MELLOR Jonathan GBR 27 DEC 1986 2:27:56 18:45 SB
51 233 TARNAI László HUN 17 OCT 1993 2:30:12 21:01 SB
52 250 LOMÅS Erik NOR 12 JAN 1993 2:33:33 24:22
Non classificati
261 ÖZBILEN Kaan Kigen TUR 15 JAN 1986 DNF
215 BOUR Felix FRA 25 MAR 1994 DNF
254 SOARE Nicolae Alexandru ROU 20 SEP 1991 DNF
235 McGLYNN David IRL 5 MAY 1999 DNF
260 TESFAMARIAM Samuel Tsegay SWE 24 FEB 1988 DNF
220 GHEBRESILASIE Weynay GBR 24 MAR 1994 DNF
245 JAAFARI Badr ITA 15 APR 1998 DNF
234 CREECH Ryan IRL 19 DEC 1991 DNS