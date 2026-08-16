Atletica
Maratona Europei atletica 2026: risultati, tempi e classifica della gara femminile
Va in archivio con una vittoria schiacciante di Alisa Vainio la Maratona femminile dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham. La 28enne finlandese ha dominato da un capo all’altro la prova odierna sulla distanza dei 42,195 chilometri, andando in fuga sin dalle battute iniziali e rifilando distacchi abissali a tutte le avversarie.
2h22:26 il crono della finnica, che è anche il nuovo record dei Campionati e la quarta miglior prestazione continentale della stagione (la stessa Vainio detiene anche le prime due…). Salgono sul podio europeo anche l’ungherese Lili Anna Vindics-Toth, argento in 2h27:21, e la padrona di casa britannica Abbie Donnelly, bronzo in 2h27:33.
Fuori dalla zona medaglie le azzurre, che hanno comunque raccolto un prezioso secondo posto nella classifica a squadre: Rebecca Lonedo sesta in 2h27:55, Sofiia Yaremchuk settima in 2h28:02, Giovanna Epis 21ma in 2h33:02 e 31ma Alessia Tuccitto in 2h39:23. Di seguito la classifica completa della Maratona femminile agli Europei di atletica 2026.
CLASSIFICA MARATONA FEMMINILE EUROPEI 2026
1 417 VAINIO Alisa FIN 16 NOV 1997 2:22:26 CR
2 433 VINDICS-TÓTH Lili Anna HUN 17 SEP 1998 2:27:21 4:55 PB
3 418 DONNELLY Abbie GBR 2 SEP 1996 2:27:33 5:07 SB
4 431 SZABÓ Nóra HUN 1 MAR 1988 2:27:39 5:13 SB
5 423 WILSON Natasha GBR 12 NOV 1992 2:27:54 5:28 SB
6 439 LONEDO Rebecca ITA 5 DEC 1996 2:27:55 5:29
7 441 YAREMCHUK Sofiia ITA 3 JUN 1994 2:28:02 5:36 SB
8 413 ROBLES Carolina ESP 4 DEC 1991 2:28:07 5:41
9 407 HROCHOVÁ Tereza CZE 24 FEB 1996 2:28:14 5:48
10 401 MAYER Julia AUT 20 JAN 1993 2:28:23 5:57 SB
11 436 TEFERI Selamawit ISR 24 MAR 1994 2:28:26 6:00
12 437 TIYOURI Maor ISR 13 AUG 1990 2:30:17 7:51
13 443 LISOWSKA Aleksandra POL 12 DEC 1990 2:30:21 7:55 SB
14 420 HARVEY Rose GBR 25 AUG 1992 2:30:34 8:08
15 412 OUHADDOU NAFIE Fatima Azzahraa ESP 30 AUG 1993 2:30:37 8:11
16 424 HOTTENROTT Laura GER 14 MAY 1992 2:31:15 8:49 SB
17 447 ŠAJN Liza SLO 5 MAY 2002 2:31:22 8:56 SB
18 411 NAVARRETE Ester ESP 16 MAR 1990 2:31:57 9:31 SB
19 449 SCHLUMPF Fabienne SUI 17 NOV 1990 2:32:11 9:45
20 414 SOLER Meritxell ESP 20 JUL 1992 2:32:21 9:55 SB
21 438 EPIS Giovanna ITA 11 OCT 1988 2:33:02 10:36 SB
22 422 SMALL Louise GBR 27 MAR 1992 2:33:32 11:06
23 428 THEMANN Tabea GER 22 MAR 1992 2:35:18 12:52
24 444 CARVALHO Joana Vanessa POR 4 NOV 1991 2:35:50 13:24
25 454 LINDHOLM Hanna SWE 28 NOV 1979 2:36:42 14:16 SB
26 451 VONLANTHEN Fabienne SUI 24 AUG 1993 2:36:57 14:31 SB
27 405 WARPY Victoria BEL 6 JUN 1997 2:37:23 14:57
28 404 MATHY Valentine BEL 14 JAN 1994 2:37:32 15:06 SB
29 442 ŽUSINAITE-NEKRIOŠIENE Vaida LTU 13 JAN 1988 2:37:47 15:21
30 448 MEIER Andrea SUI 9 FEB 1993 2:38:45 16:19
31 440 TUCCITTO Alessia ITA 26 OCT 1997 2:39:23 16:57
32 427 SAATHOFF Katharina GER 13 DEC 2000 2:39:34 17:08
33 450 SCHNÜRIGER Samira SUI 1 FEB 1995 2:39:58 17:32 SB
34 419 EVANS-GRAHAM Clara GBR 27 NOV 1993 2:40:01 17:35
35 429 NOULA Stamatia GRE 2 JUL 1998 2:40:02 17:36 SB
36 409 PALTORP Luna DEN 23 APR 1997 2:40:38 18:12
37 406 NINEVA Marinela BUL 4 JAN 1993 2:40:58 18:32 SB
38 445 DUARTE Sara POR 25 MAY 1999 2:41:13 18:47
39 415 HUSSAR Liis-Grete EST 14 JAN 1992 2:41:17 18:51
40 453 JOHNSON Carolina SWE 15 APR 1996 2:41:21 18:55 SB
Non classificate
41 426 REUTER Nina GER 6 FEB 1999 2:42:34 20:08
42 432 TOMASCHOF Kata HUN 21 JUL 1993 2:43:07 20:41 PB
43 408 HØJGAARD Kathrine DEN 9 SEP 1995 2:45:42 23:16
44 446 SILVA Mónica POR 10 APR 2000 2:46:06 23:40
45 402 WUTTI Eva AUT 26 FEB 1989 2:47:29 25:03
46 435 BIKAYIA Mentamir ISR 26 MAY 1992 2:50:29 28:03 SB
47 403 MATHIJS Malejeva BEL 30 DEC 2000 2:57:37 35:11
48 430 KÖRMENDI Réka HUN 11 JUN 1987 3:02:59 40:33
425 KÖNIGSTEIN Fabienne GER 25 NOV 1992 DNF
452 PÁLENÍKOVÁ Veronika SVK 26 JUL 1996 DNF
455 MENGSTEAB Samrawit SWE 15 APR 1990 DNF
434 McCORMACK Fionnuala IRL 24 SEP 1984 DNF