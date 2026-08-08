Malori stronca Vingegaard: “Umiliato da Pogacar: non credo lo vedremo ancora in gruppo nel 2027”

L’ex ciclista italiano Adriano Malori, con un intervento postato giovedì scorso sulla propria pagina Facebook, ha detto la sua sull’esito del Tour de France, con la vittoria dello sloveno Tadej Pogacar ed il ritiro del danese Jonas Vingegaard, giunto quando ormai quest’ultimo non aveva già possibilità di conquistare il successo finale.

L’opinione dell’ex ciclista italiano: “A mio parere questo sarà l’ultimo anno che vedremo questo corridore in gruppo! Jonas Vingegaard quest’anno ha preso la mazzata peggiore di tutte. Dopo aver dominato il Giro d’Italia ed essere tornato a sviluppare dati in linea con i suoi record, è venuto al Tour con la convinzione di potersela giocare con lo sloveno, invece Pogacar lo ha umiliato senza nemmeno faticare“.

L’analisi dell’azzurro ed i criteri di valutazione: “Nella tappa del Tourmalet, dove ha preso 3′, era palesemente distrutto moralmente e questo è emerso anche dalle dichiarazioni fatte! Vingegaard quest’anno ha avuto la certezza che NON può più battere Pogacar nelle gare a tappe, ha già ottenuto la tripla corona (Giro, Tour e Vuelta) e non ha interesse per le gare di un giorno! Questo potrebbe fargli aver perdere le motivazioni e quindi, per me, nel 2027 non lo vedremo più in gruppo“.