Luigi Dall’Igna esalta Marc Marquez: “Una vittoria da campionissimo! Per il titolo sarà battaglia fino alla fine”

Luigi Dall’Igna, direttore tecnico del team Ducati, non può che sorridere al termine del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna), infatti, Marc Marquez ha vinto in maniera netta, centrando l’ottavo successo su questa pista nella classe regina e, soprattutto, rilanciandosi in maniera definitiva nella lotta per il titolo.

La vittoria è andata a Marc Marquez che ha preceduto Pedro Acosta per 1.7 secondi mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 3.6. Ha chiuso anzitempo la sua gara, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia, autore di una caduta nelle prime battute.

Gigi Dall’Igna ha raccontato a caldo le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Marc Marquez ha cambiato passo al 14° giro ed è andato a vincere. Anche oggi è stato bravissimo e ha vinto con merito. La partenza? Aveva messo in atto un buono scatto, tanto da prendere curva 1 al comando poi, a quanto si è visto, l’abbassatore gli è rimasto inserito e, di conseguenza, ha perso velocità in curva 2 e 3”.

Gigi Dall’Igna prosegue: “Dopo quel problema tecnico ha potuto fare la sua gara e ha dimostrato per l’ennesima volta il campione che è. Con questo risultato è salito al secondo posto della classifica generale a 19 punti da Jorge Martin ma, come ben sappiamo, la stagione è ancora lunghissima. Troveremo piste più favorevoli a noi e piste più favorevoli ai nostri rivali. Senza dubbio sarà grande battaglia fino a Valencia”.