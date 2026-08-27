Ludovica Cavalli vince i 1500 a Zurigo! Firma di lusso nel contorno di Diamond League

Ludovica Cavalli ha vinto i 1500 metri andati in scena al mitico Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera), a margine di una serata dedicata alla Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). La gara in oggetto non metteva in palio punti nella lotta per il diamantone, ma era molto qualificata e l’azzurra è stata brava a emergere, leggendo al meglio un prova molto tattica e facendo la differenza con le armi a lei più congeniali nella parte conclusiva dell’ultimo giro.

La 25enne ligure si è imposta con il tempo di 4:03.27, suo ottavo tempo in carriera, raggiunto nelle battute conclusive di una stagione che le ha portato in dote anche il personale di 4:01.64 (il 4 giugno al Golden Gala di Roma). Battute due rivali insidiose come la statunitense Heather MacLean (4:03.57) e la spagnola Marta Garcia (4:03.86), quinta la quotata australiana Linden Hall (4:04.32), Gaia Sabbatini undicesima in 4:10.75.