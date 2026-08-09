Luciano Darderi torna in top20. Il vero balzo nel ranking avverrebbe con un’altra vittoria…

Luciano Darderi è approdato ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal e guadagna punti nel ranking ATP: l’azzurro, che ha già scalato due posizioni rispetto al ranking ufficiale, in Canada potrà continuare a salire in classifica.

Al momento, infatti, Darderi è salito fino a quota 2175, al 20° posto: l’azzurro per migliorarsi ulteriormente dovrà vincere il match dei quarti di finale, ed in tal caso si porterebbe a quota 2375, salendo al 15° posto ed appaiando Lorenzo Musetti.

In caso di successo in semifinale Darderi incasserebbe altri 250 punti, salirebbe a quota 2625 e scalerebbe altre 4 posizioni, diventando il numero 11 del mondo, mentre vincendo il torneo ne guadagnerebbe altri 350 e si porterebbe a 2975, al decimo posto.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP ufficiale: 2025 punti, 22° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 2175 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2375 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2625 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2975 punti, 10° posto virtuale.