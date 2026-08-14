Luca De Tullio vince il duello con Matteo Diodato ed è in finale nei 1500 stile libero

Il duello azzurro nei 1500 stile libero lo vince Luca De Tullio. Ci sarà un solo italiano nella finale degli Europei di Parigi, con il pugliese che è riuscito a battere il connazionale Matteo Diodato, centrando così l’accesso all’ultimo atto della rassegna continentale. Una qualificazione arrivata anche per la regola dei due posti per nazione, visto che De Tullio ha terminato nono complessivamente, ma con tre tedeschi davanti a lui e quindi è scalato in ottava posizione.

Una Germania che ha fatto la voce grossa in batteria, visto che al primo e al secondo posto si sono piazzati Oliver Klemet (14’48”51) e Johannes Liebemann (14’50”83), mentre Svenz Schwarz ha concluso in quinta posizione (14’52”16), venendo così escluso.

Terzo posto per il francese Sacha Velly (14’51”49) davanti all’ungherese Zalan Sarkany (14’51”94). Qualificati per la finale anche l’irlandese Daniel Wiffen (14’52”29), l’ungherese David Betlehem (14’57”96) ed il rumeno Andrei-Theodor Proca (14’57”97).

Nella finale di domani ci sarà anche Luca De Tullio, che si è preso la qualificazione grazie ad un ultimo cento metri decisamente veloce, spinto anche dalle urla del suo allenatore a bordo vasca. De Tullio ha terminato in quinta posizione nella sua batteria, proprio come Matteo Diodato, che ha fermato il crono su 15’01”30.