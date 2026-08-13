Loveth Omoruyi, verdetto impietoso: infortunio gravissimo, addio Europei

La vittoria nell’amichevole giocata ieri contro l’Ucraina porta in dote un conto salatissimo per l’Italia di volley femminile, che dovrà rinunciare a lungo a Loveth Omoruyi: la schiacciatrice azzurra si è infortunata e dovrà dire addio agli imminenti Europei.

Sarà necessario un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per l’azzurra, che oltre alla rassegna continentale dovrà saltare anche la prima parte della prossima stagione con la squadra di club, la Megabox Vallefoglia, che ha comunicato l’entità dell’infortunio.

Nella nota il club, infatti, rivela che si tratta di “un trauma complesso al ginocchio sinistro, con rottura totale del legamento crociato e rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale con trauma osseo del condilo femorale. Sarà necessario un intervento chirurgico, per il recupero occorreranno diversi mesi“.