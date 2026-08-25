Lotta, poker di medaglie per l’Italia femminile ai Giochi del Mediterraneo! Godino, Liuzzi, Rinella e Rinaldi sul podio

L’ultima giornata di gara della lotta ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 regala un bottino di quattro medaglie femminili alla spedizione azzurra, che si conclude con un bilancio complessivo di sei piazzamenti sul podio (gli altri due erano arrivati nella greco-romana, mentre lo stile libero maschile è rimasto a bocca asciutta) e nessun titolo al PalaWojtyla di Martina Franca.

Serata positiva dunque per il settore femminile italiano, che ha portato sul podio quattro delle sei atlete convocate, anche se è sfumata l’unica possibilità residua di aggiudicarsi il metallo più pregiato. Laura Godino ci ha provato fino all’ultimo secondo a sovvertire i pronostici, cedendo però per 4-2 alla turca Nesrin Bas (campionessa d’Europa in carica) nella finale della categoria 68 kg e dovendosi accontentare dell’argento.

Italia che ha saputo però vincere stasera ben tre finaline su quattro, collezionando un tris di bronzi con Emanuela Liuzzi nei 50 kg (5-0 ai ripescaggi sulla tunisina Chahrazed Ayachi, poi forfait della francese Josephine Haemmerle), la giovane promessa Fabiana Rinella nei 57 kg (6-0 e schienamento contro la tunisina Chahd Jeljeli) ed Enrica Rinaldi nei pesi massimi (7-0 sulla francese Kendra Dacher). Quinto posto per Immacolata Danise, battuta nettamente dall’egiziana Mouda Hamdoun nello spareggio per il bronzo dei 62 kg.