Parlano gli eroi della 4×400, Benati: “Ora mi vedrete pelato”; Scotti: “Ci giocavamo il medagliere”

La staffetta 4×400 metri maschile dell’Italia si tinge d’oro agli Europei di atletica ed a Birmingham batte di 3 centesimi il quartetto di casa, regalando agli azzurri la vittoria nel medagliere finale: i ragazzi italiani, giustamente, non contengono la loro gioia ai microfoni di Rai Sport HD dopo l’impresa compiuta.

Edoardo Scotti: “Era da qualche giorno che ripetevo ai miei compagni che ci saremmo giocati il medagliere sulla nostra gara, nessuno ci credeva, ma così è stato, ed abbiamo vinto“. Mohamed Soudassi: “Ce l’abbiamo fatta, la staffetta funziona davvero. Era incredibile, frazione ottima, il cambio perfetto, quando il compagno di squadra ha cambiato davvero molto forte, sono partito primo e ho capito che si poteva arrivare primi, e ce l’ho fatta per fortuna“.

Luca Sito: “Mi è arrivato un calcione da dietro, non so da chi, però ho preso una botta da qualcuno, di sicuro non sono inciampato, e poi sono riuscito a chiudere, non me l’aspettavo neanche io dopo quel cambio di passo lì, però la gara è andata più o meno come me l’aspettavo, tranne sul finale, in cui ho superato in positivo le mie aspettative. Sapevo che sul finale avrebbero pagato, l’avrebbero sentita, quindi per la prima volta ho fatto una specie di gara guardando gli altri da dietro e superandoli alla fine, e sono veramente felice di questa cosa“.

Lorenzo Benati: “È straordinario, un po’ tutti sapevamo che potesse accadere. Il britannico dietro mi metteva un po’ di pressione, ed infatti alla fine ha provato ad attaccare, ma sono rimasto in piedi. Ovviamente sono molto contento, però ho fatto una scommessa con Sibilio, se avessimo vinto avrei dovuto tagliare i capelli a zero, penso proprio che nella prossima gara mi vedrete pelato“.