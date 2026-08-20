Lorenzo Musetti vince e convince contro Jaime Faria: l’azzurro approda ai quarti di finale a Cincinnati!

Lorenzo Musetti supera anche l’ostacolo Jaime Faria e conquista i quarti di finale del Cincinnati Open 2026. L’azzurro si impone 7-5 6-2 in 1 ora e 16 minuti gioco al termine di una partita nella quale, dopo un primo set equilibrato e combattuto, riesce a imporre con crescente autorità la propria superiorità tattica e tecnica.

Il portoghese, autentica sorpresa del torneo dopo l’eliminazione di Ben Shelton nei turni precedenti, approccia la sfida senza timori reverenziali e prova a fare partita pari fin dalle prime battute. Faria cerca soprattutto di comandare gli scambi da fondo, spingendo con insistenza per aprirsi il campo sul rovescio di Musetti. L’azzurro, però, legge bene il piano dell’avversario e risponde cambiando continuamente ritmo e traiettorie. Lo slice di rovescio diventa una delle armi più efficaci per spezzare la continuità del portoghese e impedirgli di giocare sempre nelle condizioni ideali.

Il primo set procede così sul filo dell’equilibrio. Fino al 5-5 entrambi proteggono con efficacia i propri turni di servizio e concedono pochissime opportunità in risposta. La svolta arriva proprio quando la frazione sembra destinata a decidersi sul dettaglio. Sul 5-5 Musetti alza il livello in risposta, approfitta di un calo nella percentuale di prime palle di Faria e costruisce le prime palle break dell’incontro. L’azzurro resta lucido nei momenti importanti e, ai vantaggi, riesce a strappare il servizio al portoghese.

È il passaggio che indirizza definitivamente il parziale. Chiamato a servire per il set, Musetti non concede spazio alla reazione dell’avversario: mette in campo un turno di battuta preciso e autorevole e chiude la prima frazione sul 7-5, trasformando in vantaggio concreto l’equilibrio mantenuto per oltre un’ora.

Il secondo set racconta una partita completamente diversa. L’inerzia è ormai dalla parte dell’italiano, che parte immediatamente all’attacco e trova il break in apertura. Faria perde progressivamente incisività e commette diversi errori gratuiti con il dritto, mentre i problemi al servizio aumentano: saranno quattro i doppi falli complessivi del portoghese. Musetti, al contrario, continua a giocare con grande ordine, senza forzare inutilmente e sfruttando ogni occasione per prendere il controllo dello scambio.

A fare la differenza è soprattutto la gestione della seconda di servizio. Musetti conquista il 75% dei punti giocati sulla seconda palla, una percentuale che gli permette di mantenere i propri turni di battuta sotto controllo e di neutralizzare qualsiasi tentativo di rimonta. Faria, invece, si ferma al 36% sulla seconda, dato che lo espone costantemente alla pressione delle risposte dell’azzurro.

La superiorità di Musetti si traduce anche nella gestione delle palle break: l’italiano è spietato, convertendo tutte e quattro le opportunità avute nel corso del match. Il secondo break arriva nel momento decisivo del parziale e porta Musetti sul 5-2, a un solo game dalla qualificazione ai quarti.

L’ultimo game, però, regala anche la giocata più spettacolare dell’incontro. Sul 40-30, con il match point a disposizione, Musetti sbaglia la prima di servizio. In una situazione nella quale molti avrebbero scelto una seconda palla prudente, l’azzurro opta invece per la soluzione più audace: una seconda di servizio a uscire, trasformata in un incredibile ace che sorprende completamente Faria. È il colpo che chiude la partita e certifica il 6-2 del secondo set.

Musetti archivia così una prova di grande maturità, costruita non soltanto sulla qualità dei colpi, ma soprattutto sulla capacità di leggere e modificare la partita. Dopo aver resistito all’aggressività di Faria nel primo set, l’azzurro ha progressivamente tolto certezze al portoghese, imponendo variazioni, precisione e un eccellente rendimento nei momenti decisivi.

Ai quarti di finale lo attende ora Frances Tiafoe. Lo statunitense ha superato negli ottavi il canadese Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 6-4, definendo così il prossimo appuntamento di Musetti nel tabellone di Cincinnati.