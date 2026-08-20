Tennis
Lorenzo Musetti può sorpassare Jodar nel ranking ATP: partita l’operazione per il ritorno in top10
Lorenzo Musetti nella notte italiana è approdato ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro lunedì prossimo scarterà i 10 punti dell’eliminazione all’esordio subita lo scorso anno, mentre in questa edizione in Ohio ne ha già incassati 200.
Per questo motivo l’azzurro sale da quota 2415 punti a 2605, issandosi dal 15° posto del ranking ufficiale al 12° di quello virtuale. Musetti per continuare a salire dovrebbe raggiungere le semifinali, che lo proietterebbero a quota 2805, che varrebbe l’11° posto, con sorpasso ai danni dello spagnolo Rafael Jodar.
In caso di ulteriore successo, la finale varrebbe all’azzurro l’approdo a quota 3055, che lo lascerebbe sempre all’undicesimo posto virtuale, mentre in caso di vittoria del torneo, Musetti si isserebbe a 3405 punti, pur restando comunque al di fuori della top ten.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking ufficiale: 2415 punti, 15° posto.
Ranking dopo il successo agli ottavi: 2605 punti, 12° posto virtuale.
Ranking in caso di successo ai quarti: 2805 punti, 11° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in semifinale: 3055 punti, 11° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in finale: 3405 punti, 11° posto virtuale.