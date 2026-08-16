Lorenzo Musetti, esordio convincente a Cincinnati: Altmaier battuto senza problemi

Finisce con un chiaro e incontrovertibile 6-4 6-2 il match di secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti e Daniel Altmaier. Il toscano si prende così l’accesso al terzo turno ai danni del tedesco, e adesso attende l’americano Michael Zheng, bravo a eliminare il numero 24 del seeding, il francese Ugo Humbert. Una prova, quella di Musetti, decisamente convincente e che mostra un ritmo partita che sta crescendo.

Comincia subito molto bene il cammino del già numero 5 del mondo, che subito va a prendersi il break di vantaggio per poi cancellare una palla del controbreak in un secondo game abbastanza complicato. La situazione rimane fondamentalmente favorevole a Musetti fino al 3-2, quando Altmaier riesce a sfruttare un momento un po’ più positivo per recuperare lo svantaggio a 30. Il sorriso per il tedesco dura relativamente poco, perché cede di nuovo la battuta per suoi demeriti, vale a dire con un doppio fallo. Di qui in avanti il match ritorna chiaramente in mano all’italiano, che chiude per 6-4.

Il secondo set diventa un reale momento nel quale Musetti comincia a far capire sul serio che, sul veloce, la differenza di livello tra lui e Altmaier esiste. Break immediato, a 15 peraltro, e poi gestione sicura del risultato fino all’ulteriore momento di svolta rappresentato dal quinto gioco, in cui il tedesco cede a zero e, peraltro, lo fa di nuovo con un doppio fallo. Sul 5-1 Lorenzo ha già un match point, che manca pur avendo coraggio nel tirare la risposta di rovescio in lungolinea. Basta il secondo, sul 5-2, che il classe 2002 vince in difesa.

Nell’ora e 29 minuti di gioco il rendimento di Musetti si rivela propositivo: 21-21 nel rapporto vincenti-errori gratuiti contro l’11-27 di Altmaier, il quale ha sì il 75% di punti vinti con la prima, ma ha il 31% con la seconda. Il che, confrontato al 79% e 50% del carrarino, è peraltro dimostrazione di quanto sia girato tutto bene quest’oggi al semifinalista del Roland Garros 2025 (e di Wimbledon 2024).