Lorenzo Finn chiude la carriera da U23? L’Italia lo aspetta a Mondiali ed Europei per i professionisti

Lorenzo Finn potrebbe avere chiuso la sua carriera tra gli under 23 con la vittoria al Tour de l’Avenir. La corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo per questa categoria porta la firma del ciclista italiano, che ha trionfato in classifica generale e nelle due tappe di riferimento (la cronometro individuale di Flaine e l’arrivo in salita al Lago Serrù).

La grande promessa del movimento tricolore ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio in questo evento dopo più di mezzo secolo e ha completato la prestigiosa doppietta con il Giro d’Italia NextGen, l’altra manifestazione di riferimento per gli under 23. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ha dettato legge anche al Giro del Belvedere e al Palio del Recioto, corse di un giorno di spessore a livello giovanile.

Lorenzo Finn si è reso protagonista di una stagione sui generis, dove ha corso in “modalità ibrida”, alternando corse under 23 con quelle tra i professionisti. Si è infortunato nella terza tappa del Tour of the Alps (dove era in appoggio a Giulio Pellizzari), poi è tornato due mesi più tardi al Giro d’Italia NextGen e tra i pro’ ha saputo vincere il Sibi Tour (evento di livello 2.1 in Romania, con due affermazioni di tappa e il successo nella generale).

Cosa ci sarà all’orizzonte per il nostro portacolori? Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di un possibile esordio con la Nazionale maggiore e di correre la prova in linea elite agli Europei (domenica 4 ottobre a Lubiana) e ai Mondiali (domenica 27 settembre a Montreal). Lo scorso anno si impose a livello iridato tra gli under 23: difendere la maglia avrebbe poco senso a livello tecnico, potrebbe essere più interessante gareggiare tra i big e poi proiettarsi verso il 2027 che rappresenterà a tutti gli effetti la sua prima stagione completa tra i professionisti.