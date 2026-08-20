Ciclismo

Lorenzo Finn attacca al Tour de l’Avenir e porta via un terzetto, prima vittoria a Driesen. Importante vantaggio in classifica

Stefano Villa

Pubblicato

29 minuti fa

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La prima tappa del Tour de l’Avenir, la corsa più importante al mondo per gli under 23, ha regalato spettacolo e ha mostrato già quali potrebbero essere i valori sulle strade francesi. I 152 km da Caen la Mer/Ousistreham Riva-Bella ad Argentan hanno proposto cinque strappi negli ultimi cinquanta chilometri, con la tripla ascesa alla Cote de Crennes (1 km al 6,9% di pendenza media) che ha fatto parecchia selezione e che è stata affrontata per l’ultima occasione a sette chilometri dal traguardo.

In una giornata caratterizzata da vento, maltempo e cadute, Lorenzo Finn ha promosso l’azione risolutiva quando mancavano venticinque chilometri all’arrivo. Il Campione del Mondo U23, nonché grande favorito della vigilia per la conquista della classifica generale, si è reso protagonista di un buon attacco, a cui hanno risposto soltanto il belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty) e il norvegese Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team).

Il terzetto è andato via di comunque accordo e ha guadagnato una trentina di secondi sul grosso del gruppo, giocandosi poi la vittoria nelle battute conclusive. Driesen ha fatto valere lo spunto veloce, riuscendo a regolare Haugland e il ciclista italiano, in gara con la maglia della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies.

Il plotone all’inseguimento, regolato da Davide Donati (compagno di squadra di Finn, quinto), ha accusato un ritardo di 36 secondi: Finn ha già guadagnato su alcuni rivali diretti per la classifica generale, il margine è già di 1’56” sul brasiliano Henrique Bravo e sull’ecuadoriano Mateo Ramirez, due degli avversari più temibili.

Da annotare anche i piazzamenti di Simone Zanini (ottavo) e Matteo Scalco (dodicesimo), entrambi alfieri della XDS Astana Development Team. Domani (venerdì 21 agosto) andrà in scena la seconda delle sette frazioni: 116 km da Nogent-le-Retrou ad Amboise, sulla carta pensata per i velocisti.

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