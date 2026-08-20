Lorena Wiebes concede il bis al Giro di Gran Bretagna 2026, sua anche la seconda tappa

Sul traguardo di Blackpool fa nuovamente festa Lorena Wiebes. Dopo il successo nella tappa di apertura, l’olandese fa doppietta conquistando anche la volata della seconda frazione del Giro di Gran Bretagna 2026. Pilotata perfettamente dalle compagne di squadra, la portacolori del Team SD Worx-Protime si è dimostrata nuovamente la più forte negli sprint, firmando la 135esima vittoria in carriera e conservando la maglia di leader della generale.

La seconda frazione, partita da Clitheroe e terminata a Blackpool dopo 110.5 chilometri, non ha visto svilupparsi una fuga di giornata. I tanti tentativi sono stati tutti resi vani dal gruppo che è transitato compatto sull’unico GPM di Waddington Fell. La corsa, sospesa per 30 minuti a causa di un incidente tra mezzi sulla strada, è poi proseguita con l’azione di Daniela Hezinova (Team Picnic PostNL) anche lei ripresa dopo poco.

L’ultimo tentativo prima del traguardo è stato quello della norvegese Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control) ripresa a 5 chilometri dalla conclusione. Si è così arrivati alla volata finale con Mischa Bredewold abile a lanciare nel modo migliore Lorena Wiebes. L’olandese ha fatto il resto, firmando il secondo successo britannico davanti alla canadese Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health). Terza Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). Sesta Chiara Consonni (CANYON//SRAM) dopo il bel secondo posto di ieri.