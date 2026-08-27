LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar si muove sul Puerto El Bartolo o lascerà spazio?

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della sesta tappa della Vuelta a España 2026, Alcossebre-Castello di 177,5 km. Una frazione che presenta ben quattro GPM, con il temibile Puerto El Bartolo che sarà scollinato a 20 km dal traguardo.

Il favorito d’obbligo è ovviamente Tadej Pogacar (Team UAE Emirates-XRG), che due giorni fa ha letteralmente dominato la tappa di Andorra, ipotecando già la maglia rossa. Bisognerà capire se lo sloveno deciderà di non lasciare spazio agli avversari, oppure se, invece, potrà essere una giornata per chi vorrà attaccare da lontano.

I nomi che potrebbero decidere di dare vita a una fuga con possibilità di successo non mancano: Mikel Landa (Soudal Quick-Step), già uscito di classifica, ha dichiarato di voler puntare a un successo di tappa. Anche i due Visma, Joergen Nordhagen e Ben Tulett, lontani dalle posizioni di vertice, potrebbero provare un attacco, così come il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Altri elementi oramai fuori classifica, che non sembrano godere della forma migliore, ma pur sempre pericolosi in salita sono l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), lo spagnolo Carlos Rodriguez (Netcompany INEOS) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

Si parte da Alcossebre, nella Comunità Valenciana, e la strada inizierà subito a salire verso il primo GPM di giornata, La Seratella (14 km al 3,8%, seconda categoria), poi una breve discesa prima della seconda ascesa presente sul percorso, il Coll de la Bandereta (4,6 km al 6,7%, terza categoria). Da lì ci saranno circa 50 km in discesa, con qualche breve strappo per rompere il ritmo in gruppo; quando mancheranno meno di 60 km al traguardo inizierà il GPM del Desierto de Las Palmas (7,6 km al 4,9% seconda categoria). Dopo questa salita il percorso prevede circa 15 km nuovamente in picchiata, che porteranno alle pendici del Puerto El Bartolo (9,4 km al 7,1%, prima categoria); al termine di questa scalata mancheranno 20 km all’arrivo, con una lunga discesa che anticiperà il finale pianeggiante.

La partenza della sesta tappa della Vuelta a España 2026 è prevista alle ore 13:11 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la sesta tappa della Vuelta a España 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!