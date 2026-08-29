LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per attaccanti, italiani protagonisti?

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’ottava tappa della Vuelta a España 2026! La frazione da Puçol a Xeraco potrebbe essere una delle poche occasioni per gli sprinter in gruppo, ma attenzione alla fuga da lontano.

La prima settimana della Vuelta a España si avvia verso la conclusione con una tappa in cui potrebbe andare in scena un lungo braccio di ferro fra la fuga e le squadre dei velocisti. La frazione di oggi, da Puçol a Xeraco per un totale di 171 chilometri, presenta un profilo favorevole alle ruote veloci, ma con un’insidia importante nel finale. Sulla carta, dunque, potrebbe essere una giornata da velocisti, ma non necessariamente da volata di gruppo compatto. Se la salita verrà affrontata a ritmo elevato, alcuni degli sprinter potrebbero staccarsi e lasciare spazio a una volata più ristretta. Inoltre, le squadre dei velocisti dovranno essere abili a tener chiusa la corsa, non permettendo alla fuga del mattino di prendere troppo vantaggio.

Il primo tratto di gara, dove si potrebbe verificare una vera lotta per entrare in fuga, non presenta particolari difficoltà, salvo alcuni saliscendi non eccessivamente complicati. Il momento decisivo arriverà nella seconda parte della tappa: dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valldigna, posto al chilometro 137,4, i corridori affronteranno infatti il Puerto de Barx, unica salita classificata della giornata. Il GPM di terza categoria misura 4,7 chilometri al 5,6% di pendenza media. Non è una difficoltà proibitiva, ma arriva a poco più di 25 chilometri dall’arrivo e potrebbe mettere in difficoltà gli sprinter meno resistenti.

L’uomo da battere è senz’altro Matthew Brennan. Il velocista della Visma Lease a Bike ha dimostrato di essere in grandissima condizione in questa Vuelta, tenendo sulle salite meno complicate e dominando le volate. In caso di volata di gruppo, l’avversario principale del britannico potrebbe essere Jordi Meeus della Red Bull, secondo nella tappa di Roquetes. Attenzione anche a quella sfilza di corridori dotato di un buonissimo spunto veloce, ma resistenti in salita. Impossibile non nominare quindi Van Aert e Pedersen, ma anche gli azzurri Alessandro Romele dell’Astana e Vincenzo Albanese della EF Education Easypost. In casa Italia potrebbe ben figurare anche Alberto Dainese della Soudal Quick-Step, che dovrà difendersi sulla salita prima del traguardo.

La seconda tappa della Vuelta a España 2026, da Puçol a Xeraco per un totale di 171 chilometri, partirà alle 13.42. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!