LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è terreno per Pogacar ad Aramón Valdelinares

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2026. La prima settimana del Grande Giro spagnolo entra nel vivo con un tappone di montagna: tante salite presenti nella frazione odierna con partenza a Vall d’Alba ed arrivo ad Aramón Valdelinares dopo 149.8 km.

Partenza mossa ma senza grandi difficoltà fino al Puerto El Remolcador (12.4 km al 4.4% di pendenza media), salita di seconda categoria che inizierà dopo una quarantina di chilometri. Terminata l’ascesa e la conseguente discesa il gruppo affronterà l‘Alto de Zucaina (5.5 km al 4.8%) seguito da 40 km di saliscendi. Si arriva così all’ultimo terzo di questa frazione con l‘Alto Fuente de Rubielos (5.4 km al 6.3%) seguito dal traguardo volante di Mora de Rubielos, dove sono posti anche i secondi d’abbuono, che darà il via al gran finale con Puerto de San Rafael (11.2 km al 4.4%) e Aramón Valdelinares (9.8 km al 5.9%).

Il favorito assoluto per questa tappa è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno ha già fatto il vuoto in questa prima settimana in cui ha vinto la crono di apertura a Montecarlo, la quarta tappa ad Andorra e la frazione di ieri a Castelló creando un solco nella generale. Vedremo se la maglia rossa avrà intenzione di ampliare ulteriormente il gap per ipotecare questa Vuelta ed ottenere un’altra vittoria o se lascerà spazio alla fuga e alle altre formazioni. Alle sue spalle occhi puntati su Enric Mas (Movistar Team), che nella giornata di ieri ha tenuto le ruote dello sloveno fino all’arrivo. L’Italia guarda con attenzione soprattutto i movimenti di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che ha dimostrato di stare bene e potrebbe andare a caccia di punti preziosi per la maglia a pois.

La settima frazione della Vuelta a España partirà da Vall d’Alba alle 13.40. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa integrale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!