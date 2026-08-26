LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è l’Alto de Pauls, possibili colpi di mano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quinta tappa della Vuelta a España 2026! La frazione da Falset a Roquetes, con i suoi 1689 metri di dislivello in 173,3 km, è una delle più facili di questa edizione della corsa a tappe iberiche. La volata però è tutt’altro che scontata.

La quinta tappa della Vuelta a España 2026 si snoda interamente nella provincia di Tarragona, in Catalogna. La prima parte di percorso ondulata si alterna ad una seconda pianeggiante prima di un finale che propone l’unica vera difficoltà di giornata, l’Alto de Paüls, terza categoria di 3,5 km al 7,1% di pendenza media con punte al 16%. La salita in questione comincerà a circa 25 km dall’arrivo ed è seguito da una discesa che porterà i corridori a circa 10 km dal traguardo.

Una delle tappe con meno salita di questa Vuelta, ma non una classica frazione di pianura dedicata ai velocisti. I (pochi) sprinter presenti nel gruppo dovranno faticare per rimanere sulle ruote dei finisseur e dei velocisti-resistenti, che aumenteranno l’andatura sulla salita finale per provare a centrare l’obiettivo della vittoria di tappa.

Sono diversi i nomi che potrebbero giocarsi la vittoria nell’arrivo di questa quinta frazione, su tutti gli esperti Mads Pedersen e Wout Van Aert. Oltre al belga vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix, la Visma Lease a Bike potrebbe affidarsi anche al giovane velocista britannico Matthew Brennan, che ha già portato a casa una tappa in questa Vuelta. Fra i velocisti capaci di tenere in salita attenzione anche a Kaden Groves e Orluis Aular. In casa Italia occhi puntati sul velocista Alberto Dainese, che dovrà resistere sulle dure rampe dell’Alto de Pauls.

La quinta tappa della Vuelta a España 2026, con partenza a Falset e arrivo a Roquetes, comincerà alle 13.34. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’intero evento, con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!