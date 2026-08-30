LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cambia tutto senza Pogacar, Mas sfida Gall e Roglic

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa della Vuelta a España 2026. È il giorno della tappa regina di questa corsa spagnola con una frazione durissima e che promette spettacolo: i corridori si daranno battaglia per 187.4 km, da La Vila Joiosa/Villajoyosa ad Alto de Aitana. Costa Blanca.

Saranno sei le salite che il gruppo affronterà quest’oggi. Dopo appena una trentina di chilometri è posto il Puerto de Tarbena (7.2 km al 5.4% di pendenza media), seguito dal Puerto de El Miserat (5.2 km al 9.9%), salita di prima categoria. Il gruppo affronterà poi Port de Tollos (4 km al 5.7%) prima di affrontare una discesa che li porterà ai piedi di Port de Tudons (4.5 km al 6.1%), seguito da Port de Benifallim (4.8 km al 5.9%) dove sono posti anche i 6″ di abbuono. A seguire ci sarà una lunga discesa prima dell’ascesa conclusiva dell‘Alto de Aitana. Costa Blanca (21.9 km al 5.8% con gli ultimi 6.6 km al 7.8%).

La caduta ed il ritiro di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) di ieri hanno stravolto i piani per questa Vuelta e per la tappa odierna. Enric Mas (Movistar Team) indossa ora la maglia rossa con un buon vantaggio su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Nel corso di questa prima settimana lo spagnolo è quello che è sembrato star meglio in salita, come si è visto nella sesta tappa dove ha ripreso Pogacar, ma l’austriaco e lo sloveno proveranno a riavvicinarsi alla vetta della generale.

La nona tappa della Vuelta a España 2026 scatterà alle 12.26 da La Vila Joiosa/Villajoyosa. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della frazione odierna con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!