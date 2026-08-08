LIVE Vuelta a Burgos 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fantastico assolo di Giulio Pellizzari a Lagunas de Neila! 4° Ciccone

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16.42 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale dell’ultima tappa della Vuelta a Burgos 2026 termina qui! La corsa a tappe spagnola si è conclusa con la splendida vittoria dell’azzurro Pellizzari, mentre la classifica generale ha visto trionfare Felix Gall su Oscar Onley e Giulio Ciccone. Se volete continuare a seguire il grande ciclismo, sul nostro sito potete trovare anche gli ultimi chilometri della tappa di oggi del Tour de France femminile! Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.

16.39 Ecco la classifica conclusiva della Vuelta a Burgos 2026:

1 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 19:36:15

2 Oscar Onley Netcompany INEOS +0:05

3 Giulio Ciccone Lidl – Trek +0:12

4 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +0:34

5 Enric Mas Movistar Team +0:41

6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +0:50

7 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team +1:52

8 Markel Beloki EF Education – EasyPost +1:56

9 Matteo Vanhuffel Team Picnic PostNL +1:57

10 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team +2:02

16.37 Questa la top ten della tappa di oggi:

1 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe 3:16:46

2 Oscar Onley Netcompany INEOS +0:03

3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +0:03

4 Giulio Ciccone Lidl – Trek +0:05

5 Enric Mas Movistar Team +0:13

6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +0:20

7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike +0:29

8 Pablo Torres UAE Team Emirates – XRG +0:33

9 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team +0:40

10 Markel Beloki EF Education – EasyPost +0:4o

16.35 Bravo anche Lorenzo Fortunato, lo scalatore dell’Astana è arrivato nono a 40″ da Giulio Pellizzari.

16.34 Ciccone ci ha provato e riprovato, scattando diverse volte per sorpassare Gall in classifica. L’austriaco è stato però bravo a rintuzzare tutti i suoi attacchi e a mantenere la leadership.

16.33 E’ stato bravissimo Giulio Pellizzari! Non era oggi il ciclista con più gamba l’azzurro, che però ha saputo correre molto furbamente e, sfruttando i tatticismi dei rivali per la classifica, è riuscito a prendere margine e mantenerlo fino alla fine.

16.31 Ci ha provato Ciccone, ma è costretto ad arrendersi nel finale. L’azzurro termina quarto in questa tappa e terzo in classifica generale.

16.31 Lo sprint del terzetto alle sue spalle lo vince Oscar Onley, che sorpassa con gli abbuoni Ciccone in classifica. Terzo Gall, che vince la classifica generale.

16.30 RESISTE GIULIO! TRIONFO DI PELLIZZARI!

16.29 200 metri alla fine! Lotta serratissima per la tappa e per la classifica!

16.28 Attacco di Onley e Ciccone, arranca Gall!

16.27 Mentre dietro procedono a scatti, continua del suo ritmo Pellizzari. L’azzurro ha un vantaggio di 15″ quando mancano gli ultimi durissimi 500 metri.

16.27 Ciccone tamponato da Onley (terzo in classifica) e Gall (primo).

16.26 Attacca anche Ciccone! Azzurri scatenati!

16.25 Pellizzari ha 43″ di ritardo da Gall in classifica, difficile che possa recuperare tutto questo tempo in 1km. La vittoria di tappa però è assolutamente alla portata.

16.24 SE NE VA DA SOLO PELLIZZARI! Forza Giulio, mancano solo 1000 metri!

16.23 Adesso è Pablo Torres a provarci! Risponde solo Pellizzari allo spagnolo.

16.22 Nuovo attacco di Pellizzari! Risponde subito Ciccone, mentre rientra con un po’ più di fatica Gall. Ancora una volta il marchigiano aveva provato lo scatto appena rientrato sui battistrada.

16.22 Mancano 2km al traguardo! Adesso la parte più dura della salita.

16.21 Stavolta Pellizzari non sembra in grado di rientrare. Onley, Ciccone e Gall se ne vanno!

16.20 Altro attacco di Gall! Ciccone non si schioda dalla sua ruota!

16.20 Attacca anche Pellizzari! L’azzurro è ritornato su Gall tenendo il suo ritmo, poi ha provato ad accelerare per andarsene tutto solo. Prontamente tamponato dagli altri scalatori il marchigiano.

16.19 Accelera Felix Gall! Ciccone e Onley rimangono sulle sue ruote.

16.19 E’ la maglia bianca Leo Bisiaux, compagno del leader di classifica Gall, a fare il fortissimo ritmo.

16.18 Anche Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari in questo gruppetto di testa. Lo scalatore della Red Bull sembra però al limite, un’ulteriore accelerazione potrebbe metterlo in croce.

16.17 Adesso è la Decathlon a fare il ritmo davanti. Andatura veramente elevata, rimangono una decina davanti.

16.16 Ripreso dal gruppo Driesen. Saranno allora gli uomini di classifica a giocarsi la vittoria di tappa.

16.14 Se ne va da solo Driesen! Il belga della Lotto Intermarchè stacca Pavel Sivakov e diventa il leader solitario della tappa.

16.13 Ancora una trentina di atleti presenti in gruppo. Segno di un’andatura non ancora velocissima tenuta dagli scalatori nel plotone.

16.12 E’ la Lidl-Trek di Giulio Ciccone a fare il ritmo adesso! L’azzurro è solamente 6″ dietro al leader Gall in classifica. Potrebbero essere decisivi anche gli abbuoni sul traguardo!

16.11 5km alla fine della tappa!

16.10 Si stacca Vermaerke davanti. Rimangono quindi due i battistrada, che però hanno solo 17″ sul gruppo.

16.09 Comincia la salita!

16.08 L’ultima salita di questa edizione della Vuelta a Burgos non è eccessivamente lunga (6,6km), ma presenta delle pendenze decisamente dure. Quando i ciclisti passeranno sotto l’arco dell’ultimo chilometro, troveranno il tratto più duro dell’ascesa, in cui le pendenze arrivano oltre il 15%.

16.06 1km all’inizio della durissima salita verso la Lagunas de Neila.

16.04 Pavel Sivakov si trova decisamente lontano dal leader Gall in classifica. Il francese è però un granissimo scalatore e lasciargli troppo spazio potrebbe essere pericoloso per la vittoria di tappa. Per questo la Decathlon si è messa in testa al gruppo è ha stabilizzato il ritardo.

16.01 Ha rallentato sensibilmente il gruppo in questa fase di leggera salita. Il vantaggio del terzetto al comando è salita a 40″. Poche comunque le possibilita che i fuggitivi arrivino fino in fondo.

15.59 10 km alla conclusione! Manca pochissimo all’inizio della salita decisiva.

15.56 Ancora 5km di discesa per i ciclisti, che poi torneranno subito a salire un leggero falsopiano che li porterà alle pendici dell’ultimo GPM.

15.54 Il terzetto in testa sta affrontando questa discesa più velocemente rispetto al gruppo. Il loro margine è leggermente salito a 25″.

15.52 E’ finito il durissimo GPM di Rozavientos.

15.51 Mancano 20km alla fine della tappa!

15.50 Nel tratto finale di salita il belga della Lotto Intermarchè Niel Driesen si è riportato sulla coppia della UAE. Se ne va dunque un terzetto in testa alla corsa.

15.49 Forte forcing della Red Bull di Pellizzari in cima al gruppo! Si allunga il plotone dei migliori!

15.48 Si stacca dal gruppo dei miglio Jay Vine! Il capitano della UAE non sembra in grande forma. Questa probabilmente la regione che spinge la squadra emiratina ha giocare per la tappa.

15.47 Splendida tattica di squadre della UAE. Sivakov sta riprendendo il compagno di squadra Vermaerke e adesso potranno andare insieme per prendere ancor più margine sul gruppo.

15.45 Si stacca anche Garofoli! Rimane solo Vermaerke davanti in questa durissima salita.

15.43 Attacco nel gruppo! Lo scalatore della UAE Pavel Sivakov prova a prendere vantaggio dal plotone dei migliori. Le squadre dei big non sembrano rispondere subito e lo lasciano andare.

15.41 Rimangono in due davanti, troppo dura la salita per Albanese. In testa Vermaerke e Garofoli, che hanno 30″ sul gruppo.

15.39 Comincia il durissimo strappo di Rozavientos (3,3 km al 9,6% di pendenza media).

15.38 Garofoli, Albanese e Vermaerke hanno già 15″ di vantaggio sugli ex compagni di fuga.

15.37 Si affacciano in testa al gruppo anche la Red Bull di Pellizzari e la Lidl-Trek di Ciccone. Il plotone dei migliori rimane a 40″ dal terzetto al comando.

15.35 Se ne vanno in tre davanti, sono lo statunitense Vermaerke e gli azzurri Garofoli e Albanese!

15.33 Anche Albanese e Garofoli nel gruppo davanti. Perde invece contatto il giovane Davide Donati, più adatto alle volate che alla dura corsa di oggi.

15.31 Forcing di Berrade in fuga. Il gruppo dei battistrada si spacca, rimangono in 9 davanti.

15.30 Mancano 30km al traguardo!

15.28 Continua la rimonta del gruppo, i fuggitivi sono distanti adesso solo 30″.

15.25 Tratto di leggera salita che porterà il gruppo fino alle pendici del duro strappo Rozavientos (3,3km al 9,7%)

15.23 Si è ricompattata intanto la fuga dopo la fine della salita. I battistrada hanno ripreso a darsi cambi regolari, ma il loro destino sembra segnata. Nella dura salita finale difficilmente resisteranno al ritorno del gruppo.

15.20 E’ terminato il GPM dell’Alto de Tobanos, Il gruppo ha recuperato terreno in questa breve salita e si è riportato a 55″.

15.18 Forcing di Albanese in questa breve salita. Si sgrana il gruppetto in fuga.

15,16 Comincia il GPM di terza categoria dell’Alto de Tobanos (1,7km al 6,6%).

15.14 Mancano 40 k al traguardo!

15.11 A fare il ritmo in testa al gruppo sono la Decathlon del leader Felix Gall e la NetCompany Ineos del terzo in classifica Osca Onley. Nascosta in questa fase le Lidl-Trek di Giulio Ciccone.

15.09 Aumenta il vantaggio della fuga; il gruppo insegue con 1’20” di ritardo.

15.06 Niente da fare per Jash e Eulalio. I due fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo dopo la caduta. Con loro aveva perso contatto dai battistrada anche Jonathan Lastra.

15.04 Il gruppo sta affrontando ora un lungo falsopiano che lo porterà fino ai piedi dell’ Alto de Tobanos. Pendenze assolutamente pedalabili, ma che possono mettere fatica nelle gambe ai ciclisti.

15.02 Eulalio e Jasch sono ripartiti e sono all’inseguimento degli ex compagni di fuga. La coppia ha 20″ di ritardo dai battistrada.

14.59 Il gruppo si sta avvicinando al prossimo GPM di giornata, prima però i ciclisti arriveranno sul traguardo volante di Huerta de Abajo. Vedremo se in fuga ci sarà lotta per aggiudicarsi questo sprint intermedio.

14.57 Altri abbandoni in corsa, si ritirano anche Sergio Geovanni Chumis (Burgos Burpellet BH) e Zak Erzen (Bahrain – Victorious).

14.55 Caduta in fuga! Finiscono a terra Eulalio e Jasch.

14.53 Il prossimo GPM di giornata sarà il corto Alto de Tolbano (1,6 km al 6,6%), che il gruppo affronterà fra 17km.

14.50 Il gruppo ha appena terminato il primo GPM di oggi, l’Alto de Arroyo (3,3km al 5,4% medio).

14.47 Sono purtroppo già 5 i corridori che si sono ritirati in questa quinta tappa: Josh Burnett, David Gaudu, Michael Leonard, Matteo Scalco, Luke Tuckwell e Jarno Widar.

14.45 Questa la composizione della fuga:

Igor Arrieta — UAE Team Emirates-XRG

Kevin Vermaerke — UAE Team Emirates-XRG

Davide Donati — Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies

Gianmarco Garofoli — Soudal Quick-Step

Afonso Eulálio — Bahrain Victorious

Jorge Arcas — Movistar Team

Rémy Rochas — Groupama-FDJ United

Vincenzo Albanese — EF Education-EasyPost

Lennart Jasch — Tudor Pro Cycling Team

Milan Vader — Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

Mathieu Burgaudeau — TotalEnergies

Baptiste Vadic — TotalEnergies

Urko Berrade — Equipo Kern Pharma

Nil Gimeno — Equipo Kern Pharma

Jonathan Lastra — Euskaltel-Euskadi

14.42 Dopo diverse decine di chilometri di bagarre è da poco partita una corposa fuga che vede all’interno anche i tre azzurri Donati, Garofoli e Albanese. Il gruppo segue con un minuto di ritardo.

14.39 Il gruppo si trova esattamente a metà della tappa, avendo già affrontato i primi 68km del percorso odierno. In questa seconda parte di frazione si concentra la maggior parte dei 2892 metri di dislivello che i ciclisti dovranno affrontare.

14.36 In testa alla graduatoria c’è l’austriaco della Decathlon Felix Gall, seguito a soli 6″ dall’azzurro Giulio Ciccone. In top-ten, più precisamente al sesto posto, anche l’altro italiano Giulio Pellizzari, che deve recuperare 43″ dalla vetta. Attenzione anche agli altri scalatori presenti nelle prime posizioni: Oscar Onley (terzo a 7″), Enric Mas (quarto a 27″) e Mathys Rondel (quinto a 29″) rappresentano i pericoli maggiori, ma non sono da sottovalutare nemmeno i due giovani Jarno Widar (nono a 56″) e Leo Bisiaux (ottavo a 53″).

14.33 La frazione odierna, da Caleruega a Lagunas de Neila per un totale di 137 km, sarà fondamentale per definire la classifica generale della breve corsa a tappe iberica. La sfida per la vittoria della Vuelta a Burgos è ancora apertissima, con almeno una decina di ciclisti che possono puntare al successo visti i ritardi contenuti nella classifica generale.

14.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa della Vuelta a Burgos 2026!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa della Vuelta a Burgos 2026! La frazione odierna, da Caleruega a Lagunas de Neila per un totale di 137 km, sarà fondamentale per definire la classifica generale della breve corsa a tappe iberica.

La sfida per la vittoria della Vuelta a Burgos è ancora apertissima, con almeno una decina di ciclisti che possono puntare al successo visti i ritardi contenuti nella classifica generale. In testa alla graduatoria c’è l’austriaco della Decathlon Felix Gall, seguito a soli 6″ dall’azzurro Giulio Ciccone. In top-ten, più precisamente al sesto posto, anche l’altro italiano Giulio Pellizzari, che deve recuperare 43″ dalla vetta. Attenzione anche agli altri scalatori presenti nelle prime posizioni: Oscar Onley (terzo a 7″), Enric Mas (quarto a 27″) e Mathys Rondel (quinto a 29″) rappresentano i pericoli maggiori, ma non sono da sottovalutare nemmeno i due giovani Jarno Widar (nono a 56″) e Leo Bisiaux (ottavo a 53″).

Tappa molto breve, ma anche decisamente dura quella che dovranno affrontare oggi i ciclisti in questa ultima tappa del giro breve spagnolo. In soli 137 km il gruppo affronterà 2892 metri di dislivello, la maggior parte concentrati nella seconda parte della frazione. Dopo la partenza da Caleruega, il gruppo affronterà una lunga fase di mangia e bevi senza salite vere e proprie. Sarà qui che, con ogni probabilità, partirà la fuga del mattino, che però non sembra avere molte le possibilità di arrivare fino in fondo. Il primo GPM di giornata arriva dopo 72,2 chilometri dalla partenza, quando il gruppo comincerà a salire verso l’Alto de Arroyo (3,3km al 5,3%). Il Gran Premio della Montagna successivo, che arriva dopo il traguardo volante di Huerta de Abajo, è il corto Alto de Tolbano (1,6 km al 6,6%). Dopo 12 km dalla vetta del secondo GPM di giornata comincerà la breve ma dura salita di Rozavientos, solo 3,3km ma con una pendenza media del 9,7%. Terminato anche questo sarà la volta della salita conclusiva, dove si deciderà anche la classifica della Vuelta a Burgos 2026. L’ascesa verso Lagunas de Neila (6,4k al 9,1%) non è eccessivamente lunga, ma nella sua parte centrale è decisamente dura, arrivando a toccare pendenze del 15%!

La quinta e decisiva tappa della Vuelta a Burgos 2026, da Caleruega a Lagunas de Neila per un totale di 137 km, partirà alle 13.15. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della corsa a partire dalle 14.30! Aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per farvi vivere al meglio una tappa che si preannuncia emozionante, buon divertimento!