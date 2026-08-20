Ciclismo
LIVE Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la corsa di Lorenzo Finn
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour de l’Avenir 2026. Inizia la più prestigiosa corsa a tappe riservata agli under 23. Tantissime le giovani promesse da seguire, con il nostro Lorenzo Mark Finn che vuole dare spettacolo lungo le strade transalpine. La prima frazione scatterà da Caen la Mer con arrivo a Oustreham Riva-Bella-Argentan. Appuntamento alle 14.30 con la diretta scritta di OA Sport.
Si partirà dunque dalle coste della Normandia con la tappa che misura 151.9 km. Nella prima metà si attraverserà un percorso in linea con qualche saliscendi, ma la corsa si accenderà all’ingresso nel circuito finale da ripetere per tre occasioni. L’anello finale prevede infatti Côte de Crennes, salita di 1900 metri che presenta una pendenza media del 4.8& con punte che toccano il 7%. L’ultimo scollinamento avverrà a circa 7 chilometri dall’arrivo, con soltanto gli ultimi 1000 metri pianeggianti. Finale non scontato che chiama all’azione i finisseur ed obbliga gli uomini di classifica a tenere alta la concentrazione.
Inizia la caccia alla classifica generale per Lorenzo Mark Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe rookies). Il Campione del Mondo dopo il successo al Giro Next Gen vuole mettere a segno la doppietta. Principali avversari i francesi Aubin Sparfel e Rèmi Arsac (Decathlon CMA CGM Developement Team), l’ecuadoriano Mateo Ramìrez (UAE Team Emirates Gen Z), il belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma – Lease a Bike Developement) ed il brasiliano Henrique Bravo (Soudal Quick – Step Devo Team). Probabile assistere alle prime scaramucce tra i big.
La prima tappa del Tour de l’Avenir 2026 inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!