LIVE Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione riservata ai velocisti. Inizio alle 14.30

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de l’Avenir 2026, Nogent-le-Rotrou-Amboisedi di 116,3 chilometri. Sembra tutto pronto per una frazione riservata ai velocisti e l’arrivo del gruppo a ranghi compatti.

Niels Driesen della Lotto – Groupe Wanty ha vinto la prima tappa superando in volata il norvegese Kasper Haugland della Decathlon CMA CGM Development Team e Lorenzo Finn della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, suoi compagni di fuga. Il belga indossa ovviamente la maglia gialla e guida la classifica generale con lo stesso tempo dello scandinavo e dell’azzurro.

Una tappa caratterizzata da un percorso sostanzialmente pianeggiante sembra disegnata per l’arrivo del gruppo in volata. L’unica difficoltà altimetrica che i corridori dovranno affrontare sarà la Côte de Montoire-sur-le-Loir, quarta categoria di 1,1 chilometri al 4,2% di pendenza media.

Tra i possibili favoriti per il successo di giornata figurano l’eritreo Milkias Maekele della INEOS Grenadiers Racing Academy, l’azzurro Davide Donati della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies e il francese Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development Team. Da seguire con attenzione anche le prove di Thomas Capra della Bahrain Victorious Development Team e di Davide Stella, neo acquisto della UAE Team Emirates-XRG.

Vedremo chi riuscirà a imporsi e quali cambi subirà la classifica generale. La partenza della tappa è prevista alle ore 14:00 e OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la seconda frazione del Tour de l’Avenir 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Gli aggiornamenti inizieranno alle 14:30. Buon divertimento!