LIVE Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Finn si gioca tutto nella tremenda frazione finale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa del Tour de l’Avenir 2026. 127.8 km da Strambino a Ceresole Reale-Lago Serrù. Frazione che terminerà in Italia nella splendida cornice di uno dei laghi piemontesi dopo una settimana vissuta oltralpe. Si delineerà la classifica generale della corsa transalpina dedicata agli under 23. In maglia gialla c’è un italiano, quel Lorenzo Finn che vuole esultare dinanzi ai propri sostenitori. Appuntamento alle 12.05 con la partenza ufficiale.

Tappa molto diversa rispetto a quanto visto ieri. Tanta pianura fino alla salita conclusiva, con il solo GPM di Côte de Pemonte a spezzare il ritmo ai -50 dalla conclusione. La salita finale, un GPM Hors Categorie di 30 km al 5.2% sarà l’ultima occasione per coloro che vogliono conquistare il podio o ambire ad una posizione da top ten. La lotta alla maglia gialla sembra chiusa. Lorenzo Mark Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) ha dimostrato di essere il più forte dominando la cronoscalata e giochicchiando sul Col de l’Iseran.

Il campione del Mondo ha come obbiettivo quello ci conquistare la maglia gialla e la tappa dinanzi al pubblico amico. L’arrivo è infatti posto in territorio italiano, e sono previsti numerosi tifosi azzurri lungo le rampe che porteranno al Lago Serrù. Non satà soltanto un assolo. Occhi puntati inoltre sui belgi Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty), Matteo Vanhuffel (Developement Team Picnic PostNL) e Jasper Schoofs (Soudal-Quick Step Devo Team). Proverà ad agguantare il podio Mateo Ramìrez (UAE Team Emirates Gen Z), cosi come Henrique Bravo (Soudal-Quick Step Devo Team).

La settima ed ultima tappa del Tour de l’Avenir 2026, 127.8 km da Strambino a Ceresole Reale-Lago Serrù, inizierà alle 12.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!