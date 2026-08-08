LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vollering vince e si riprende la maglia gialla. Longo Borghini seconda, avvicina il podio nella generale

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di una tappa animata nella prima parte da una fuga a due e poi incentrata sul riassorbimento delle attaccanti da parte del gruppo e dalle sfide sulle ultime Côte. A vincere è stata, con un’azione di forza, quella Demi Vollering che si è presa la tappa e si è ripresa la maglia. Ora l’ultima tappa di domani vedrà Vollering partire con soli 8″ di vantaggio su Niewiadoma. A domani per il racconto conclusivo di un Tour de France Femminile ancora tutto da vivere.

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO L’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026

1. Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) – 28:10:18

2. Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM) – 0:08

3. Marlen Reusser (Movistar Team) – 1:12

4. Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD) – 3:05

5. Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) – 3:54

6. Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) – 4:34

7. Paula Blasi (UAE Team L’IMAD) – 5:05

8. Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD) – 5:46

9. Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) – 6:50

10. Isabella Holmgren (Lidl – Trek) – 7:54

LA CLASSIFICA DELL’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026

1. Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) – 4:02:39

2. Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD) – 0:17

3. Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM) – 0:17

4. Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) – 0:38

5. Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) – 0:38

6. Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD) – 0:38

7. Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike) – 0:38

8. Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) – 0:38

9. Paula Blasi (UAE Team L’IMAD) – 0:38

10. Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) – 0:38

18.08 Il resto del gruppo arriva sul traguardo di Nizza con 38″ di ritardo.

18.06 Seconda posizione a 17″ per Elisa Longo Borghini, terza piazza per Kasia Niewiadoma che perde il simbolo del primato in favore della rivale.

18.05 DEMI VOLLERING, DI FORZA! Vince lei che si prende la tappa e si riprende la maglia.

18.05 Pedala ancora benissimo Vollering.

ULTIMO CHILOMETRO! Se ne va Vollering.

18.04 Vollering ora accelera: sale a 13″ il suo vantaggio. Va ricordato che al traguardo vi sono anche 10″ di bonus per l’arrivo in classifica da scalare sul tempo della generale.

18.03 Ora sfida in pianura verso il traguardo, a meno di 3 km dall’arrivo. Dietro il gruppo insegue a 36″

18.01 Sono 4 i km alla fine, con soli 7″ secondi a separare la battistrada e le inseguitrici di lusso.

18.00 Adesso Longo Borghini e Niewiadoma inseguono insieme Vollering.

17.58 Si sfidano in 3 sullo strappetto: se ne va Vollering! Niewiadoma va in difficoltà, ma riesce a scollinare insieme a Longo Borghini. Vollering, con spazio, ora attacca in discesa.

17.57 Scatta Demi Vollering! La insegue e la riprende Elisa Longo Borghini, con loro c’è anche la maglia gialla Kasia Niewiadoma.

17.56 Adesso breve discesa e poi altro strappetto intenso, prima della picchiata verso Nizza.

17.55 Adegeest ripresa! Ora il gruppo è vicinissimo allo scollinamento: le “Big” di classifica sono tutte davanti.

17.55 Sono 8 i km all’arrivo!

17.54 Si stacca dal gruppo Lorena Wiebes, attuale maglia verde del Tour de France Femminile.

17.52 Scatti e controscatti in testa al gruppo, vedremo se entreranno in gioco anche le donne di classifica.

17.51 Adegeest ora in salita con 2,3 km da compiere.

17.50 L’olandese della Lidl – Trek conserva ancora 50″ di vantaggio a 10 km dalla fine.

17.48 Adegeest, da sola in testa, è a 2 km dall’attacco della Côte de la Ginestière (2,5 km al 4,4%).

17.48 Squiban viene riassorbita dal gruppo.

17.46 Caduta a centrogruppo per la spagnola Ostolaza. Squiban nel frattempo viene soccorsa dalla motocorsa medica: abrasioni e contusioni, in particolare al braccio sinistro fanno soffrire la francese.

17.46 Il gruppo con una super tirata ha accorciato mettendosi a soli 46″ di distanza dalla battistrada.

17.45 Squiban è ripartita, ma oltre a perdere tempo si ritrova in una condizione fisica assai difficile: è contusa in vari punti del corpo.

17.43 Succede di tutto! Caduta di Maeva Squiban in discesa: in testa resta da sola Loes Adegeest.

17.43 GPM scollinato da parte delle fuggitive. Ora breve discesa e poi via verso la Côte de la Ginestière (2,5 km al 4,4%).

17.41 Fuggitive sulla Côte de Colomars (1,4 km al 5,4% di pendenza media).

17.39 Siamo a meno di 20 km dall’arrivo!

17.35 Poco meno di 5 km all’attacco della Côte de Colomars.

17.33 Ricordiamoli i nomi delle fuggitive: Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) e Loes Adegeest (Lidl – Trek).

17.30 Recupera ancora il gruppo che si porta a 2’38” dalle fuggitive.

17.29 Attenzione a Le Camin de L’Arieta nel finale: 450 metri al 13.8%.

17.27 Caduta nelle retrovie del gruppo: qualche ciclista coinvolta, fra cui Nikola Noskova e Alice Coutinho.

17.24 Vicino ora per le fuggitive l’attacco della breve Côte de Colomars (1,4 km al 5,4%) che tornerà a movimentare la frazione.

17.21 Meno di 30 km all’arrivo.

17.18 Ora il plotone stringe a 3’40” di ritardo.

17.15 C’è ancora accordo tra le fuggitive che provano ad affacciarsi alla parte finale di questa tappa.

17.12 Gruppo a 4’25” dalle fuggitive.

17.09 Ancora qualche chilometro di questo lungo tratto in discesa prima che la strada torni a tirare all’insù.

17.06 Scende a 40 km il countdown verso il traguardo.

17.03 Una foratura per l’italiana Chiara Consonni, che però è riuscita a rientrare in gruppo.

17.00 Squiban in testa sollecita l’intervento della sua ammiraglia a più riprese.

16.57 Gruppo che recupera ulteriore tempo e spazio portandosi a 4’51”: si torna sotto i cinque minuti.

16.54 Ora sono 50 i km alla conclusione di questa tappa.

16.51 Si va in questo momento a grande velocità sia davanti sia in gruppo.

16.48 Ricordiamo i nomi delle 2 fuggitive: Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) e Loes Adegeest (Lidl – Trek).

16.45 Il plotone accorcia a 5’16” di ritardo rispetto alle 2 cicliste in fuga.

16.42 Mancano 60 km al termine!

16.39 Ora il gruppo prova ad intensificare la sua azione per stringere sulle fuggitive.

16.36 Adesso ancora tantissima discesa sino alla Côte de Colomars (1,4 km al 5,4%): altro GPM di 4a categoria.

16.33 Loes Adegeest (Lidl – Trek) è la prima a passare sul traguardo volante.

16.30 Gruppo tirato in questo momento da AG Insurance – Soudal Team, FDJ United – SUEZ e Liv AlUla Jayco.

16.27 Sono 70 i km al traguardo.

16.24 Il gruppo fa l’elastico intorno ai 6 minuti di distacco.

16.21 Superate le 2 ore di corsa: media di 41.800 km/h. In questo momento, di profonda discesa, è chiaro che la velocità si alza.

16.18 In testa le due fuggitive proseguono di comune accordo, entrambe però si sono lamentate con una moto dell’organizzazione per la troppa vicinanza alle loro biciclette.

16.15 Mancano 80 km all’arrivo.

16.12 Attualmente il gruppo insegue a 5’48”.

16.09 Splende il sole sulla corsa: questo però porta molto caldo. Tantissime cicliste stanno passando il tempo a dissetarsi.

16.06 Fra poco più di 20 km la corsa incontrerà il traguardo volante di Puget-Théniers, che mette in palio punti per la maglia verde.

16.03 La stessa Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) è la più “pericolosa” per la generale: la transalpina si trovava prima della partenza della tappa odierna a 24’48”.

16.00 Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) e Loes Adegeest (Lidl – Trek) superano il Col de Toutes Aures: ora per loro inizia la lunghissima discesa che porterà di fatto sino alla Côte de Colomars (1,4 km al 5,4%).

15.57 Morgane Coston ripresa dal gruppo. Ora restano le fuggitive e il plotone.

15.54 Per la fuga è il momento di affrontare il Col de Toutes Aures.

15.51 In questo momento le attaccanti di giornata hanno più di 6′ di vantaggio.

15.48 Ricordiamo i nomi delle 2 fuggitive: Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) e Loes Adegeest (Lidl – Trek).

15.45 Sono 100 i km al traguardo.

15.42 Morgane Coston sta per essere ripresa dal gruppo: la contrattaccante non è riuscita a trovare il modo di agganciarsi al duo di testa.

15.39 Loes Adegeest è stata la prima a transitare sul Col des Robines.

15.34 Ora un po’ di strada ondulata che va verso il Col de Toutes Aures (6,4 km al 3,1%), anche in questo caso GPM di 4a categoria, per poi iniziare una lunghissima fase di discesa.

15.31 Il duo di testa ha scollinato sul GPM relativo al Col des Robines.

15.27 Il gruppo perde rapidamente un altro minuto andando a 4’15”.

15.24 Sono 110 i km all’arrivo.

15.21 Ora il gruppo lascia fare scivolando a 3’05”.

15.18 Dal gruppo è fuoriuscita Morgane Coston (Ma Petite Entreprise): la transalpina vuole provare a recuperare il duo di testa, ma a 2’35” di ritardo.

15.15 Media della prima ora abbondante di corsa intorno ai 41.900 km/h.

15.12 Si va verso il Col des Robines (2,6 km al 4,6% di pendenza media): classificato come GPM di 4a categoria.

15.09 In questo momento hanno 2 minuti di vantaggio sul gruppo.

15.06 Sono 2 le cicliste ad animare la fuga: Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) e Loes Adegeest (Lidl – Trek).

15.03 Frazione già in corso: all’arrivo mancano poco meno di 130 km.

15.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Tour de France femminile 2026.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Tour de France femminile 2026, Sisteron-Nizza di 171,9 km. Dopo la “rivoluzione” del Mont Ventoux arriva una frazione che sembra disegnata per le ruote veloci, ma attenzione al disegno del percorso che potrebbe offrire occasioni a chi avrà benzina per piazzare una stoccata negli ultimi chilometri.

La tappa più lunga della Grande Boucle al femminile, continuamente sollecitata da GPM: dal Col des Robines (2,6 km al 4,6% di pendenza media) alla Côte de Ginestière (2,5 km al 4,4%) passando per il Col des Robines (2,6 km al 4,6%) e il Col de Toutes Aures (6,4 km al 3,1%), senza dimenticare la Côte de Colomars (1,4 km al 5,4%).

Una parte della tappa in chiara ascesa, l’altra in contropendenza discendente verso l’arrivo di Nizza: tutto aperto sia per l’eventuale volata sia per un arrivo isolato o di un’attaccante o di un gruppetto di cicliste.

Kasia Niewiadoma detiene il primato della generale con 15″ di vantaggio su Demi Vollering e 39″ su Marlen Reusser: non è detto che non possano essere proprio loro tre a essere protagoniste.

Vedremo cosa succederà durante questa tappa e in che modo si modificherà la classifica generale. La partenza della tappa è prevista alle ore 14.00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 15.00. Segui con noi l’ottava frazione del Tour de France femminile 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!