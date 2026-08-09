LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vollering si prende tutto! Tappa e vittoria della Grande Boucle. Longo Borghini sul podio

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport.

Tappa che doveva essere rivelatrice e così è stata: i 4 passaggi sul Col d’Èze, nell’ultima frazione di questo Tour de France Femminile 2026, hanno assottigliato il gruppo sino all’ultimo decisivo passaggio dove il testa a testa fra Vollering e Niewiadoma è andato appannaggio dell’olandese che è scattata prendendosi la tappa e sigillando la classifica generale, con la seconda vittoria in carriera alla Grande Boucle. In ottica italiana, grande risultato per Elisa Longo Borghini, che si è presa il podio finale, anche grazie alla giornata stortissima di Marlen Ressuer.

LA CLASSIFICA GENERALE AL TERMINE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026

1. Vollering Demi (FDJ United – SUEZ) – 30:54:51

2. Niewiadoma Kasia (CANYON//SRAM) – +1:18

3. Longo Borghini Elisa (UAE Team L’IMAD) – +4:29

4. Niedermaier Antonia (CANYON//SRAM) – +5:10

5. Blasi Paula (UAE Team L’IMAD) – +6:13

6. Kerbaol Cédrine (EF Education-Oatly) – +6:41

7. Włodarczyk Dominika (UAE Team L’IMAD) – +7:53

8. Holmgren Isabella (Lidl – Trek) – +9:12

9. Le Court-Pienaar Kim (AG Insurance – Soudal Team) – +14:04

10. Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) – +15:14

LA CLASSIFICA DELLA NONA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026



1. Vollering Demi (FDJ United – SUEZ) – 2:44:43

2. Blasi Paula (UAE Team L’IMAD) – +1:0

3. Niewiadoma Kasia (CANYON//SRAM) – +1:04

4. Fisher-Black Niamh (Lidl – Trek) – +1:04

5. Niedermaier Antonia (CANYON//SRAM) – +1:06

6. Holmgren Isabella (Lidl – Trek) – +1:08

7. Longo Borghini Elisa (UAE Team L’IMAD) – +1:14

8. de Vries Femke (Team Visma | Lease a Bike) – +1:57

9. Włodarczyk Dominika (UAE Team L’IMAD) – +1:57

10. Kerbaol Cédrine (EF Education-Oatly) – +1:57

18.57 La spagnola Paula Blasi si prende la volata per il secondo posto, terza Niewiadoma. Longo Borghini si stacca nel finale, affaticata, perde un po’ di terreno finendo al 7° posto.

DEMI VOLLERING! Vince ancora lei a Nizza: si prende l’affermazione e la classifica generale di questo Tour de France 2026, il secondo della sua carriera.

Meno di 500 metri all’arrivo.

ULTIMO CHILOMETRO

18.54 Mancano 2 km all’arrivo.

18.51 Spinge ancora in posizione aerodinamica, alla fine della discesa, Vollering.

18.50 Dietro a Vollering, ci sono: Niewiadoma, Longo Borghini, Blasi, Fisher-Black, Holmgren e Niedermaier.

18.49 Niewiadoma viene ripresa dal gruppo delle inseguitrici: ora sono in 6 a un minuto dalla battistrada.

18.46 Sono 10 i km all’arrivo!

18.45 Niewiadoma rischia di essere ripresa dal gruppo di cui fa parte Elisa Longo Borghini: sono soltanto 10″ i secondi che separano la polacca del drappello con altre 5 cicliste.

18.43 Forcing incontenibile di Demi Vollering che allunga ulteriormente. La ciclista della FDJ United-SUEZ ora ha 30″ sulla rivale polacca.

18.40 Niewiadoma scivola a 20″ da Demi Vollering. Il gruppo Longo Borghini è a 35″ dall’olandese.

18.39 Scollina per prima Vollering che ora è pronta ad andare in picchiata verso il traguardo.

18.37 Attacco a -16 km di Demi Vollering: non risponde Kasia Niewiadoma! Potrebbe arrivare la certificazione della vittoria del Tour de France Femminile da parte dell’olandese.

18.36 Meno di un km allo scollinamento per quanto riguarda Niewiadoma e Vollering. Longo Borghini, Blasi, Fisher-Black, Holmgren e Niedermaier sono a 20″.

18.32 Ora spiana un po’ la salita: mancano 2,5 km allo scollinamento. Niewiadoma prova a forzare nuovamente, ma Vollering va addirittura davanti a dettare il ritmo. Dietro il resto del gruppo, con Longo Borghini che si sta sempre di più garantendo il podio.

18.30 Scatto di Vollering che prova a staccare Niewiadoma: la polacca reagisce. Al duo di testa mancano 3 km all’ultimo scollinamento.

18.30 Pendenza al 16%, rimangono Vollering e Niewiadoma.

18.28 Tratto ora al 13%: Niewiadoma-Vollering davanti, le altre si staccano salendo ognuna del proprio passo. Fisher-Black è virtualmente terza, Longo Borghini in quarta posizione: entrambe un po’ staccate.

18.28 Attacco di Kasia Niewiadoma che si alza sui pedali nel punto più duro della salita. Demi Vollering risponde.

18.28 Holmgren ripresa dal gruppo maglia rosa grazie alla trainata di Antonia Niedermaier.

18.25 Il gruppo maglia gialla sta recuperando: ora è a 10″ da Holmgren.

18.23 Isabella Holmgren è a 5 km dallo scollinamento, nel tratto più difficile di questa ascesa.

18.20 Inizia il quarto e ultimo passaggio sul Col d’Èze.

18.18 Kasia Niewiadoma inizia a guardarsi intorno: sarà il momento di un attacco, a breve, alla leader della generale Demi Vollering?

18.15 Holmgren al momento conserva 36″ di vantaggio sulle inseguitrici.

18.12 Meno di 5 km all’ultimo passaggio sul Col d’Èze.

18.09 Adesso il gruppo insegue a 50″ la leader della tappa Isabella Holmgren (Lidl-Trek).

18.06 Ricordiamo che l’ultimo passaggio sul Col d’Èze viene fatto con un percorso diverso e più duro rispetto alle 3 precedenti percorrenze.

18.04 Ora si va in discesa: il gruppo deve recuperare più di un minuto alla battistrada. Ora ci sono all’incirca 14 km di strada in picchiata.

18.01 Meno di 40 km all’arrivo.

17.58 Scollina Isabella Holmgren in testa alla corsa: è la prima a mettere in archivio il terzo e penultimo passaggio sul Col d’Èze.

17.55 Paula Blasi ha cercato di accelerare in testa al gruppo, Elisa Longo Borghini le ha chiesto – a distanza – di ridurre la velocità. Ora la ciclista italiana sembra essere un po’ in difficoltà.

17.53 Manca poco meno di 1,5 km allo scollinamento.

17.49 Fase di studio in questo momento in gruppo.

17.46 Scappa Holmgren sfruttando il poco accordo in gruppo: ora arriva a 58″ di vantaggio.

17.43 Holmgren subito capace di guadagnare 20″ di vantaggio. Questo attacco potrebbe scompaginare le cose: la nordamericana è a 7’54” dalla vetta della generale, occupa la 10a posizione in classifica.

17.41 Scatto a 6 km dallo scollinamento di Isabella Holmgren. Vediamo se qualcuna sarà in grado di rispondere alla canadese.

17.39 Ressuer in questo momento è segnalata a 6 minuti dal gruppo principale, di cui fa parte Elisa Longo Borghini: la campionessa d’Italia in questo momento ha messo il podio in ghiaccio.

17.37 Si riparte con la terza ascesa al Col d’Èze: ultima salita su questo versante del percorso per arrivare a scollinare. L’ultimo passaggio verrà fatto su un tracciato diverso.

17.34 Queste le 11 che sono rimaste davanti: Femke De Vries (Visma | Lease a Bike), Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ), Kasia Niewiadoma (Canyon/ SRAM), Antonia Niedermaier (Canyon/ SRAM), Dominika Włodarczyk (UAE Team L’Imad), Paula Blasi (UAE Team L’Imad), Elisa Longo Borghini (UAE Team L’Imad), Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Isabella Holmgren (Lidl-Trek), Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly).

17.31 Mancano 50 km all’arrivo di questa tappa e di tutto il Tour de France Femminile 2026.

17.28 Ressuer è segnalata, in questo momento, a 4 minuti dal gruppo di testa di cui fa parte anche Elisa Longo Borghini.

17.26 Reusser in questo momento scortata dalla sua squadra, la Movistar, per provare a ritrovare un po’ di ritmo. Cosa che non sarà facile.

17.23 Caduta in discesa di Marlen Reusser: attenzione. In questo momento la svizzera è ripartita, ma con un pesante ritardo che le farebbe perdere la terza posizione in classifica generale appannaggio di Elisa Longo Borghini.

17.20 Gruppo in discesa: mancano 60 km all’arrivo!

17.16 Reusser in questo momento paga 50″ di ritardo rispetto al gruppo di testa. Longo Borghini fiuta chance di podio.

17.14 Secondo scollinamento sul Col d’Èze: ora comincia una nuova discesa verso Nizza. Zoe Bäckstedt incontenibile in testa al gruppo.

17.12 ATTENZIONE! In ottica podio, si stacca la svizzera Marlen Reusser (Movistar Team): l’elvetica è terza in classifica, deve difendere poco meno di 2 minuti da quell’Elisa Longo Borghini che per ora pedala al meglio nel gruppo di testa.

17.10 Si sparpagliano diverse atlete sulla seconda ascesa al Col d’Èze: adesso manca 1 km allo scollinamento.

17.09 Si è staccata dal gruppo Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team): la mauriziana ora è a 51″.

17.07 Al momento in testa ci sono poco meno di 20 cicliste.

17.04 Zoe Bäckstedt con la sua andatura costringe tantissime cicliste a staccarsi dalla testa della corsa.

17.01 Sono 70 i km all’arrivo.

16.58 Riprese praticamente subito le attaccanti. Ora in testa si mette la Canyon-SRAM.

16.55 Ricomincia la salita delle cicliste verso il Col d’Èze: passaggio numero 2 di 4.

16.54 Ostiz e Mul prendono 16″ di vantaggio rispetto al gruppo.

16.51 Malwina Mul transita per prima al traguardo volante di Nizza, che poi diventerà arrivo di tappa, alle sue spalle Paula Ostiz, poi il gruppo. Lorena Wiebes fuoriesce dal plotone per legittimare la sua maglia verde aggiungendo ulteriori punti al suo bottino.

16.49 Recuperata Nikola Nosková, controscatto in fuoriuscita dal gruppo: Paula Ostiz (Movistar Team) scatta insieme a Malwina Mul (Cofidis Women Team).

16.47 L’atleta della Cechia Nikola Nosková (Cofidis Women Team) prova ad attaccare in discesa.

16.44 Mancano 7 km al traguardo volante di Nizza, che mette in palio punti per la maglia verde.

16.42 Mancano poco più di 80 km al traguardo.

16.39 Squiban quasi riassorbita dal gruppo.

16.35 Maeva Squiban rimane in avanscoperta da sola, con qualche secondo di vantaggio sul gruppo in questa fase di discesa che porta verso Nizza.

16.32 Scatto di Maeva Squiban (UAE Team L’IMAD) che scollina per prima nel GPM di “apertura” di questa tappa che deciderà il Tour de France Femminile 2026.

16.29 Mancano poco più di un chilometro al primo scollinamento del Col d’Èze. Scatto di Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): subito riassorbito.

16.26 Nel frattempo Demi Vollering e la sua rivale Kasia Niewiadoma pedalano a centro gruppo: le due si sono affiancate per chiacchierare e chiarire probabilmente un po’ di “frizioni” derivanti dalla tappa di ieri.

16.25 Franziska Koch riesce a rientrare in gruppo approfittando di un rallentamento. Primi chilometri con molto confusione.

16.24 Il gruppo si sta riducendo a una 50ina di unità. Ci sono le “Big”.

16.21 Attenzione, ora il gruppo alza il ritmo: si stacca subito la tedesca Franziska Koch (FDJ United – SUEZ). Davanti a tutte ci sono le cicliste dell’EF Education-EasyPost.

16.17 Riassorbiti tutti i tentativi di fuga iniziale, ora il gruppo va verso il primo scollinamento in maniera compatta.

16.14 Scatti e controscatti in testa al gruppo che coinvolgono Lorena Wiebes, maglia verde di questo Tour de France Femminile 2026.

16.11 SI PARTE! Mancano meno di 100 km al traguardo: si va all’attacco della prima di quattro ascese del Col d’Èze.

16.08 Iniziano a pedalare le cicliste! Momento di trasferimento verso il km 0.

16.06 Tappa che sarà caldissima in tutti i sensi: al momento la temperatura è di 35°.

16.03 Le prime pedalate verranno mosse dalle cicliste alle ore 16.05.

16.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona e ultima tappa del Tour de France femminile 2026.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona e ultima tappa del Tour de France femminile 2026, la Nizza-Nizza di 99,2 km. Dopo i continui cambi di leader in vetta alla classifica generale della Grande Boucle riservata alle cicliste, è tempo di capire chi si aggiudicherà in via definitiva la corsa.

Tutto in meno di 100 km: con partenza e arrivo dalla stessa località, in un circuito che avrà come fari Place Masséna e soprattutto quel Col d’Èze (7,7 km al 5,9% di pendenza media) da ripetere 4 volte. Attenzione però, perché nell’ultimo passaggio, la salita verrà completata su un percorso diverso: meno lungo, ma con una pendenza più acuta. Poi lo scollinamento: da quel momento 15 km al traguardo con una lunga discesa che porta sino all’iconica Promenade des Anglais.

Demi Vollering, dopo aver perso il primato sul Mont Ventoux, si è ripresa la maglia gialla e ora proverà a gestirlo con soli 8″ di vantaggio su Kasia Niewiadoma. In ottica italiana invece, Elisa Longo Borghini – attualmente in 4a posizione – andrà a caccia di un posto sul podio: dovrà provare a recuperare 1’53” alla svizzera Marlen Reusser.

Vedremo cosa succederà in questo “Gran Finale” che sancirà la definitiva sistemazione delle cicliste nella classifica generale. La partenza della tappa è prevista alle ore 16.10 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 16.00. Segui con noi la nona frazione del Tour de France femminile 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!