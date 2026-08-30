LIVE Paolini-Erjavec, US Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra al rientro dopo una lunga pausa

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello US Open femminile tra la nostra portacolori Jasmine Paolini e la slovena Veronika Erjavec. Non ci sono precedenti tra le due tenniste. Il seguente è il loro primo incontro che si terrà in quel di New York. L’azzurra è la testa di serie numero 19 del torneo ed è finita nel lato di Pegula, nella parte alta del tabellone. Recentemente scesa alla 20esima posizione WTA, ”Jas” ha tutte le buone intenzioni di ben figurare a Flushing Meadows dove difende il terzo turno dello scorso anno.

La toscana ha recentemente annunciato il ritorno nel suo staff di Marc Lopez. Sarà interessante vedere cosa gli porterà questo nuovo cambio. Quest’anno la nativa di Castelnovo di Garfagnana ha giocato meno il doppio di quanto facesse negli scorsi anni. Complice un rendimento un po’ altalenante nel singolare e qualche dubbio sulla condizione fisica. Il ritorno dello spagnolo, con il quale la portacolori del bel paese ha ottenuto buoni piazzamenti, potrebbe rappresentare un punto importante se ritroverà condizione e motivazioni. Considerando anche che, a prescindere dalla circostanza che gli si presenti, la voglia di lottare in campo non l’ha mai persa e l’ha dimostrato in più occasioni anche nelle partite e condizioni più difficili.

Dall’altra parte della rete c’è la slovena classe ’99 Erjavec, numero 106 WTA. La nativa di Postumia gioca un tennis prevalentemente di contenimento. Diversi bei piazzamenti nell’arco della sua carriera li ha ottenuti sulla terra nei tornei Challenger o ITF. Superficie che preferisce rispetto il veloce, dove il suo gioco più basato sul palleggio trova più difficoltà e riesce a gestire meno bene lo scambio di quanto faccia sulle superfici lente. Dunque questo gioca a favore dell’azzurra che troverà un’avversaria che sul cemento fatica più a esprimersi. La slovena ha anche ottenuto buoni risultati nel doppio. Diverse volte scende a rete dove ha dimostrato di saperci fare.

Paolini sulla carta parte favorita. Sappiamo bene però che questo sport è imprevedibile e diverse volte match con pronostici particolarmente favorevoli possono rivelarsi sorprese. ”Jas” tra l’altro nella sue recenti dichiarazioni ha fatto presagire di sentirsi meglio rispetto qualche settimana fa. Sembrerebbe che però non sia ancora al 100%. Sarà curioso testare la condizione fisica della toscana che se in forma rimane comunque ostica per qualsiasi avversaria ci sia dall’altra parte della rete. La classe ’96 cerca il riscatto dopo una stagione fin qui non del tutto convincente in termini di risultati, considerando quanto ci ha fatto vedere nelle scorse stagioni.

La vincitrice di questa partita se la vedrà al secondo turno contro Yastremska o Stefanini. Sarà derby azzurro? La possibilità c’è e le speranze non mancano. Prima però bisognerà vedere quello che accadrà in campo essendo due partite, date tutte le circostanze, dall’esito non così scontato. Il match di primo turno dello US Open femminile tra Jasmine Paolini e Veronika Erjavec sarà il primo della giornata sul ”Louis Armstrong Stadium” e inizierà alle 17 ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!