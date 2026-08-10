LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: Razzetti argento, Curtis e Martinenghi fanno sognare, D’Ambrosio da record italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.50: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina alle 9.30 per la seconda sessione di batterie. Buona serata

19.49: L’Italia ha piazzato Ceccon nella finale dei 50 rana, Curtis nella finale dei 100 stile libero, Martinenghi e Cerasuolo in finale nei 100 rana, oltre a Quadarella questa mattina nella finale degli 800. Domani gli azzurri puntano in alto

19.46: L’Italia inizia il suo Europeo con un argento firmato da Alberto Razzetti ma con tante buone prove sia in semifinale, sia nella finale della 4×200 maschile. Un po’ deludente la 4×200 femminile. Doppio oro per la Gran Bretagna nelle 4×200 stile libero, Marchand ha saputo fare la differenza nella prima frazione della 4×200 nonostante l’infortunio

19.45: Gli azzurri sfiorano il podio europeo e chiudono al quarto posto in 7:02.82, a soli 54 centesimi dalla medaglia di bronzo. Trionfa la Gran Bretagna, che firma anche il record dei campionati in 7:01.52, davanti alla Francia, argento in 7:02.23, e alla Germania, bronzo in 7:02.28. Finale tiratissima, con le prime quattro squadre racchiuse in appena 1.30.

19.44: Peccato! Italia quarta con una gara di alto livello. 7’02″82, a poco dal record italiano. Questa squadra continua a crescere e D’Ambrozio è sempre più solido e forte! Vince la Gran Bretagna, argento per la Francia, bronzo per la Germania

19.43: Ai 700 Gbr, Germania, Francia, Italia

19.42: Ai 600 Gbr, Germania, Francia, Italia. Ora Megli

19.41: Ai 500 Gbr, Lituania, Francia. Italia quinta

19.40: A metà gara Italia e Lituania in testa, Francia terza

19.39: Ai 300 Francia, Grecia, Lituania, Italia

19.38: Ai 200 Francia, Italia, Grecia. RECORD ITALIANO DI CARLOS D’AMBROSIO! 1’44″72

19.37: Ai 100 Francia, Gbr, Italia

19.34: Questi i protagonisti della 4×200 maschile:

1 Francia 7:09.33 — Leon Marchand, Pierre Largeron, Sauveur Cristofini, Roman Fuchs

2 Atleti Neutrali B 7:07.72 — Mikhail Shcherbakov, Grigorii Vekovishchev, Ivan Girev, Roman Akimov

3 Lituania 7:05.93 — Danas Rapsys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepocka, Tajus Juska

4 Germania 7:04.83 — Lukas Martens, Timo Sorgius, Jarno Baschnitt, Cornelius Jahn

5 Gran Bretagna 7:05.07 — Matthew Richards, Jack McMillan, James Guy, Duncan Scott

6 Israele 7:06.71 — Denis Loktev, Eitan Ben Shitrit, Yoav Romano, Daniel Krichevsky

7 Italia 7:08.73 — Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti, Filippo Megli

8 Grecia 7:09.53 — Dimitrios Markos, Konstantinos Englezakis, Konstantinos Emmanouil Stamou, Andreas Vazaios

19.32: Le azzurre chiudono la finale in 7:54.25, a oltre otto secondi dalla Gran Bretagna, che conquista il titolo europeo con il record dei campionati in 7:45.93. Finale serratissima per le altre medaglie: argento all’Ungheria in 7:49.09, appena quattro centesimi davanti agli Atleti Neutrali B (7:49.13). Germania quarta in 7:49.14, a un solo centesimo dal bronzo.

19.31: ORO PER LA GRAN BRETAGNA, argento per l’Ungheria, bronzo per la Russia. Italia che recupera fino al quinto posto

19.30: Ai 700 Gbr, Germania, Ungheria

19.29: Ai 600 Gbr, Germania, Ungheria. Italia sesta

19.28: Ai 500 Gbr, Germania, Russia,. Italia settima

19.27: A metà gara Gbr, Ungheria, Germania e Russia. Italia settima

19.26: Ai 300 Gbr, Ungheria, Spagna, Italia settima

19.25: In crisi Mao nella seconda parte di gara. Ai 200 Gbr, Russia, Ungheria

19.24: Ai 100 Gbr, Ungheria, Germania, Italia

19.19: Queste le protagoniste della finale della 4×200 stile libero:

1 Polonia 8:00.32 — Justina Anna Kozan, Zuzanna Famulok, Barbara Lesniewska, Aleksandra Knop

2 Gran Bretagna 7:58.84 — Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan, Freya Anderson

3 Ungheria 7:56.75 — Nikolett Padar, Lilla Minna Abraham, Ajna Kesely, Panna Ugrai

4 Atleti Neutrali B 7:54.17 — Kseniia Misharina, Sofia Diakova, Dariia Surushkina, Daria Klepikova

5 Germania 7:54.57 — Maya Tobehn, Linda Roth, Nina Jane Holt, Nicole Maier

6 Italia 7:57.57 — Alessandra Mao, Simona Quadarella, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci

7 Spagna 7:59.14 — Ainhoa Campabadal Amezcua, Maria Daza Garcia, Irene Ciercoles Galve, Alba Herrero Lazaro

8 Portogallo 8:01.21 — Francisca Soares Martins, Ema Jeronimo Conceicao, Anna Fomina, Mariana Pacheco Cunha

19.18>: Al via Mao, Quadarella, Biagiotti e Nannucci nella finale della 4×200 stile libero donne

19.15: C’è Alberto Razzetti sul podio di Parigi. Scende dal primo al secondo posto, quattro anni dopo Roma 2022. Grande continuità per il ligure che c’è sempre

19.12: Questi i finalisti dei 100 rana:

1 Nicolò Martinenghi (ITA) 58.67

2 Jack Kelly (IRL) 58.90

3 Adam Ramsay-Peaty (GBR) 58.94

4 Filip Nowacki (GBR) 59.03

5 Melvin Athohame Michael Imoudu (GER) 59.13

6 Ivan Kozhakin (NAB) 59.15

7 Caspar Corbeau (NED) 59.24

8 Simone Cerasuolo (ITA) 59.29

19.11: Cade in un errore che lo aveva già penalizzato Simone Cerasuolo, velocissimo nella vasca di andata e poi in difficoltà nella vasca di ritorno. L’azzurro chiude quinto la sua semifinale e riesce a qualificarsi di un soffio con 59″29, destando un’impressione peggiore rispetto a questa mattina. Vince Peaty-Ramsay con 58″94

19.10: Ai 50 Cerasuolo, Peaty

19.08: C’è Simone Cerasuolo al via della seconda semifinale dei 100 rana. Questi i protagonisti:

1 Carl Aitkaci (FRA) 59.94

2 Ivan Kozhakin (NAB) 59.52

3 Melvin Athohame Michael Imoudu (GER) 59.31

4 Adam Ramsay-Peaty (GBR) 59.08

5 Simone Cerasuolo (ITA) 59.11

6 Filip Nowacki (GBR) 59.39

7 Aleksas Savickas (LTU) 59.82

8 Jan Kalusowski (POL) 1:00.10

19.06: NICOLO’ MARTINENGHI!!!! L’azzurro vince la prima semifinale con un grande 58″67, sorpavanzanzdo il sorpeendente irlandese Kelly con 58″90

19.05: C’è Nicolò Martinenghi al via della prima semifinale dei 100 rana. Questi i protagonisti:

1 Evangelos Efraim Ntoumas (GRE) 1:00.09

2 Lucas Matzerath (GER) 59.59

3 Kirill Prigoda (NAB) 59.38

4 Nicolò Martinenghi (ITA) 59.11

5 Jack Kelly (IRL) 59.27

6 Caspar Corbeau (NED) 59.45

7 Ilya Shymanovich (NAA) 59.86

8 Charlie Egeland (NOR) 1:00.13

19.04: Queste le qualificate alla finale dei 200 dorso:

1 Katie Shanahan (GBR) 2:07.61

2 Camila Rodrigues Rebelo (POR) 2:08.48

3 Estella Llum Tonrath Nollgen (ESP) 2:08.99

4 Pauline Mahieu (FRA) 2:09.20

5 Lise Seidel (GER) 2:09.43

6 Eszter Szabo Feltothy (HUN) 2:09.84

7 Anastasiya Shkurdai (NAA) 2:10.76

8 Aviv Barzelay (ISR) 2:11.01

19.03: La britannica Shanahan vince con 2’07″61, secondo posto per la portoghese Rodrigues Rebelo con 2’08″48. Ultima Federica Toma cvon 2’13″48, prova molto negativa dell’azzurra

19.01: Shanahan in testa a metà gara, Toma lontana dalla testa

18.59;: C’è Federica Toma al via della seconda semifinale dei 200 dorso. Queste le protagoniste:

1 Adela Krystyna Piskorska (POL) 2:12.32

2 Gabriela Georgieva (BUL) 2:11.48

3 Camila Rodrigues Rebelo (POR) 2:10.67

4 Katie Shanahan (GBR) 2:09.29

5 Estella Llum Tonrath Nollgen (ESP) 2:10.22

6 Anastasiya Shkurdai (NAA) 2:10.97

7 Federica Toma (ITA) 2:11.58

8 Lottie Cullen (IRL) 2:12.84

18.58: La francese Mahieu vince la prima semifinale e ragala una bella soddisfazione al pubblico di casa con 2’09″20, secondo posto per la tedesca Seidel con 2’09″43. Settima Alessia Bianchi con 2’14″14, già fuori dalla finale

18.56: Ai 100 Mahieu, Lechevalier, Seidel

18.55: C’è Alessia Bianchi al via della prima semifinale dei 200 dorso donne. Queste le protagoniste:

1 Tom Mienis (ISR) 2:12.40

2 Aviv Barzelay (ISR) 2:11.55

3 Eszter Szabo Feltothy (HUN) 2:10.74

4 Lise Seidel (GER) 2:10.02

5 Pauline Mahieu (FRA) 2:10.62

6 Jeanne Lechevalier (FRA) 2:11.30

7 Fanni Viktoria Kokas (HUN) 2:12.16

8 Alessia Bianchi (ITA) 2:13.56

18.54: ARGENTO PER ALBERTO RAZZETTI NEI 400 MISTI! Grande prova dell’azzurro, che sale sul secondo gradino del podio europeo chiudendo la finale in 4:10.40. Il titolo va a Ilia Borodin, protagonista di una prestazione di altissimo livello e vincitore in 4:08.17, nuovo record dei campionati. Razzetti porta a casa una splendida medaglia d’argento, precedendo nettamente il britannico Max Litchfield, bronzo in 4:11.58. Quarto il tedesco Cedric Bussing in 4:14.16.

18.53: Oro per il russo Borodin, argento per un ottimo Alberto Razzetti, bronzo per Litchfield

18.52: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAZZETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

18.51: Ai 300 Borodin, Razzetti, Litchfield

18.50. Ai 200 Litchfield, Borodin, Razzetti

18.49: Ai 100 Razzetti, Borodin, Litchfield

18.45: C’è Alberto Razzetti a caccia del podio nella finale dei 400 misti. Questi i protagonisti:

1 Thomas Jansen (NED) 4:15.38

2 Cedric Bussing (GER) 4:14.59

3 Alberto Razzetti (ITA) 4:13.54

4 Ilia Borodin (NAB) 4:13.10

5 Finn Hammer (GER) 4:13.45

6 Max Litchfield (GBR) 4:13.69

7 Apostolos Papastamos (GRE) 4:14.79

8 Panagiotis Vlachogiannakos (GRE) 4:16.06

18.42: Sara Curtis in finale con il secondo tempo nei 100 stile libero, queste le finaliste della gara in programma domani:

1 Marrit Steenbergen (NED) 52.44 CR

2 Sara Curtis (ITA) 52.93

3 Daria Klepikova (NAB) 53.19

4 Milou van Wijk (NED) 53.22

5 Barbora Seemanova (CZE) 53.52

6 Marie Wattel (FRA) 53.53

7 Beryl Gastaldello (FRA) 53.58

8 Barbora Janickova (CZE) 53.62

18.41: Penultima posizione ed eliminazione per Menicucci con 54″10, vince Steenbergen con 55″44, secondo posto per Klepikova con 53″19

18.40. C’è Emma Virginia Menicucci al via della seconda semifinale dei 100 stile. Queste le protagoniste:

1 Emma Virginia Menicucci (ITA) 54.45

2 Maria Daza Garcia (ESP) 54.11

3 Barbora Seemanova (CZE) 53.77

4 Marrit Steenbergen (NED) 52.62

5 Daria Klepikova (NAB) 53.66

6 Marie Wattel (FRA) 53.98

7 Evelyn Davis (GBR) 54.38

8 Florine Gaspard (BEL) 54.54

18.39. Sara Curtis in finale! Apparentemente ancora in controllo l’azzurra vince con 52″93, secondo posto per Van Wijk in 53″22, terza Gastaldello con 53″58

18.38: Curtis in testa ai 50

18.36: Al via Sara Curtis nella prima semifinale dei 100 stile libero. Queste le protagoniste:

1 Nina Jane Holt (GER) 54.48

2 Aleksandra Kuznetsova (NAB) 54.31

3 Barbora Janickova (CZE) 53.83

4 Milou van Wijk (NED) 53.00

5 Sara Curtis (ITA) 53.76

6 Beryl Gastaldello (FRA) 54.03

7 Sofia Astedt (SWE) 54.43

8 Roos Vanotterdijk (BEL) 54.63

18.35: Questi i finalisti dei 50 farfalla:

1 Egor Kornev (NAB) 22.36 CR

2 Maxime Grousset (FRA) 22.49

3 Noe Ponti (SUI) 22.53

4 Diogo Matos Ribeiro (POR) 22.68

5 Luca Nik Armbruster (GER) 22.71

5 Thomas Ceccon (ITA) 22.71

7 Grigori Pekarski (NAA) 22.75

7 Kristof Milak (HUN) 22.75

18.34: Thomas Ceccon è in finale. Quarto con 22″71, che significa finale. Velocissimo il russo Korneev con 22″36, record dei campionati

18.33: C’è Thomas Ceccon al via della seconda semifinale dei 50 farfalla. Questi i protagonisti:

1 Vlad-Stefan Mihalache (ROU) 23.23

2 Thomas Ceccon (ITA) 23.10

3 Kristof Milak (HUN) 22.96

4 Maxime Grousset (FRA) 22.49

5 Egor Kornev (NAB) 22.70

6 Diogo Matos Ribeiro (POR) 23.04

7 Egor Iurchenko (NAB) 23.16

8 Daniel Zaitsev (EST) 23.29

18.32: Già fuori l’azzurro Gargani che è settimo con 23″29, peggiorandosi rispetto a questa mattina. Vince Ponti con 22″53, secondo posto per il tedesco Armbruster

18.29: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 50 farfalla:

1 Ralf Tribuntsov (EST) 23.24

2 Luca Nik Armbruster (GER) 23.12

3 Grigori Pekarski (NAA) 22.97

4 Noe Ponti (SUI) 22.69

5 Stergios Marios Bilas (GRE) 22.93

6 Sean Niewold (NED) 23.09

7 Lorenzo Gargani (ITA) 23.18

8 Nikita Baez (FRA) 23.31

18.27: D’Ambrosio, De Tullio, Barbotti e Megli al via della finale della 4×200 stile libero. Italia a caccia di un podio tutt’altro che scontato

18.25: In dirittura d’arrivo ci sarà la finale della staffetta 4×200 stile libero donne. Italia con Simona Quadarella in acqua al posto di Anna Chiara Mascolo

18.23: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo vogliono continuare a convincere nelle semifinali dei 100 rana dopo aver disputato batterie di ottimo livello

18.21: Federica Toma e Alessia Bianchi cercheranno una difficile qualificazione in finale nei 200 dorso. Già l’ingresso fra le prime otto sarebbe un ottimo risultato

18.19: Ci sarà Alberto razzetti a caccia di un posto sul podio nella finale dei 400 misti, resa molto incerta dalla rinuncia di Leon Marchand. Borodin e Litchfield gli avversari dell’azzurro

18.17: Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci saranno al via delle semifinali dei 100 stile libero donne. Steenbergen da battere, azzurre a caccia di un posto fra le prime otto

18.15: Si parte con le semifinali dei 50 farfalla, in vasca per l’Italia Thomas Ceccon e Lorenzo Gargani a caccia di un posto in finale

18.13: Due anni dopo i Giochi Olimpici, il grande nuoto internazionale torna nella capitale francese: da oggi, lunedì 10 agosto, a domenica 16 l’Olympic Aquatics Centre ospiterà la rassegna continentale, primo grande appuntamento europeo del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. L’Italia si presenta con ambizioni importanti e già nella giornata inaugurale potrà affidarsi a diversi protagonisti da medaglia.

18.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi.

12.25: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 18.30 per la prima sessione di finali e semifinali

12,23: Mattinata tutto sommato postiva per l’Italia a Parigi. Pronostici rispettati, doppia finale senza esagerare per le 4×200 stile libero, finale diretta per Quadarella negli 800. Avanzano tutte le star, le più convincenti Curtis, Martinenghi e Cerasuolo

12.21: Vanotterdijk vince lo spareggio per la semifinale dei 100 contro la cipriota Antoniou ed è in semifinale

12.20: Simona Quadarella domina le batterie degli 800 stile libero e si prende il miglior tempo di qualificazione alla finale. L’azzurra conduce la sua prova con grande regolarità e chiude in 8:23.17, precedendo di quasi tre secondi la tedesca Isabel Gose, seconda in 8:26.01. Terzo crono per l’ungherese Vivien Jackl in 8:28.87. Quadarella si presenta dunque in finale con il miglior tempo delle batterie.

1 Simona Quadarella (ITA) 8:23.17

2 Isabel Gose (GER) 8:26.01

3 Vivien Jackl (HUN) 8:28.87

4 Maya Werner (GER) 8:32.79

5 Thilda Hall (SWE) 8:33.12

6 Artemis Vasilaki (GRE) 8:33.76

7 Francisca Soares Martins (POR) 8:35.94

8 Maria De Valdes Alvarez (ESP) 8:36.76

12.17: Quadarella vince la terza e ultima batteria degli 800 con 8’23″17 che è il miglior tempo, secondo posto per Jackl con 8’28″87

12.16: Ai 700 Quadarella, a 6″21 Jackl, a 10″61 Hall

12.15: Ai 600 Quadarella, a 5″25 Jackl, a 9″02 Vasilaki

12.14: Ai 500 Quadarella, a a 4″18 Jackl, a 7″01 Vasilaki

12.13: A metà gara Quadarella in 4’08″89, Jackl a 3″45, Vasilaki

12.12: Ai 300 Quadarella, Jackl a 2″31, Vasilaki a 3″62

12.11. Ai 200 Quadarella, Jackl, Vasilaki

12.10: Ai 100 Quadarella, Jackl, Vasilaki

12.09: Al via Simona Quadarella nella terza e ultima batteria

12.07: La tedesca Isabel Gose si impone con 8’26″01, secondo posto per la tedesca Werner con 8’32″79

12.05: Ai 600 sempre Gose nettamente davanti, poi Werner e Soares

12.03: Ai 400 Gose, Werner, Soares

12.01: Ai 200 Gose, Werner, Soares

11.58: Al via Gose, Werner e Valdes Alvarez nella seconda batteria degli 800

11.57: La finlandese Hakkarainen si aggiudica la prima delle tre batterie degli 800 con 8’50″02

11.51: Questi i tempi dei quattro azzurri nella batteria della 4×200 stile libero, chiusa dall’Italia con il sesto tempo complessivo in 7:08.73. La frazione più veloce è quella conclusiva di Marco De Tullio in 1:46.33, seguito da Jacopo Barbotti in 1:46.86. Filippo Megli apre in 1:47.53, mentre Alessandro Ragaini nuota la seconda frazione in 1:48.01.

Filippo Megli 1:47.53

Alessandro Ragaini 1:48.01

Jacopo Barbotti 1:46.86

Marco De Tullio 1:46.33

11.50: Questi i tempi delle quattro azzurre nella batteria della 4×200 stile libero, chiusa dall’Italia al quarto posto complessivo in 7:57.57. La frazione più veloce è quella di Matilde Biagiotti in 1:58.53, seguita da Bianca Nannucci in 1:58.78. In apertura Anna Chiara Mascolo nuota in 1:59.37, mentre Alessandra Mao chiude la staffetta in 2:00.89.

Anna Chiara Mascolo 1:59.37

Matilde Biagiotti 1:58.53

Bianca Nannucci 1:58.78

Alessandra Mao 2:00.89

11.46: Italia in finale nella 4×200 stile libero maschile con il sesto tempo complessivo. Il quartetto composto da Filippo Megli, Alessandro Ragaini, Jacopo Barbotti e Marco De Tullio chiude le batterie in 7:08.73, a 3.90 dal miglior tempo. Davanti a tutti la Germania in 7:04.83, con appena 24 centesimi sulla Gran Bretagna e 1.10 sulla Lituania.

1 Germania 7:04.83

2 Gran Bretagna 7:05.07

3 Lituania 7:05.93

4 Israele 7:06.71

5 Russia 7:07.72

6 Italia 7:08.73

7 Francia 7:09.33

8 Grecia 7:09.53

11.45: Che rischio per l’Italia che per 7/8 della gara ha sfiorato l’eliminazione. Molto bene De Tullio nel finale, azzurri avanti con il sesto tempo

11.44: Si salva un’Italia tutt’altro che convincente. Bene Barbotti e De Tullio, molto male Megli e Ragaini

11.43: Ai 700 Gbr, Lituania, Israele, Italia quinta

11.42: Ai 600 Gbr, Lituania, Israele, Italia quinta ma staccata dalle prime 3

11.41: Ai 500 Gbr, Lituania, Israele, Italia quinta

11.40: A metà gara Gbr, Svezia, Israele, Italia quinta. Male anche Ragaini

11.39: Ai 300 Svezia, Israele, Gbr, Italia sesta

11.38: Ai 200 Svezia, Israele, Gbr. Megli solo ottavo

11.35: Megli, Ragaini, Barbotti e M. De Tullio al via della seconda batteria della 4×200. Con loro Irlanda, Gbr, Lituania e Svizzera

11.34: La Germania, favorita numero uno, vince la prima batteria della 4×200 stile libero maschile con 7’04″83, seconda la Russia con 7’07″72, terza la Francia con 7’09″33, quarta la Grecia con 7’09″53

11.33: Ai 600 Germania, Russia, Grecia, Francia

11.31: A metà gara Germania, Russia, Francia

11.27: Germania, Francia e Russia al via nella prima delle due batterie della 4×200 stile maschile

11.24: Italia in finale nella 4×200 stile libero femminile con il quarto tempo complessivo. Il quartetto formato da Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao chiude le batterie in 7:57.57, a 3.40 dal miglior crono. Davanti a tutte le Neutral Athletes B in 7:54.17, seguite dalla Germania in 7:54.57 e dall’Ungheria in 7:56.75.

1 Russia 7:54.17

2 Germania 7:54.57

3 Ungheria 7:56.75

4 Italia 7:57.57

5 Gran Bretagna 7:58.84

6 Spagna 7:59.14

7 Polonia 8:00.32

8 Portogallo 8:01.21

11.23: Italia in finale nella 4×200 stile libero. Terzo posto per le azzurre con 7’57″57. Vince la Germania con 7’54″57

11.22: Ai 700 Germania, Ungheria, Italia

11.21: Ai 600 Germania, Italia, Gbr. Ottima prova di Nannucci

11.20: Ai 500 Germania, Gbr, Italia

11.19: A metà gara Germania, Gbr, Portogallo. Italia quinta

11.18: Ai 300 Germania, Portogallo, Ungheria. Italia quinta

11.16: Ai 200 Portogallo, Germania, Ungheria. Solo sesta Mascolo

11.15: Ai 100 Portogallo, Germania, Italia

11.13: Mascolo, Biagiotti, Nannucci e Mao al via della seconda e ultima batteria della 4×200 per l’Italia

11.12: Vittoria senza problemi per la Russia con il crono di 7’54″17, secondo posto per la Spagna con 7’59″14, terza la Polonia con 8’00″32

11.10: Ai 600 Russia, Spagna, Polonia

11.09: A metà gara Russia, Polonia, Lituania

11.07: Ai 200 Russia, Polonia, Spagna

11.04. Al via la prima delle due batterie della staffetta 4×200 stile libero. Occhio a Russia e Polonia

11.03: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo volano in semifinale nei 100 rana con lo stesso tempo. I due azzurri nuotano entrambi in 59.11, facendo segnare il secondo crono complessivo delle batterie ad appena tre centesimi dal britannico Adam Ramsay-Peaty, primo in 59.08. Non accedono invece al turno successivo gli altri due italiani: Ludovico Blu Art Viberti è 11° in 59.75, ma resta fuori per il limite di due atleti per nazione, mentre Christian Mantegazza chiude 22° in 1:00.33.

QUALIFICATI ALLE SEMIFINALI

1 Adam Ramsay-Peaty (GBR) 59.08

2 Nicolò Martinenghi (ITA) 59.11

2 Simone Cerasuolo (ITA) 59.11

4 Jack Kelly (IRL) 59.27

5 Melvin Athohame Michael Imoudu (GER) 59.31

6 Kirill Prigoda (NAB) 59.38

7 Filip Nowacki (GBR) 59.39

8 Caspar Corbeau (NED) 59.45

9 Ivan Kozhakin (NAB) 59.52

10 Lucas Matzerath (GER) 59.59

12 Aleksas Savickas (LTU) 59.82

13 Ilya Shymanovich (NAA) 59.86

14 Carl Aitkaci (FRA) 59.94

15 Evangelos Efraim Ntoumas (GRE) 1:00.09

16 Jan Kalusowski (POL) 1:00.10

18 Charlie Egeland (NOR) 1:00.13

11.01: Cerasuolo in semifinale assieme a Martinenghi. Cerasuolo chiude secondo con lo staesos tempo di Martinenghi in 59″11. Gara insolita per l’azzurro che non esagera nei primi 50 e chiude forte alle spalle di Ramsay-Peaty in 59″08

10.58: Martinenghi si esalta a Parigi e va al comando della classifica vincendo la penultima batteria con 59″11, secondo posto per Corbeau con 59″45, terzo posto per Viberti con 59″75. Ora Cerasuolo e Mantegazza

10.55. Vittoria a sorpresa nella terz’ultima batteria per l’irlandese Kelly con 59″27, secondo il britannico Nowacki con 59″39, terzo Kozhakin con 59″52. Ora Martinenghi e Viberti

10.52: L’austriaco Bayer si impone nella quinta batteria con 1’00″76, tempo piuttosto alto che non dovrebbe bastare per la qualificazione

10.49: Buona prova del norvegese Egeland che fa segnare il miglior tempo in assoluto con 1’00″13 che potrebbe essere già un tempo interessante in chiave qualificazione

10.47: Il norvegese Marinov vince la terza batteria con il tempo di 1’01″60 che è anche il miglior crono finora

10.44. Il danese Wolf si aggiudica la seconda batteria con il crono di 1’01″99

10.41: L’armeno Chakoyan si impone nella prima batteria dei 100 rana con 1’04″11. In programma otto batterie, nelle ultime due gli azzurri

10.40: Federica Toma e Alessia Bianchi superano le batterie dei 200 dorso e accedono alle semifinali. Toma ottiene l’11° tempo complessivo in 2:11.58, mentre Bianchi chiude 17ª in 2:13.56, ma rientra tra le qualificate. Il miglior crono del mattino è della britannica Katie Shanahan in 2:09.29, davanti alla tedesca Lise Seidel (2:10.02) e alla spagnola E.L. Tonrath Nollgen (2:10.22).

QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

1 Katie Shanahan (GBR) 2:09.29

2 Lise Seidel (GER) 2:10.02

3 E.L. Tonrath Nollgen (ESP) 2:10.22

4 Pauline Mahieu (FRA) 2:10.62

5 Camila Rodrigues Rebelo (POR) 2:10.67

6 Eszter Szabo Feltothy (HUN) 2:10.74

7 Anastasiya Shkurdai (NAA) 2:10.97

8 Jeanne Lechevalier (FRA) 2:11.30

9 Gabriela Georgieva (BUL) 2:11.48

10 Aviv Barzelay (ISR) 2:11.55

11 Federica Toma (ITA) 2:11.58

13 Fanni Viktoria Kokas (HUN) 2:12.16

14 Adela Krystyna Piskorska (POL) 2:12.32

15 Tom Mienis (ISR) 2:12.40

16 Lottie Cullen (IRL) 2:12.84

17 Alessia Bianchi (ITA) 2:13.56

10.37: Ci sono due azzurre in semifinale. Alessia Bianchi chiude quinta con 2’13″56 facendo tanta fatica ma è l’ultima delle qualificate in semifinale

10.31: Quarto posto per Federica Toma con il tempo di 2’11″58, vince la tedesca Siedel con il crono di 2’10″02. L’azzurra è già certa della qualificazione in semifinale. Ora Alessia Bianchi

10.28: La britannica Shanahan si aggiudica la prima batteria dei 200 dorso con 2’09″29 davanti alla francese Mahieu con 2’10″62. Ora Federica Toma

10.26: Thomas Ceccon e Lorenzo Gargani conquistano l’accesso alle semifinali dei 50 farfalla. Ceccon chiude le batterie con il nono tempo complessivo in 23.10, mentre Gargani è 12° a pari merito in 23.18. Davanti a tutti il francese Maxime Grousset, unico sotto i 22.50 con 22.49, seguito da Noe Ponti in 22.69 ed Egor Kornev in 22.70. I qualificati alle semifinali sono Grousset (FRA) 22.49, Ponti (SUI) 22.69, Kornev (NAB) 22.70, Bilas (GRE) 22.93, Milak (HUN) 22.96, Pekarski (NAA) 22.97, Matos Ribeiro (POR) 23.04, Niewold (NED) 23.09, Ceccon (ITA) 23.10, Armbruster (GER) 23.12, Iurchenko (NAB) 23.16, Gargani (ITA) 23.18, Mihalache (ROU) 23.23, Tribuntsov (EST) 23.24, Zaitsev (EST) 23.29 e Baez (FRA) 23.31.

10.23: Dominio di Grousset nell’ultima batteria e successo con un grande 22″49, terzo posto per Ceccon con 23″10, quinto per Gargani con 23″18, record personale. Sono loro i qualificati per la semifinale

10.21: Noè Ponti domina la penultima batteria con 22″69, miglior tempo finora. Ora Ceccon e Gargani assieme a Grousset

10.19: Si fa sul serio! Korneev vince con 22″70 la terz’ultima batteria, secondo posto per Milak con 22″96

10.17: Partenza problematica per l’azzurro Lamberti che poi recupera e chiude secondo con 23″50 che è il personale. Vince il ceco Slavik con 23″43

10.15: Michele Busa chiude quarto con il crono di 24″07 che difficilmente basterà per la qualificazione. Vince lucraino Trojanovskyi con 23″81, ora Michele Lamberti

10.13: L’israeliano Kartavi vince la terza batteria con 23″77. Ora Michele Busa

10.11: L’olandese Markovic si aggiudica la seconda batteria dei 50 farfalla con 24″38

10.09: L’ucraino Sheremet si impone nella prima batteria dei 50 farfalla con un interessante 23″88

10.08: Nei 100 stile libero femminili Sara Curtis e Emma Virginia Menicucci conquistano l’accesso alle semifinali. Curtis firma il quarto tempo complessivo delle batterie in 53.76, mentre Menicucci passa con il quindicesimo crono in 54.45. Miglior tempo e record dei campionati per l’olandese Marrit Steenbergen in 52.62. Spareggio invece tra Roos Vanotterdijk e Kalia Antoniou, appaiate in 54.63. Le qualificate sono Steenbergen (NED) 52.62, Van Wijk (NED) 53.00, Klepikova (NAB) 53.66, Curtis (ITA) 53.76, Seemanova (CZE) 53.77, Janickova (CZE) 53.83, Wattel (FRA) 53.98, Gastaldello (FRA) 54.03, Daza Garcia (ESP) 54.11, Kuznetsova (NAB) 54.31, Davis (GBR) 54.38, Astedt (SWE) 54.43, Menicucci (ITA) 54.45, Holt (GER) 54.48 e Gaspard (BEL) 54.54. Vanotterdijk (BEL) e Antoniou (CYP), entrambe in 54.63, dovranno disputare lo spareggio per l’ultimo posto.

10.06: L’olandese Steenbergen come da programma stabilisce il rexcord dei campionati con 52″62, Menicucci si qualifica per la semifinale con 54″45

10.03: Sara Curtis frenando vistosamente nel finale vince con 53″76. Delude Chiara Tarantino,. che è nona in 55″33. Ora Menicucci nell’ultima batteria

10.00: Si conferma la “tradizione” della prima gara non eccezionale per Alessandra Mao che è nona con 55″05. Primo posto per Van Wijk con uno straordinario 53″00, seconda Seemanova con 53″77. Ora Curtis e Tarantino

9.57: La terza batteria va alla polacca Famulok con il tempo di 55″09 che significa primo posto provvisorio. Alessandra Mao al via della prossima batteria

9.55. La irlandese Pghelan si impone nella seconda batteria dei 100 sl con 55″69

9.52: L’islandese Gudmondsdottir vince la prima batteria dei 100 stile libero con 56″79

9.50: Alberto Razzetti centra la finale dei 400 misti con il terzo tempo complessivo! L’azzurro chiude le batterie in 4:13.54, ad appena 44 centesimi dal miglior crono di Ilia Borodin, primo in 4:13.10. Davanti a Razzetti anche il tedesco Finn Hammer, secondo in 4:13.45, mentre Max Litchfield è quarto in 4:13.69. Razzetti sarà dunque tra gli otto protagonisti della finale. Gli otto qualificati alla finale sono Ilia Borodin (NAB) in 4:13.10, Finn Hammer (GER) in 4:13.45, Alberto Razzetti (ITA) in 4:13.54, Max Litchfield (GBR) in 4:13.69, Cedric Bussing (GER) in 4:14.59, Apostolos Papastamos (GRE) in 4:14.79, Thomas Jansen (NED) in 4:15.38 e P. Vlachogiannakos (GRE) in 4:16.06.

9.48: Seconda parte di gara straripante per il russo Boroin che vince in 4’13″10, secondo Bussing con 4’14″59, terzo Jansen con 4’15″38

9.46: A metà gara Mira Albaladejo, Bussing, Borodin

9.42: Hammer rimonta nel finale e vince la seconda batteria con 4’13″45, secondo Razzetti con 4’13£54, terzo Litchfield con 4’13″79

9.40: Ai 300 Razzetti, Papastamos, Litchfield

9.39: A metà gara Litchfield, Razzetti, Badea

9.38: Ai 100 Razzetti, Badea, Litchfield

9.36: Questi i protagonisti della seconda batteria:

0 Samuel Kostal (SVK) – 4:21.01

1 Noah Zemansky (AUT) – 4:18.76

2 Daniil Giourtzidis (GRE) – 4:16.62

3 Robert-Andrei Badea (ROU) – 4:13.79

4 Max Litchfield (GBR) – 4:11.41

5 Alberto Razzetti (ITA) – 4:13.37

6 Apostolos Papastamos (GRE) – 4:14.37

7 Finn Hammer (GER) – 4:18.22

8 Simon Laviolette (BEL) – 4:19.60

9 Eetu Autio (FIN) – 4:23.0

9.35: L’irlandese Custer si impone nella prima batteria dei 400 misti con 4’22″55

9.30. Al via la prima delle tre batterie dei 400 misti maschili, nella seconda Razzetti

9.27: A completare il programma delle batterie saranno gli 800 stile libero femminili, terreno di caccia di Simona Quadarella. La romana, primatista europea con 8’12”81 realizzato ai Mondiali 2025, guida anche le graduatorie continentali del 2026 con 8’20”54 e punta a un altro grande risultato dopo i titoli europei conquistati nel 2018, 2021 e 2022. Isabel Gose rappresenta la principale rivale, mentre la giovane russa Kseniia Misharina è uno dei nomi emergenti. In acqua per l’Italia anche Bianca Nannucci, che con l’8’32”83 nuotato a marzo può provare ad attaccare un posto in finale.

9.25: Spazio quindi alle due 4×200 stile libero, che offriranno indicazioni interessanti sulla profondità del movimento azzurro. Al femminile l’Italia può contare su giovani come Alessandra Mao e Bianca Nannucci, rispettivamente da 1’57”24 e 1’57”82, oltre ad Anna Chiara Mascolo, accreditata di 1’58”09. Il primo obiettivo sarà entrare in finale senza consumare inutilmente le carte migliori, in una specialità nella quale nazioni come la Gran Bretagna possono contare su una notevole profondità. Ancora maggiori le aspettative per la 4×200 maschile, nella quale Carlos D’Ambrosio rappresenta ormai un punto fermo. Sesto ai Mondiali di Singapore e successivamente campione mondiale juniores, il giovane azzurro ha portato il record italiano dei 200 stile a 1’45”15 e nel 2026 ha già nuotato una frazione lanciata da 1’44”37. L’Italia proverà a costruire attorno a lui un quartetto competitivo, dovendo fare i conti soprattutto con una Gran Bretagna dotata di enorme profondità con Matt Richards, James Guy, Duncan Scott e Jack McMillan.

9.23: Uno dei momenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 rana maschili. Simone Cerasuolo si presenta con il miglior crono europeo del 2026, il 58”82 degli Assoluti di Riccione, conferma definitiva della crescita dell’azzurro anche sulla doppia vasca dopo essersi imposto ai massimi livelli nei 50. Con lui ci saranno Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi 2024 e al rientro dopo i problemi alla spalla, e Ludovico Blu Art Viberti, quinto ai Mondiali 2025. La prima selezione sarà tutta italiana, perché soltanto due dei tre potranno superare le batterie. Tra gli avversari Ivan Kozhakin, Adam Ramsay-Peaty, Kirill Prigoda, Melvin Imoudu, Filip Nowacki, Caspar Corbeau e Ilya Shymanovich.

9.21: I 200 dorso femminili propongono invece uno scenario estremamente equilibrato. La britannica Katie Shanahan, 2’08”54, possiede il miglior tempo europeo stagionale davanti alla francese Bertille Cousson, mentre Estella Tonrath, Eszter Szabo-Feltothy, Camila Rebelo, Ellen Walshe e Lise Seidel completano un gruppo nel quale nessuna sembra avere costruito un margine netto

9.19: Contingente azzurro numeroso nei 50 farfalla maschili, con Michele Busa, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti e Thomas Ceccon iscritti. Il russo Egor Kornev guida le graduatorie europee con 22”59 davanti a Sean Niewold e Noè Ponti, ma il livello è ulteriormente impreziosito da Maxime Grousset, Oleg Kostin, Kristof Milak e Diogo Ribeiro. Ceccon ha già nuotato 23”01 in stagione e, qualora fosse al via, potrebbe inserirsi nella battaglia di vertice.

9.17: Grande attenzione azzurra nei 100 stile libero femminili, dove Sara Curtis si presenta con il secondo tempo europeo stagionale grazie al record italiano di 52”69. Davanti a tutte c’è Marrit Steenbergen, primatista mondiale con 51”68 e quattro volte sotto i 52” nel corso del 2026. Curtis può però giocarsi un ruolo da protagonista, mentre Emma Virginia Menicucci, autrice di 53”75 in stagione, proverà a guadagnarsi la semifinale. Tra le principali avversarie anche Daria Klepikova, Milou van Wijk, Beryl Gastaldello e Barbora Seemanova.

9.15: Ad aprire il programma saranno i 400 misti maschili, con Alberto Razzetti. Notizia inattesa: non sarà al via Jacopo Barbotti, rivelazione dei campionati italiani assoluti di Riccione. Razzetti, forte del 4’13”37 nuotato al Settecolli, punta con decisione alla finale. L’assenza per infortunio del francese Léon Marchand cambia completamente gli equilibri della gara: Ilya Borodin, Max Litchfield e Cedric Büssing sono tra gli uomini più accreditati.

9.13: Due anni dopo i Giochi Olimpici, il grande nuoto internazionale torna nella capitale francese: da oggi, lunedì 10 agosto, a domenica 16 l’Olympic Aquatics Centre ospiterà la rassegna continentale, primo grande appuntamento europeo del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. L’Italia si presenta con ambizioni importanti e già nella giornata inaugurale potrà affidarsi a diversi protagonisti da medaglia.

9.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Due anni dopo i Giochi Olimpici, il grande nuoto internazionale torna nella capitale francese: da oggi, lunedì 10 agosto, a domenica 16 l’Olympic Aquatics Centre ospiterà la rassegna continentale, primo grande appuntamento europeo del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. L’Italia si presenta con ambizioni importanti e già nella giornata inaugurale potrà affidarsi a diversi protagonisti da medaglia.

Ad aprire il programma saranno i 400 misti maschili, con Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti. Razzetti, forte del 4’13”37 nuotato al Settecolli, punta con decisione alla finale, mentre Barbotti cercherà innanzitutto di superare le batterie. L’assenza per infortunio del francese Léon Marchand cambia completamente gli equilibri della gara: Ilya Borodin, Max Litchfield e Cedric Büssing sono tra gli uomini più accreditati. Grande attenzione azzurra nei 100 stile libero femminili, dove Sara Curtis si presenta con il secondo tempo europeo stagionale grazie al record italiano di 52”69. Davanti a tutte c’è Marrit Steenbergen, primatista mondiale con 51”68 e quattro volte sotto i 52” nel corso del 2026. Curtis può però giocarsi un ruolo da protagonista, mentre Emma Virginia Menicucci, autrice di 53”75 in stagione, proverà a guadagnarsi la semifinale. Tra le principali avversarie anche Daria Klepikova, Milou van Wijk, Beryl Gastaldello e Barbora Seemanova.

Contingente azzurro numeroso nei 50 farfalla maschili, con Michele Busa, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti e Thomas Ceccon iscritti. Il russo Egor Kornev guida le graduatorie europee con 22”59 davanti a Sean Niewold e Noè Ponti, ma il livello è ulteriormente impreziosito da Maxime Grousset, Oleg Kostin, Kristof Milak e Diogo Ribeiro. Ceccon ha già nuotato 23”01 in stagione e, qualora fosse al via, potrebbe inserirsi nella battaglia di vertice. I 200 dorso femminili propongono invece uno scenario estremamente equilibrato. La britannica Katie Shanahan, 2’08”54, possiede il miglior tempo europeo stagionale davanti alla francese Bertille Cousson, mentre Estella Tonrath, Eszter Szabo-Feltothy, Camila Rebelo, Ellen Walshe e Lise Seidel completano un gruppo nel quale nessuna sembra avere costruito un margine netto sulle rivali.

Uno dei momenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 rana maschili. Simone Cerasuolo si presenta con il miglior crono europeo del 2026, il 58”82 degli Assoluti di Riccione, conferma definitiva della crescita dell’azzurro anche sulla doppia vasca dopo essersi imposto ai massimi livelli nei 50. Con lui ci saranno Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi 2024 e al rientro dopo i problemi alla spalla, e Ludovico Blu Art Viberti, quinto ai Mondiali 2025. La prima selezione sarà tutta italiana, perché soltanto due dei tre potranno superare le batterie. Tra gli avversari Ivan Kozhakin, Adam Ramsay-Peaty, Kirill Prigoda, Melvin Imoudu, Filip Nowacki, Caspar Corbeau e Ilya Shymanovich.

Spazio quindi alle due 4×200 stile libero, che offriranno indicazioni interessanti sulla profondità del movimento azzurro. Al femminile l’Italia può contare su giovani come Alessandra Mao e Bianca Nannucci, rispettivamente da 1’57”24 e 1’57”82, oltre ad Anna Chiara Mascolo, accreditata di 1’58”09. Il primo obiettivo sarà entrare in finale senza consumare inutilmente le carte migliori, in una specialità nella quale nazioni come la Gran Bretagna possono contare su una notevole profondità. Ancora maggiori le aspettative per la 4×200 maschile, nella quale Carlos D’Ambrosio rappresenta ormai un punto fermo. Sesto ai Mondiali di Singapore e successivamente campione mondiale juniores, il giovane azzurro ha portato il record italiano dei 200 stile a 1’45”15 e nel 2026 ha già nuotato una frazione lanciata da 1’44”37. L’Italia proverà a costruire attorno a lui un quartetto competitivo, dovendo fare i conti soprattutto con una Gran Bretagna dotata di enorme profondità con Matt Richards, James Guy, Duncan Scott e Jack McMillan.

A completare il programma delle batterie saranno gli 800 stile libero femminili, terreno di caccia di Simona Quadarella. La romana, primatista europea con 8’12”81 realizzato ai Mondiali 2025, guida anche le graduatorie continentali del 2026 con 8’20”54 e punta a un altro grande risultato dopo i titoli europei conquistati nel 2018, 2021 e 2022. Isabel Gose rappresenta la principale rivale, mentre la giovane russa Kseniia Misharina è uno dei nomi emergenti. In acqua per l’Italia anche Bianca Nannucci, che con l’8’32”83 nuotato a marzo può provare ad attaccare un posto in finale.

La sessione serale inizierà a trasformare immediatamente le indicazioni del mattino in verdetti. Si partirà con le semifinali dei 50 farfalla maschili, dove potranno ritrovarsi Busa, Gargani, Lamberti ed eventualmente Ceccon, a seconda dell’esito delle batterie. Toccherà quindi alle semifinali dei 100 stile libero femminili, con Curtis e Menicucci potenzialmente ancora in gara. Il primo titolo individuale della rassegna sarà assegnato nei 400 misti maschili, con Razzetti e Barbotti chiamati prima a conquistare il pass nelle batterie. L’assenza di Marchand rende la corsa all’oro decisamente più aperta e potrebbe offrire a Razzetti una possibilità importante nella prima finale dell’Europeo.

Seguiranno le semifinali dei 200 dorso femminili e quelle dei 100 rana maschili, dove potranno tornare in acqua due tra Cerasuolo, Martinenghi e Viberti dopo la selezione interna delle batterie. La prima giornata si concluderà con le finali delle due 4×200 stile libero. Prima toccherà alle donne, con l’Italia chiamata a conquistare il passaggio del turno al mattino, quindi agli uomini, dove il quartetto azzurro costruito attorno a D’Ambrosio proverà a inserirsi nella lotta che conta. Due possibili occasioni per iniziare subito a muovere il medagliere italiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2026 di nuoto a Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!