LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: Quadarella miglior tempo, flop 4×100 sl. Alle 18.30 le finali con Curtis!

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026

12.11: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 18.30 con la seconda sessione di giornata, dedicata a finali e semifinali. Buona giornata!

12.10: Mattinata in chiaroscuro per l’Italia del nuoto. Le buone notizie arrivano da Simona Quadarella che vola in finale nei 1500 senza difficoltà e da Lamberti e Ceccon che hanno disputato una buona qualificazione nei 50 dorso. Tante difficoltà invece per D’Ambrosio e Gastaldi che si sono qualificati per il rotto della cuffia nei 200 sl e nei 100 farfalla. Prestazione altamente negativa per la 4×100 stile libero maschile che, dopo cinque anni e nove eventi, non sarà sul podio in una grande manifestazione internazionale

12.08: Oliver Morgan vince lo spareggio a tre dei 50 dorso! Il britannico abbassa nettamente il crono delle batterie e tocca in 24.63, precedendo il connazionale Jack Skerry, secondo in 24.75, e il tedesco Ole Braunschweig, terzo in 24.81. Morgan conquista così l’ultimo posto disponibile per le semifinali.

12.06: Servirà uno spareggio a tre per assegnare l’ultimo posto nelle semifinali dei 50 dorso! Perfetta parità in 24.90 tra i britannici Oliver Morgan e Jack Skerry e il tedesco Ole Braunschweig: i tre torneranno dunque in acqua per giocarsi l’accesso al turno successivo.

12.05: Simona Quadarella firma il miglior tempo delle batterie dei 1500 stile libero e si prende la corsia centrale per la finale. L’azzurra chiude in 16:05.28, precedendo Kseniia Misharina e Isabel Gose. Queste le otto qualificate:

1 Simona Quadarella (ITA) 16:05.28

2 Kseniia Misharina (NAB) 16:08.71

3 Isabel Gose (GER) 16:10.51

4 Artemis Vasilaki (GRE) 16:13.81

5 Vivien Jackl (HUN) 16:16.34

6 Maya Werner (GER) 16:17.78

7 Maria de Valdes Alvarez (ESP) 16:18.54

8 Angela Martinez Guillen (ESP) 16:22.43

12.03: Simona Quadarella controlla la terza batteria dei 1500 stile libero e conquista senza problemi la finale. La romana chiude al comando in 16:05.28, miglior crono complessivo delle batterie, precedendo la giovane Kseniia Misharina, seconda in 16:08.71. Terza Maya Werner in 16:17.78. Quadarella si presenta dunque in finale con il primo tempo, davanti a Misharina e alla tedesca Isabel Gose (16:10.51).

11.59: Ai 1200 Quadarella, Misharina, Werner

11.55: Ai 900 Quadarella stacca Misharina, terza Werner

11.52: Ai 600 Quadfarella, Misharina, De Valdes

11.49: Ai 300 Misharina, Quadarella, De Valdes

11.44: Isabel Gose detta il ritmo nella seconda batteria dei 1500 stile libero e chiude nettamente davanti a tutte in 16:10.51. Alle spalle della tedesca buona prova della greca Artemis Vasilaki, seconda in 16:13.81, mentre l’ungherese Vivien Jackl è terza con 16:16.34. Più staccata la spagnola Angela Martinez Guillen, quarta in 16:22.43.

11.38. Ai 1000 Gose, Vasilaki, Jackl

11.33: Ai 500 Gose, Vasilaki, Martinez Guillen

11.27: Finale serrato nella prima batteria dei 1500 stile libero femminili, con le prime tre racchiuse in poco più di due secondi. A spuntarla è la finlandese Ada Hakkarainen in 17:03.73, davanti alla lussemburghese Lou Jominet (17:04.69) e all’altra finlandese Leonie-Sarah Josephine Tenzer (17:05.82). Ora Gose e Jackl nella seconda batteria

11.10: Partita la prima di tre batterie dei 1500 stile libero. Nella terza c’è Simona Quadarella

11.09: Italia eliminata nella 4×100 stile libero maschile con l’11° tempo complessivo in 3:15.59. L’ultimo posto per la finale va alla Germania in 3:15.35: agli azzurri mancano dunque 24 centesimi. Miglior crono delle batterie per gli Atleti Neutrali B in 3:12.21.

Neutral Athletes B (NAB) 3:12.21

Great Britain (GBR) 3:12.80

Croatia (CRO) 3:13.06

Spain (ESP) 3:13.48

Hungary (HUN) 3:14.17

Netherlands (NED) 3:14.92

Norway (NOR) 3:15.23

Germany (GER) 3:15.35

Serbia (SRB) 3:15.41

Israel (ISR) 3:15.45

Italy (ITA) 3:15.59

Sweden (SWE) 3:15.78

11.07: Italia fuori dalla finale della 4×100 stile libero maschile. La seconda batteria è nettamente più veloce e condanna il 3:15.59 degli azzurri, che scivolano fuori dalle prime otto della classifica complessiva. A dominare la serie sono gli Atleti Neutrali B in 3:12.21, davanti alla Gran Bretagna (3:12.80), alla Croazia (3:13.06) e alla Spagna (3:13.48). Passano anche Paesi Bassi e Norvegia, mentre la Serbia con 3:15.41 resta davanti all’Italia.

11.06: CLAMOROSA ELIMINAZIONE DELLA 4×100 ITALIANA! Disastrosa prova degli azzurri, battuti da più di quattro nazionali nella seconda batteria

11.01: Italia quarta nella prima batteria della 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri chiudono in 3:15.59, a 14 centesimi dal terzo posto di Israele e a 1.42 dalla forte Ungheria, che detta il ritmo in 3:14.17. Seconda la Germania in 3:15.35, davanti a Israele (3:15.45). Per l’Italia bisognerà attendere la seconda serie per conoscere l’esito della qualificazione alla finale.

11.00>: E’ quarta un’Italia in netta difficoltà. Problemi in avvio per l’Italia con frigo e poi gara ad inseguire con Deplano che riesce a strappare un quarto posto che fa paura

10.59: Ai 300 Ungheria, Svizzera, Germania

10.58: Ungheria, Germania, Svizzera ai 200, Italia sesta

10.57;: Ai 100 Ungheria, Germania, Svoizzera, Italia sesta

10.56: Al via Frigo, Miressi, Ballarati, Deplano per l’Italia nella prima batteria della 4×100 stile libero

10.55: Lisa Angiolini e Anna Pirovano saranno entrambe in semifinale nei 200 rana. Angiolini passa con il 12° tempo in 2:28.24, Pirovano con il 14° in 2:29.49. Davanti a tutte la britannica Angharad Evans in 2:22.66, seguita da Mona McSharry ed Evgeniia Chikunova.

Angharad Evans (GBR) 2:22.66

Mona McSharry (IRL) 2:23.37

Evgeniia Chikunova (NAB) 2:24.18

Anna Elendt (GER) 2:25.56

Kotryna Teterevkova (LTU) 2:26.27

Alina Zmushka (NAA) 2:26.55

Tes Schouten (NED) 2:26.69

Nikoleta Trnikova (SVK) 2:26.84

Ellie McCartney (IRL) 2:26.95

Clara Rybak-Andersen (DEN) 2:27.19

Lena Ludwig (GER) 2:27.89

Lisa Angiolini (ITA) 2:28.24

Kay-Lyn Lohr (SUI) 2:28.47

Anna Pirovano (ITA) 2:29.49

Yana Klikotska (UKR) 2:30.31

Jenna Laukkanen (FIN) 2:30.52

10.54: Due italiane avanzano alle semifinali dei 200 rana: Lisa Angiolini e Anna Pirovano superano entrambe il turno. L’ultima batteria cambia però il vertice della graduatoria, con la britannica Angharad Evans che firma un ottimo 2:22.66, precedendo nettamente Mona McSharry (2:23.37). Terza Alina Zmushka in 2:26.55. Angiolini aveva nuotato 2:28.24, Pirovano 2:29.49: entrambe torneranno dunque in acqua in semifinale.

10.49: Lisa Angiolini stacca subito il pass per la semifinale dei 200 rana. L’azzurra chiude quarta in 2:28.24, tempo sufficiente per avere già la certezza della qualificazione. Davanti detta il ritmo Evgeniia Chikunova, nettamente prima in 2:24.18; seguono Anna Elendt (2:25.56) e Nikoleta Trnikova (2:26.84), entrambe già qualificate.

10.45: Anna Pirovano chiude al quinto posto la prima batteria dei 200 rana in 2:29.49. Davanti è battaglia serrata tra Kotryna Teterevkova e Tes Schouten: la lituana ha la meglio in 2:26.27, con l’olandese seconda a 42 centesimi in 2:26.69. Terza l’irlandese Ellie McCartney in 2:26.95. Ora Angiolini

10.40: C’è Pirovano nella prima batteria dei 200 rana

10.40: Michele Lamberti e Thomas Ceccon conquistano la qualificazione nei 50 dorso, rispettivamente con l’ottavo e il 14° tempo. Migliore delle batterie Kliment Kolesnikov in 24.12, un solo centesimo davanti a Pavel Samusenko. Situazione particolare per l’ultimo posto disponibile: Ole Braunschweig, Oliver Morgan e Jack Skerry hanno nuotato tutti 24.90 e dovranno disputare uno spareggio a tre.

Kliment Kolesnikov (NAB) 24.12

Pavel Samusenko (NAB) 24.13

Miroslav Knedla (CZE) 24.19

Ksawery Masiuk (POL) 24.46

Apostolos Christou (GRE) 24.52

Robert E. Falborg Pedersen (DEN) 24.55

Michele Lamberti (ITA) 24.56

Hubert Kos (HUN) 24.57

Tomer Yakov Shuster (ISR) 24.62

Yohann Ndoye-Brouard (FRA) 24.65

Ralf Tribuntsov (EST) 24.66

Remi Noel Claude Fabiani (LUX) 24.73

Thomas Ceccon (ITA) 24.75

Ivan Martinez Sota (ESP) 24.88

Ole Braunschweig (GER) 24.90 – spareggio

Oliver Morgan (GBR) 24.90 – spareggio

Jack Skerry (GBR) 24.90 – spareggio

10.39: Michele Lamberti è il migliore degli azzurri nell’ultima batteria dei 50 dorso, mentre Thomas Ceccon resta più lontano dalle prime posizioni. Lamberti chiude quarto in 24.56, alle spalle di Robert Pedersen (24.55) per un solo centesimo. Ceccon è quinto in 24.75, mentre Daniele Del Signore termina decimo in 25.73. Davanti a tutti Kliment Kolesnikov, che con 24.12 precede Ksawery Masiuk (24.46) e toglie per appena un centesimo a Pavel Samusenko il miglior tempo complessivo delle batterie.

10.38: Due azzurri in semifinale, Thomas Ceccon e Michele Lamberti

10.36: Si vola nella settima batteria dei 50 dorso: Pavel Samusenko stampa un notevole 24.13 e si prende nettamente il miglior tempo provvisorio. A soli sei centesimi Miroslav Knedla, secondo in 24.19, mentre Georgii Iakovlev chiude terzo in 24.47. Francesco Lazzari è settimo in 24.98: l’azzurro resta sotto i 25 secondi, ma con un crono che lo costringe ad attendere l’ultima serie per conoscere il proprio destino. Samusenko, Knedla e Tomer Yakov Shuster (24.62) hanno invece già la qualificazione assicurata. Ora Ceccon, del Signore e Lamberti

10.34: Che livello nella sesta batteria dei 50 dorso: Apostolos Christou piazza un 24.52 e balza in testa alla graduatoria. Il greco vince un bel duello con Hubert Kos, staccato di appena cinque centesimi in 24.57, mentre Ralf Tribuntsov completa un terzetto di altissimo livello con 24.66. Curioso triplo ex aequo a 24.90 per Braunschweig, Morgan e Skerry. Ora Lazzari

10.32: Tre centesimi decidono una quinta batteria dei 50 dorso molto equilibrata. La spunta l’irlandese John Shortt in 25.11, bruciando Michael Laitarovsky (25.14), mentre Evangelos Makrygiannis è terzo in 25.27. Remi Fabiani resta saldamente al comando della graduatoria provvisoria con 24.73.

10.30: Cambia ancora il leader dei 50 dorso: Remi Fabiani vola in 24.73. Il lussemburghese abbassa di 23 centesimi il precedente riferimento di Hugo Gonzalez e domina la quarta batteria. Molto più staccati gli altri: Rufus Maria Bernhardt è secondo in 25.30, Vidar Carlbaum terzo in 25.42.

10.26: Primo tempo sotto i 25 secondi nei 50 dorso: Hugo Gonzalez de Oliveira piazza un netto 24.96 e prende il comando provvisorio delle batterie. Lo spagnolo lascia a 29 centesimi il ceco Jan Cejka, secondo in 25.25. Curioso triplo ex aequo al terzo posto: Inbar Ono Danziger, Luka Carapovic e Max Halbeisen chiudono tutti in 25.36.

10.24: Parità assoluta al vertice nella seconda batteria dei 50 dorso. Il rumeno Tudor-Andrei Iordache e il finlandese Ronny Brannkarr toccano insieme in 25.87, nuovo miglior riferimento della mattinata. Appena un decimo più indietro il lettone Kristians Brencs, terzo in 25.97.

10.20: Gudmundur Leo Rafnsson fa il vuoto nella prima di otto batterie dei 50 dorso. L’islandese chiude nettamente al comando in 26.19, staccando l’albanese Zhulian Lavdaniti (27.29) e l’armeno Gevorg Tonoyan (27.49).

10.19: Anita Gastaldi strappa la qualificazione alle semifinali dei 100 farfalla con il 15° tempo ex aequo in 58.58. Davanti a tutte Roos Vanotterdijk, autrice di 56.76, appena un centesimo meglio di Angelina Kohler (56.77).

Roos Vanotterdijk (BEL) 56.76

Angelina Kohler (GER) 56.77

Barbora Seemanova (CZE) 57.43

Daria Klepikova (NAB) 57.56

Louise Hansson (SWE) 57.67

Anastasiya Kuliashova (NAA) 57.85

Tamara Potocka (SVK) 57.92

Georgia Damasioti (GRE) 57.94

Keanna MacInnes (GBR) 58.02

Anna Ntountounaki (GRE) 58.18

Helena Rosendahl Bach (DEN) 58.22

Tessa Giele (NED) 58.35

Lana Pudar (BIH) 58.45

Aliisa Soini (FIN) 58.55

Zuzanna Famulok (POL) 58.58

Anita Gastaldi (ITA) 58.58

10.17: Niente qualificazione per Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli nei 100 farfalla. Nell’ultima batteria le due azzurre non riescono a inserirsi nella lotta per le prime posizioni: Cocconcelli è ottava in 59.10, Borrelli nona in 59.48, tempi che sanciscono l’eliminazione. Davanti arriva invece un duello sul filo dei centesimi: Roos Vanotterdijk vince in 56.76, miglior crono complessivo per un solo centesimo su Angelina Kohler. Seconda Georgia Damasioti in 57.94, terza Helena Rosendahl Bach in 58.22.

10.15: Arriva una scossa importante nei 100 farfalla: Angelina Kohler scende a 56.77 e si prende il miglior tempo provvisorio delle batterie. La tedesca fa nettamente meglio di Louise Hansson, seconda in 57.67, mentre Anastasiya Kuliashova chiude terza in 57.85: le prime tre conquistano già la certezza della qualificazione. Anita Gastaldi è quinta in 58.58, a pari tempo con Zuzanna Famulok nella serie precedente: per l’azzurra bisognerà attendere l’ultima batteria per conoscere il destino in chiave qualificazione. Ora Borrelli e Cocconcelli

10.12: Daria Klepikova sfiora il miglior tempo nelle batterie dei 100 farfalla. L’atleta neutrale vince la terza serie in 57.56, a 13 centesimi dal 57.43 di Seemanova. Alle sue spalle Tamara Potocka in 57.92 e Keanna MacInnes in 58.02. Più indietro Marie Wattel, settima in 59.62. Ora Gastaldi

10.09: Felicia Klintemar si aggiudica la seconda batteria dei 100 farfalla in 58.83. La svedese precede la norvegese Sandra Maria Balto, seconda in 59.18, e la georgiana Ana Nizharadze, terza in 59.66. Il 57.43 di Barbora Seemanova resta il miglior tempo dopo due serie.

10.07: Barbora Seemanova domina la prima batteria dei 100 farfalla. La ceca fa subito la differenza e chiude in 57.43, con ampio margine sull’olandese Kim Busch, seconda in 59.28. Terza l’armena Varsenik Manucharyan in 1:00.09

10.05: Carlos D’Ambrosio centra la qualificazione nei 200 stile libero con il 17° tempo complessivo in 1:47.16. Miglior crono delle batterie per l’austriaco Christian Giefing in 1:44.96, davanti a James Guy (1:45.40) e Sauveur Cristofini (1:45.93).

Christian Giefing (AUT) 1:44.96

James Guy (GBR) 1:45.40

Sauveur Cristofini (FRA) 1:45.93

David Popovici (ROU) 1:46.06

Lucas Henveaux (BEL) 1:46.10

Lukas Martens (GER) 1:46.12

Tomas Navikonis (LTU) 1:46.22

Jack McMillan (GBR) 1:46.36

Kamil Aleksander Sieradzki (POL) 1:46.39

Ivan Girev (NAB) 1:46.43

Jarno Baschnitt (GER) 1:46.45

Roman Fuchs (FRA) 1:46.83

Robin Hanson (SWE) 1:46.84

Danas Rapsys (LTU) 1:46.94

Antonio Djakovic (SUI) 1:47.07

Carlos D’Ambrosio (ITA) 1:47.16

10.03: Carlos D’Ambrosio conquista la qualificazione nei 200 stile libero, mentre resta fuori Jacopo Barbotti nonostante il record personale. Nell’ultima batteria David Popovici si impone in 1:46.06, davanti a Jack McMillan (1:46.36) e Kamil Aleksander Sieradzki (1:46.39). Il risultato della serie permette a D’Ambrosio, autore di 1:47.16 nella batteria precedente, di avanzare al turno successivo. Non basta invece a Barbotti il personale di 1:47.22, mentre era già apparso più in difficoltà Alessandro Ragaini, fermatosi a 1:48.62.

9.59: Carlos D’Ambrosio quarto e Marco De Tullio sesto nella penultima batteria dei 200 stile libero. Serie vinta dal tedesco Lukas Martens in 1:46.12, davanti a Ivan Girev (1:46.43) e Antonio Djakovic (1:47.07). D’Ambrosio chiude in 1:47.16, a poco più di un secondo dal vincitore, mentre De Tullio tocca in 1:47.47. Per conoscere la posizione complessiva dei due azzurri bisognerà attendere l’ultima batteria.

9.57: Ai 100 quinto D’Ambrosio, decimo De Tullio

9.55: Si alza decisamente il livello nei 200 stile libero: Christian Giefing firma il miglior tempo delle batterie fin qui disputate. L’austriaco domina la sua serie con un eccellente 1:44.96, unico a scendere sotto l’1:45. Alle sue spalle il britannico James Guy chiude in 1:45.40, mentre il francese Sauveur Cristofini è terzo in 1:45.93. Sotto l’1:47 anche Lucas Henveaux (1:46.10) e Tomas Navikonis (1:46.22). Ora D’Ambrosio e De Tullio

9.53: Non c’è Richards al via nella terz’ultima batteria

9.52: Ottima prova di Jacopo Barbotti, più in difficoltà Alessandro Ragaini nella sesta batteria dei 200 stile libero. Barbotti firma il record personale in 1:47.22 e chiude al secondo posto, ad appena 28 centesimi dal lituano Danas Rapsys, vincitore in 1:46.94. L’azzurro si mette alle spalle il danese Oliver Sogaard-Andersen, terzo in 1:47.64. Non riesce invece a esprimersi sui suoi migliori livelli Ragaini, che perde terreno e conclude ottavo in 1:48.62. Due risposte decisamente differenti per l’Italia in questa batteria.

9.50: Ai 100 terzo Barbotti, decimo Ragaini

9.47: Si fa subito vedere il campione olimpico Thomas Dean. Il britannico vince la quinta batteria dei 200 stile libero in 1:46.48, miglior crono finora, precedendo lo svizzero Mattia Mauri (1:47.35) e l’israeliano Eitan Ben Shitrit (1:47.59). Ora Barbotti e Ragaini

9.44: Franko Grgic abbassa ancora il riferimento nelle batterie dei 200 stile libero. Il croato domina la quarta serie e chiude in 1:47.51, precedendo nettamente lo slovacco Milan Vojtko, secondo in 1:49.24, e il rumeno Eric-Stefan Andries, terzo in 1:49.27.

9.41: Jovan Lekic cambia decisamente passo nella terza batteria dei 200 stile libero. Il bosniaco si impone nettamente in 1:48.54, oltre due secondi davanti a Charlie Skoglund MacMillan e Isak Dag Brisenfeldt, appaiati al secondo posto in 1:50.67.

9.38: Primoz Senica Pavletic si aggiudica la seconda batteria dei 200 stile libero con il tempo di 1:51.05. Lo sloveno precede di appena 21 centesimi l’andorrano Biel Cuen Sibila, secondo in 1:51.26, mentre l’irlandese Denis O’Brien è terzo in 1:51.51.

9.34: Mathias Christensen domina la prima batteria dei 200 misti maschili. Il danese tocca in 1:54.46, precedendo nettamente il finlandese Nooa Matela, secondo in 1:55.35. Terzo posto per Heini Mohr Askham delle Isole Faroe in 1:56.67.

9.30: In programma la prima di nove batterie dei 200 stile uomini

9.29: A chiudere le batterie saranno i 1500 stile libero femminili, con Simona Quadarella grande riferimento europeo grazie al record continentale di 15’31”79 stabilito nel 2025 e al 15’46”19 nuotato in questa stagione. L’Italia schiera anche Ginevra Taddeucci, quarta europea dell’anno con 16’08”35, e Noemi Cesarano, accreditata di 16’16”27: con tre azzurre al via, però, soltanto due potranno qualificarsi per la finale. La tedesca Isabel Gose si presenta come la principale rivale di Quadarella, mentre attenzione anche alla giovane Kseniia Misharina.

9.26: Uno dei momenti più significativi della mattinata italiana sarà rappresentato dalle batterie della 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri arrivano a Parigi con alle spalle l’argento mondiale conquistato a Singapore e il record italiano di 3’09”58. Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Alessandro Miressi e Lorenzo Ballarati rappresentano le possibili soluzioni a disposizione per distribuire gli uomini tra batterie ed eventuale finale. Il primo compito sarà assicurarsi un posto tra le migliori otto cercando contemporaneamente di amministrare le energie, ma le ambizioni dell’Italia vanno inevitabilmente oltre la semplice qualificazione. Gli atleti neutrali NAB dispongono sulla carta di un potenziale cronometrico elevatissimo, mentre Gran Bretagna, Spagna e Germania possono schierare quartetti profondi. Lituania, Croazia e Serbia sono altre formazioni da non sottovalutare nella corsa alla finale e successivamente alle medaglie.

9.23: Occhi italiani puntati anche sui 200 rana femminili, con Lisa Angiolini protagonista di una notevole crescita nel 2026. L’azzurra ha portato il personale a 2’22”28, migliorandosi di oltre due secondi, e può guardare con fiducia alla semifinale. La concorrenza è però di altissimo livello: Angharad Evans ha nuotato 2’19”70, mentre Evgeniia Chikunova, primatista mondiale con 2’17”55, resta il riferimento assoluto. Da seguire anche Tes Schouten, Mona McSharry e Kotryna Teterevkova.

9.20: Tre le carte azzurre nei 50 dorso maschili: Michele Lamberti, Thomas Ceccon e Francesco Lazzari. Le maggiori aspettative sono riposte in Lamberti, che arriva a Parigi dopo aver portato il record italiano a 24”38, un riferimento che autorizza ambizioni importanti in vista della semifinale e, successivamente, della possibile corsa alle posizioni di vertice. Ceccon vanta un personale di 24”40, anche se il 24”95 ottenuto in questa stagione conferma come la distanza non rappresenti uno degli obiettivi principali del suo Europeo: per l’azzurro ci sarà comunque la possibilità di cercare un progresso rispetto a quanto espresso finora nel 2026. Lazzari, accreditato di 24”69, proverà invece a inserirsi nella battaglia alle spalle dei favoriti. L’uomo da battere è Kliment Kolesnikov, primatista mondiale con lo straordinario 23”55. Dietro di lui gli equilibri appaiono decisamente più aperti, con Pavel Samusenko, Apostolos Christou, Ollie Morgan e Ksawery Masiuk pronti a contendersi un ruolo da protagonisti.

9.17: Nei 100 farfalla femminili i riflettori sono puntati soprattutto sulla sfida tra Angelina Köhler e Roos Vanotterdijk. La tedesca si presenta con il miglior tempo europeo della stagione, 56”35, mentre la belga può contare su un curriculum di primo piano: campionessa europea in carica, argento mondiale nel 2025 e unica tra le partecipanti ad aver già infranto in carriera la barriera dei 56 secondi. Alle loro spalle Daria Klepikova appare la candidata più credibile per inserirsi nella lotta al vertice, in una gara che lascia comunque spazio a diverse outsider. Louise Hansson, Tamara Potocká, Keanna MacInnes, Georgia Damasioti e Anna Ntountounaki sono racchiuse in un quadro piuttosto equilibrato e possono ambire alle posizioni di prestigio. L’Italia si affida a Costanza Cocconcelli, chiamata a farsi largo in una finale dal livello elevato.

9.15: La mattinata scatterà con i 200 stile libero maschili, specialità nella quale l’Italia affida le proprie speranze a Carlos D’Ambrosio. L’azzurro si presenta con l’1’44”72 nuotato lunedì in staffetta e con alle spalle il grande salto di qualità compiuto nel 2025, quando aveva portato il record italiano a 1’45”15 conquistando anche un posto nella finale mondiale. La priorità sarà superare le batterie senza spendere più energie del necessario, facendo però attenzione anche alla regola che permette a un massimo di due atleti per nazione di avanzare. David Popovici rappresenta inevitabilmente il principale punto di riferimento dei 200 stile libero. Il campione olimpico e mondiale ha già nuotato 1’44”48 al Settecolli e parte davanti a una concorrenza comunque qualificatissima. Matt Richards, Lukas Maertens e Kamil Sieradzki sono alcuni dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione, senza dimenticare la profondità di una Gran Bretagna che dovrà affrontare proprio la selezione interna già dal mattino.

9.13: L’Italia si presenta all’Olympic Aquatics Centre con un’altra sessione ricca di spunti. Dalle 9.30 di giovedì 13 agosto il programma propone sei gare al mattino, con numerosi azzurri chiamati a inseguire il passaggio del turno, una 4×100 stile libero maschile con legittime ambizioni di medaglia e Simona Quadarella pronta a fare il proprio debutto nei 1500 stile libero. Dalle 18.30 torneranno invece semifinali e finali, con cinque titoli europei da assegnare nell’arco della sessione serale con particolare attesa per i 50 rana della neo-primatista mondiale Sarà Curtis.

9.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. L’Italia si presenta all’Olympic Aquatics Centre con un’altra sessione ricca di spunti. Dalle 9.30 di giovedì 13 agosto il programma propone sei gare al mattino, con numerosi azzurri chiamati a inseguire il passaggio del turno, una 4×100 stile libero maschile con legittime ambizioni di medaglia e Simona Quadarella pronta a fare il proprio debutto nei 1500 stile libero. Dalle 18.30 torneranno invece semifinali e finali, con cinque titoli europei da assegnare nell’arco della sessione serale con particolare attesa per i 50 rana della neo-primatista mondiale Sarà Curtis.

La mattinata scatterà con i 200 stile libero maschili, specialità nella quale l’Italia affida le proprie speranze a Carlos D’Ambrosio. L’azzurro si presenta con l’1’44”72 nuotato lunedì in staffetta e con alle spalle il grande salto di qualità compiuto nel 2025, quando aveva portato il record italiano a 1’45”15 conquistando anche un posto nella finale mondiale. La priorità sarà superare le batterie senza spendere più energie del necessario, facendo però attenzione anche alla regola che permette a un massimo di due atleti per nazione di avanzare. David Popovici rappresenta inevitabilmente il principale punto di riferimento dei 200 stile libero. Il campione olimpico e mondiale ha già nuotato 1’44”48 al Settecolli e parte davanti a una concorrenza comunque qualificatissima. Matt Richards, Lukas Maertens e Kamil Sieradzki sono alcuni dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione, senza dimenticare la profondità di una Gran Bretagna che dovrà affrontare proprio la selezione interna già dal mattino.

Nei 100 farfalla femminili si profila invece un confronto di grande interesse tra Angelina Köhler e Roos Vanotterdijk. La tedesca possiede il miglior crono europeo stagionale con 56”35, mentre la belga si presenta da campionessa continentale in carica e argento mondiale del 2025 ed è l’unica tra le iscritte ad essere già scesa sotto i 56 secondi in carriera. Daria Klepikova sembra avere le credenziali migliori per inserirsi nella loro sfida, ma le distanze alle spalle delle favorite sono ridotte. Louise Hansson, Tamara Potocká, Keanna MacInnes, Georgia Damasioti e Anna Ntountounaki possono tutte provare a ritagliarsi uno spazio importante. L’Italia si affida a Costanza Cocconxelli

Tre carte azzurre saranno invece giocate nei 50 dorso maschili: Michele Lamberti, Thomas Ceccon e Francesco Lazzari. Il nome più caldo è quello di Lamberti, arrivato a Parigi dopo avere abbassato il record italiano fino a 24”38, tempo che consente di pensare con decisione prima alla semifinale e poi eventualmente alla lotta per le posizioni più prestigiose. Ceccon possiede un personale di 24”40, anche se il suo 24”95 stagionale testimonia come la distanza non rappresenti uno degli obiettivi principali del suo Europeo ma l’obiettivo è comunque migliorarsi. Lazzari, accreditato di 24”69, proverà invece a trovare spazio tra gli outsider. Il grande favorito resta Kliment Kolesnikov, riferimento cronometrico assoluto della specialità grazie al record mondiale di 23”55. Alle sue spalle la battaglia si annuncia più aperta, con Pavel Samusenko, Apostolos Christou, Ollie Morgan e Ksawery Masiuk tra i principali candidati alle posizioni di vertice.

Occhi italiani puntati anche sui 200 rana femminili, dove Lisa Angiolini proverà a trasformare in un risultato importante la crescita mostrata durante il 2026. L’azzurra ha abbassato il proprio personale fino a 2’22”28, migliorandosi di oltre due secondi rispetto al riferimento con il quale aveva iniziato la stagione. Il primo passaggio sarà la qualificazione alla semifinale, ma i progressi degli ultimi mesi consentono di guardare con interesse anche a ciò che potrebbe accadere successivamente. La concorrenza, però, è di livello mondiale. Angharad Evans ha portato il record britannico a 2’19”70, mentre Evgeniia Chikunova, con il primato mondiale di 2’17”55, resta inevitabilmente l’atleta di riferimento. Tes Schouten, Mona McSharry e Kotryna Teterevkova completano un gruppo nel quale superare i vari turni richiederà prestazioni di grande spessore.

Uno dei momenti più significativi della mattinata italiana sarà rappresentato dalle batterie della 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri arrivano a Parigi con alle spalle l’argento mondiale conquistato a Singapore e il record italiano di 3’09”58. Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Alessandro Miressi e Lorenzo Ballarati rappresentano le possibili soluzioni a disposizione per distribuire gli uomini tra batterie ed eventuale finale. Il primo compito sarà assicurarsi un posto tra le migliori otto cercando contemporaneamente di amministrare le energie, ma le ambizioni dell’Italia vanno inevitabilmente oltre la semplice qualificazione. Gli atleti neutrali NAB dispongono sulla carta di un potenziale cronometrico elevatissimo, mentre Gran Bretagna, Spagna e Germania possono schierare quartetti profondi. Lituania, Croazia e Serbia sono altre formazioni da non sottovalutare nella corsa alla finale e successivamente alle medaglie.

A chiudere le batterie saranno i 1500 stile libero femminili, con Simona Quadarella chiamata a recitare il ruolo della grande protagonista europea della specialità. L’azzurra ha riscritto nel 2025 il record continentale portandolo allo straordinario 15’31”79 e in questa stagione ha già fatto segnare 15’46”19. Senza Katie Ledecky al via, i riferimenti cronometrici della romana sono nettamente superiori a quelli del resto del campo europeo. Ma l’Italia dispone di grande profondità anche alle spalle di Quadarella. Ginevra Taddeucci, quarta europea stagionale con 16’08”35, e Noemi Cesarano, arrivata a 16’16”27, completano il terzetto azzurro. La presenza di tre italiane introduce però un elemento importante: soltanto due potranno qualificarsi per la finale. La tedesca Isabel Gose si presenta come la principale rivale di Quadarella, mentre la giovane Kseniia Misharina è uno dei nomi emergenti da seguire con maggiore attenzione.

Dalle 18.30 l’Europeo cambierà ritmo con una sessione serale densissima di semifinali e finali. I primi due titoli in palio saranno quelli dei 100 farfalla maschili senza azzurri in vasca e dei 50 dorso femminili con la neo-primatista mondiale in vasca: Sara Curtis. Subito dopo inizierà la sequenza delle semifinali legate alle batterie disputate poche ore prima: 200 stile libero maschili, 100 farfalla femminili, 50 dorso maschili e 200 rana femminili.

La parte conclusiva della serata proporrà poi tre finali una dietro l’altra. Alle 19.29 verrà assegnato il titolo europeo dei 200 rana maschili con il giovane Christian Mantegazza in vasca, alle 19.36 sarà il momento dei 200 stile libero femminili senza azzurre al via, mentre alle 19.43 la 4×100 stile libero maschile chiuderà il programma agonistico della quarta giornata, prima delle cerimonie di premiazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di nuoto 2026 di Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!