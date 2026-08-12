LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: Curtis brilla nei 50 dorso! Alle 18.30 le finali con Pilato e Ceccon

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026

11.19: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.30 per la terza sessione di semifinali e finali. Grazie per averci seguito e buona giornata!

11.18: Obiettivi centrati per la squadra azzurra in mattinata. Nannucci e Mascolo in semifinale nei 200 sl, Razzetti e Busa in semifinale nei 100 farfalla, Curtis e Cocconcelli inj semifinale nei 50 farfalla, Mantegazza in semifinale nei 200 rana, Alzetta e Pirovano in finale nei 2400 misti e 4×100 stile libero donne in finale

11.16: Italia in finale nella 4×100 stile libero femminile! Le azzurre chiudono le batterie con il settimo tempo complessivo in 3’38”70 e conquistano il pass per la finale. Il miglior crono è degli Atleti Neutrali B in 3’36”61, davanti a Paesi Bassi (3’36”84) e Francia (3’37”05). Ultimo posto disponibile per la Germania in 3’38”80, appena un decimo alle spalle dell’Italia.

1 Atleti Neutrali B 3’36”61

2 Paesi Bassi 3’36”84

3 Francia 3’37”05

4 Ungheria 3’37”31

5 Spagna 3’38”25

6 Gran Bretagna 3’38”39

7 Italia 3’38”70

8 Germania 3’38”80

11.13: Italia terza e in finale con il settimo tempo. Ha rischiato tanto l’Italia che ha concluso con 3’38″70. Successo per la Francia con 3’37″05

11.12: Ai 300 Spagna, Francia, Svezia, Italia

11.11: Francia, Spagna, Svezia Italia a metà gara

11.10: Ai 100 Spagna, Francia, Italia

11.07: Menicucci, Tarantino, Mao, Morini al via per l’Italia nella seconda batteria della 4×100

11.06: A metà gara Russia, Gbr, Olanda

11.04: Olanda, Russia, Gbr e Ungheria al via della prima batteria della 4×100 stile libero donne

11.03: Due azzurre in finale nei 400 misti! Giada Alzetta e Anna Pirovano centrano entrambe la qualificazione. Alzetta chiude le batterie con il quinto tempo complessivo in 4’41”39, mentre Pirovano strappa l’ultimo posto disponibile con l’ottavo crono in 4’43”09. Miglior tempo per la polacca Justina Anna Kozan in 4’40”47, appena davanti alla britannica Amalie Smith (4’40”56) e all’ungherese Vivien Jackl (4’40”71).

1 Justina Anna Kozan (POL) 4’40”47

2 Amalie Smith (GBR) 4’40”56

3 Vivien Jackl (HUN) 4’40”71

4 Alba Vazquez Ruiz (ESP) 4’41”37

5 Giada Alzetta (ITA) 4’41”39

6 Ellen Walshe (IRL) 4’41”76

7 Anastasia Gorbenko (ISR) 4’42”23

8 Anna Pirovano (ITA) 4’43”09

11.01: Due azzurre in semifinale! Bene Alzetta che chiude quarta la seconda batteria con 4’41″39, quinto tempo assoluto. Vince Kozan con 4’40″47

10.59: A metà gara Jackl, Alzetta, Smith

10-56: Anna Pirovano chiude al quarto posto la prima batteria dei 400 misti. L’azzurra nuota in 4’43”09, a 1”72 dalla spagnola Alba Vazquez Ruiz, che si impone con 4’41”37. Seconda l’irlandese Ellen Walshe in 4’41”76, terza Anastasia Gorbenko in 4’42”23. Per Pirovano bisognerà attendere le batterie successive per conoscere il piazzamento complessivo e l’eventuale qualificazione alla finale. Ora Alzetta

10.51: A metà della prima batteria dei 400 misti: Gorbenko, Walshe, Knop, Pirovano sesta

10.50: Christian Mantegazza conquista l’accesso alle semifinali dei 200 rana. L’azzurro chiude le batterie con il nono tempo complessivo in 2’10”69, a 1”36 dal miglior crono di Kirill Prigoda, primo in 2’09”33. Alle sue spalle Filip Nowacki (2’09”47) e Caspar Corbeau (2’09”66). Mantegazza sarà dunque tra i sedici che torneranno in acqua in semifinale.

1 Kirill Prigoda (NAB) 2’09”33

2 Filip Nowacki (GBR) 2’09”47

3 Caspar Corbeau (NED) 2’09”66

4 Aleksandr Zhigalov (NAB) 2’09”84

5 Jack Kelly (IRL) 2’10”14

6 Gregory Butler (GBR) 2’10”44

7 Luka Mladenovic (AUT) 2’10”53

8 Christian Mantegazza (ITA) 2’10”69

9 Eoin Corby (IRL) 2’10”85

10 Matti Mattsson (FIN) 2’11”10

11 Doruk Yogurtcuoglu (TUR) 2’11”20

12 Aleksas Savickas (LTU) 2’11”21

13 Lucas Matzerath (GER) 2’11”22

14 Jan Kalusowski (POL) 2’11”39

15 Dawid Lukasz Wiekiera (POL) 2’11”40

16 Filip Mujan (CRO) 2’11”45

10.49: Filip Nowacki si prende l’ultima batteria dei 200 rana in 2’09”47, facendo segnare il miglior tempo della serie davanti ad Aleksandr Zhigalov, secondo in 2’09”84. Terza posizione per l’irlandese Jack Kelly in 2’10”14, seguito da Gregory Butler (2’10”44) ed Eoin Corby (2’10”85). Christian Mantegazza, quarto nella penultima batteria in 2’10”69, è qualificato per le semifinali.

10.43: Christian Mantegazza è già sicuro della semifinale dei 200 rana! Nella penultima batteria l’azzurro chiude quarto in 2’10”69, tempo sufficiente per garantirgli il passaggio del turno prima dell’ultima serie. Vittoria per l’olandese Caspar Corbeau in 2’09”66, davanti a Daniil Pisetskii (2’10”29) e Luka Mladenovic (2’10”53). Quinto Matti Mattsson in 2’11”10.

10.41: Mantegazza terzo a metà gara

10.38: Dominio del russo Prigoda che chiude in 2’09″33 la terza batteria, secondo il giovane turco Yogurtcuoglu con 2’11″20. Ora Mantegazza

10.34: Dominio del norvegese Egeland nella seconda batteria dei 200 rana con il tempo di 2’11″67 davanti allo svedese Bengtsson Nimander in 2’13″69. Ora Prigoda, Yogurtcuoglu e Matzerath nella terz’ultima batteria

10.31: La prima batteria dei 200 rana uomini va all’austriaco Korber-Perner con il tempo di 2’18″43

10.28: Sara Curtis davanti a tutte nelle batterie dei 50 dorso! L’azzurra firma il miglior tempo complessivo in 27”31, precedendo la francese Mary-Ambre Moluh (27”39). Tre atlete appaiate in 27”61: Marrit Steenbergen, Analia Pigrée e Alina Gaifutdinova. In semifinale anche Costanza Cocconcelli, dodicesima con 28”03.

Qualificate alle semifinali:

1 Sara Curtis (ITA) 27”31

2 Mary-Ambre Moluh (FRA) 27”39

3 Marrit Steenbergen (NED) 27”61

3 Analia Pigrée (FRA) 27”61

3 Alina Gaifutdinova (NAB) 27”61

6 Tessa Giele (NED) 27”64

7 Irene Ciercoles Galve (ESP) 27”81

8 Roos Vanotterdijk (BEL) 27”83

9 Lauren Cox (GBR) 27”97

10 Costanza Cocconcelli (ITA) 28”03

11 Danielle Hill (IRL) 28”08

12 Emilija Pociute (LTU) 28”21

13 Fanny Teijonsalo (FIN) 28”24

14 Ingeborg V. Loyning (NOR) 28”46

15 Mariia Osetrova (NAB) 28”50

16 Adela Krystyna Piskorska (POL) 28”61

10.26: Sara Curtis vince l’ultima batteria e fa segnare il miglior tempo in assoluto con 27″31, a due decimi dal personale. Toma chiude quinta in 28″61 ed esce di scena, superata da Cocconcelli

10.23: Ancora Francia nella terza batteria con Pigree che tocca in 27″61. Ora Curtis e Toma

10.19: Quinto posto per l’azzurra Cocconcelli che chiude in 28″03, vittoria per la francese Moluh con 27″39

10.18: La norvegese Loyning vince la seconda batteria dei 50 dorso con 28″46. Ora Cocconcelli

10.17: La moldava Leu vince in 29″71 la prima batteria dei 50 dorso

10.14: Razzetti e Busa in semifinale nei 100 farfalla! Il miglior tempo delle batterie è dello svizzero Noè Ponti con 50”47, davanti a Kristóf Milák (50”81) e Maxime Grousset (51”03). Alberto Razzetti, autore del personale di 51”70, chiude con il nono crono complessivo, mentre Michele Busa è dodicesimo in 51”82: entrambi avanzano al turno successivo. Fuori invece Lorenzo Gargani, 14° a pari merito con 51”96.

Qualificati alle semifinali:

1 Noè Ponti (SUI) 50”47

2 Kristóf Milák (HUN) 50”81

3 Maxime Grousset (FRA) 51”03

4 Edward Mildred (GBR) 51”18

5 Jakub Bartosz Majerski (POL) 51”35

6 Kaii Liam Winkler (GER) 51”38

7 Denis-Laurean Popescu (ROU) 51”44

8 Hubert Kos (HUN) 51”49

9 Alberto Razzetti (ITA) 51”70

10 Andrei Minakov (NAB) 51”78

11 Luca Nik Armbruster (GER) 51”80

12 Michele Busa (ITA) 51”82

13 Roman Shevliakov (NAB) 51”96

14 Ihor Troianovskyi (UKR) 51”98

15 Ksawery Masiuk (POL) 52”02

16 Vlad-Stefan Mihalache (ROU) 52”07

10.12: Italia protagonista nell’ultima batteria dei 100 farfalla: Alberto Razzetti e Michele Busa volano in semifinale! Vince il francese Maxime Grousset in 51”03, davanti al britannico Edward Mildred (51”18), ma alle loro spalle arriva un eccellente Razzetti, terzo in 51”70 con il nuovo record personale. Buona prova anche per Busa, quinto in 51”82 e qualificato per le semifinali. Quarto Andrei Minakov in 51”78. Lorenzo Gargani chiude sesto in 51”96.

10.10: Noè Ponti risponde a Milák e vola in 50”47! Lo svizzero domina la penultima batteria dei 100 farfalla e si prende il miglior tempo complessivo, migliorando il 50”81 appena realizzato dall’ungherese. Alle sue spalle il polacco Jakub Majerski in 51”35 e Hubert Kos in 51”49. Quarto Armbruster con 51”80, mentre Masiuk chiude sesto in 52”02. Ponti e Milák lanciano subito segnali pesantissimi in vista delle semifinali. Ora Gargani, Busa e Razzetti

10.08: Kristóf Milák domina la terz’ultima batteria dei 100 farfalla! L’ungherese fa subito la differenza e tocca in 50”81, precedendo nettamente il tedesco Kaii Liam Winkler (51”38) e il rumeno Denis-Laurean Popescu (51”44). Quarto Josha Salchow in 51”87, poi Roman Shevliakov in 51”96. Milák firma nettamente il miglior tempo delle batterie disputate finora, abbassando il 52”07 di Mihalache.

10.04: Mihalache vince la quarta batteria con il tempo di 52″07, il miglior crono finora. Ora c’è Milak nella terz’ultima serie

10.02: L’estone Zirk si impone nella terza batteria dei 100 farfalla con 52″89 che finora è il miglior tempo in assoluto

9.58: Ancora Israele con Sela che nel finale completa la rimonta e vince la seconda batteria in 53″37

9.56: Successo dell’israeliano Krichevsky con il crono di 53″30 nella prima batteria dei 100 farfalla

9.49: Due italiane in semifinale nei 200 stile libero femminili. Il miglior tempo delle batterie è della ceca Barbora Seemanova in 1:57.10, davanti alla lituana Ieva Jurkunaite (1:57.28) e alla tedesca Linda Roth (1:57.60). Bianca Nannucci chiude con l’ottavo crono complessivo in 1:58.63, mentre Anna Chiara Mascolo è undicesima in 1:58.73: entrambe conquistano il pass per il turno successivo. Tra le qualificate anche Marrit Steenbergen, quarta in 1:58.00.

1 Barbora Seemanova (CZE) 1:57.10

2 Ieva Jurkunaite (LTU) 1:57.28

3 Linda Roth (GER) 1:57.60

4 Marrit Steenbergen (NED) 1:58.00

5 Sarah Dumont (BEL) 1:58.40

6 Ainhoa Campabadal Amezcua (ESP) 1:58.46

7 Francisca Soares Martins (POR) 1:58.56

8 Bianca Nannucci (ITA) 1:58.63

9 Freya Colbert (GBR) 1:58.66

10 Daria Golovaty (ISR) 1:58.72

11 Anna Chiara Mascolo (ITA) 1:58.73

12 Nikolett Padar (HUN) 1:58.81

13 Imani de Jong (NED) 1:58.92

14 Maya Tóbehn (GER) 1:58.95

15 Leah Schlosshan (GBR) 1:59.13

16 Iris Julia Berger (AUT) 1:59.19

9.48: Mascolo con il terzo posto nell’ultima batteria con 1’58″73. riesce a prendersi il posto nella semjifinale. Vince Soares Martins con 1’58″56

9.44. Nannucci esce bene nel finale e chiude quinta in 1’58″63. Vince la ceca Seemanovaa con il miglior tempo finora 1’57″10, davanti alla lituana Junevik con 1’57″28. Ora Mascolo nell’ultima batteria, non c’è Surushkina

9.41: Quarto posto per Matilde Biagiotti con il tempo di 1’59″28. Vince Steenbergen con il crono di 1’58″00, tempi piuttosto alti nella terza batteria. C’è Nannucci, non c’è Anderson nella quarta batteria

9.37: L’israeliana Golovaty si impone nella seconda batteria dei 200 stile con il crono di 1’58″72. Non c’è Alessandra Mao al via della terza batteria, c’è Biagiotti

9.33: La danese Tabor vince con 2’01″02 la prima batteria dei 200 sl

9.30: La sessione mattutina sarà completata dalle batterie della 4×100 stile libero femminile, altra gaara in cui l’Italia può essere protagonista assoluta, anche se le prove individuali di Menicucci e Tarantino sono state al di sotto delle aspettative

9.27: I 400 misti femminili aggiungono un altro confronto interessante alla mattinata. Tra le europee il miglior riferimento stagionale appartiene alla britannica Amalie Smith, capace di nuotare 4’33”70 ai Giochi del Commonwealth. Alle sue spalle, considerando esclusivamente le atlete europee nella graduatoria fornita, troviamo l’irlandese Ellen Walshe con 4’37”20, la giovanissima ungherese Vivien Jackl con 4’37”47 e la spagnola Alba Vazquez Ruiz con 4’38”16. Un quadro che lascia Smith davanti sul piano cronometrico, ma con diversi equilibri da verificare direttamente nella piscina parigina. In vasca Pirovano e Alzetta

9.25: Nei 200 rana maschili la situazione appare decisamente aperta, anche per le assenze di Léon Marchand e Carles Coll Marti. L’Italia punta soprattutto su Christian Mantegazza, autore di 2’10”00 in questa stagione e titolare di un personale di 2’09”39. Dopo aver raggiunto le semifinali ai Mondiali di Singapore, l’azzurro dovrà provare ad avvicinare nuovamente la barriera dei 2’10” per entrare nel confronto per i turni decisivi. Il britannico Filip Nowacki arriva con uno dei riferimenti più significativi: campione mondiale junior nel 2025 con 2’07”32, ha appena vinto i Commonwealth Games in 2’07”87. Caspar Corbeau, bronzo olimpico proprio a Parigi e primatista mondiale in vasca corta con 1’59”52, porta invece in dote un’esperienza internazionale superiore. Da non sottovalutare Kirill Prigoda, 2’08”30 nel 2026, oltre ad Alexander Zhigalov, Greg Butler e al giovane turco Doruk Yogurtcuoglu, sceso quest’anno a 2’09”43. Senza un dominatore netto, la gestione dei tre turni può diventare un elemento decisivo.

9.23: Nei 50 dorso femminili l’Italia può invece schierare una delle grandi protagoniste annunciate dell’intera rassegna: Sara Curtis. L’azzurra arriva a Parigi da primatista europea con il 27”07 realizzato al Settecolli, dopo aver già migliorato il record italiano a Riccione con 27”33 e successivamente nelle batterie della manifestazione romana con 27”23. Curtis è arrivata a soli sette centesimi dalla barriera dei 27 secondi, mai infranta da una nuotatrice europea. La concorrenza, però, è profonda. La francese Mary-Ambre Moluh ha portato il record nazionale a 27”20, Alina Gaifutdinova ha nuotato 27”23, Analia Pigree 27”31 e la britannica Lauren Cox vanta un personale di 27”15. Da valutare anche l’eventuale presenza di Steenbergen, scesa quest’anno a 27”40, mentre Francia e Paesi Bassi dovranno fare i conti con una durissima selezione interna. Per Curtis la prima missione sarà attraversare senza problemi le batterie per costruire passo dopo passo l’assalto alle posizioni che contano. Per l’Italia in gara anche Cocconcelli e Toma

9.21: Uno degli appuntamenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 farfalla maschili, dove Michele Busa proverà a inserirsi in una concorrenza di altissimo livello. Il faentino di Imolanuoto ha nuotato 51”57 al Settecolli, fermandosi ad appena cinque centesimi dal personale di 51”52. Dopo l’eliminazione nelle batterie dei 50 farfalla, la distanza doppia rappresenta il suo appuntamento più importante di questi Europei. Lorenzo Gargani e Alberto Razzetti dovrebbero essere in vasca, Thomas Ceccon ha fatto sapere che non prenderà parte alla gara. Il livello al vertice è elevatissimo. Kristof Milak guida gli europei nella stagione con 50”22 e torna nella piscina nella quale conquistò l’oro olimpico in 49”90. Noè Ponti, argento mondiale 2025 con 49”83, ha nuotato 50”59 al Settecolli, mentre Maxime Grousset possiede il record europeo di 49”62 ma arriva all’appuntamento con l’incognita delle condizioni fisiche dopo la frattura al piede che gli ha impedito di disputare i Campionati francesi. Tra gli altri uomini da seguire il tedesco Kaii Winkler, sceso a 50”92, Roman Shevlyakov, Simon Bucher, Jakub Majerski, Edward Mildred, Jacob Peters, Diogo Ribeiro e Ksawery Masiuk.

9.19: Il principale riferimento europeo stagionale è Freya Colbert, capace di portare il record britannico fino a 1’54”34, anche se il quarto posto ai recenti Giochi del Commonwealth in 1’55”74 ha reso meno scontate le gerarchie. Barbora Seemanová, campionessa europea in carica, offre forse le maggiori garanzie di continuità nelle grandi manifestazioni: quinta alle Olimpiadi di Parigi e quinta ai Mondiali 2025, ha uno stagionale da 1’55”99. Grande curiosità anche per Marrit Steenbergen, che nei 200 ha nuotato 1’56”02 al Settecolli ma arriva soprattutto sull’onda del clamoroso record mondiale dei 100 stile libero in 51”68. Freya Anderson, le ungheresi Nikolett Pádár, Minna Ábrahám e Panna Ugrai e il profondo gruppo tedesco completano una gara nella quale superare le batterie senza spendere troppo sarà già fondamentale.

9.17: Ad aprire il programma saranno i 200 stile libero femminili, gara estremamente equilibrata nella quale l’Italia può guardare soprattutto alla crescita della nuova generazione. La quindicenne Alessandra Mao ha nuotato 1’57”24 al Settecolli, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali juniores 2025 con 1’57”00. Nel panorama azzurro ci sono anche Bianca Nannucci, scesa a 1’57”82 agli Assoluti, Anna Chiara Mascolo con 1’58”09 e Matilde Biagiotti: la selezione interna sarà dunque già un elemento importante nelle batterie, considerando che soltanto due atlete per nazione possono avanzare.

9.15: Terza giornata di gare agli Europei di nuoto 2026 a Parigi e programma che propone subito diversi motivi di interesse per l’Italia, con Sara Curtis e Alessandra Mao tra i nomi più attesi nelle batterie del mattino. All’Olympic Aquatics Centre la sessione inizierà alle 9.30 e proporrà i 200 stile libero femminili, i 100 farfalla maschili, i 50 dorso femminili, i 200 rana maschili, i 400 misti femminili e la 4×100 stile libero femminile. In serata, dalle 18.30, spazio a semifinali e finali, ma il quadro della presenza azzurra dipenderà inevitabilmente dai risultati dei turni precedenti.

9.13: Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri (ben quattro) per l’Italia, la terza giornata degli Europei 2026 metterà insieme velocità, rana, dorso, mezzofondo e staffette, con una mattinata nella quale tanti azzurri dovranno innanzitutto guadagnarsi il diritto di tornare in acqua alla sera. Il programma propone diversi incroci interni alla squadra italiana, resi ancora più delicati dal limite dei due qualificati per nazione, e una sessione serale che assegnerà altri sei titoli continentali.

9.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. La terza giornata degli Europei 2026 metterà insieme velocità, rana, dorso, mezzofondo e staffette, con una mattinata nella quale tanti azzurri dovranno innanzitutto guadagnarsi il diritto di tornare in acqua alla sera. Il programma propone diversi incroci interni alla squadra italiana, resi ancora più delicati dal limite dei due qualificati per nazione, e una sessione serale che assegnerà altri sei titoli continentali.

Terza giornata di gare agli Europei di nuoto 2026 a Parigi e programma che propone subito diversi motivi di interesse per l’Italia, con Sara Curtis e Alessandra Mao tra i nomi più attesi nelle batterie del mattino. All’Olympic Aquatics Centre la sessione inizierà alle 9.30 e proporrà i 200 stile libero femminili, i 100 farfalla maschili, i 50 dorso femminili, i 200 rana maschili, i 400 misti femminili e la 4×100 stile libero femminile. In serata, dalle 18.30, spazio a semifinali e finali, ma il quadro della presenza azzurra dipenderà inevitabilmente dai risultati dei turni precedenti.

Ad aprire il programma saranno i 200 stile libero femminili, gara estremamente equilibrata nella quale l’Italia può guardare soprattutto alla crescita della nuova generazione. La quindicenne Alessandra Mao ha nuotato 1’57”24 al Settecolli, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali juniores 2025 con 1’57”00. Nel panorama azzurro ci sono anche Bianca Nannucci, scesa a 1’57”82 agli Assoluti, Anna Chiara Mascolo con 1’58”09 e Matilde Biagiotti: la selezione interna sarà dunque già un elemento importante nelle batterie, considerando che soltanto due atlete per nazione possono avanzare.

Il principale riferimento europeo stagionale è Freya Colbert, capace di portare il record britannico fino a 1’54”34, anche se il quarto posto ai recenti Giochi del Commonwealth in 1’55”74 ha reso meno scontate le gerarchie. Barbora Seemanová, campionessa europea in carica, offre forse le maggiori garanzie di continuità nelle grandi manifestazioni: quinta alle Olimpiadi di Parigi e quinta ai Mondiali 2025, ha uno stagionale da 1’55”99. Grande curiosità anche per Marrit Steenbergen, che nei 200 ha nuotato 1’56”02 al Settecolli ma arriva soprattutto sull’onda del clamoroso record mondiale dei 100 stile libero in 51”68. Freya Anderson, le ungheresi Nikolett Pádár, Minna Ábrahám e Panna Ugrai e il profondo gruppo tedesco completano una gara nella quale superare le batterie senza spendere troppo sarà già fondamentale.

Uno degli appuntamenti più interessanti della mattinata italiana arriverà con i 100 farfalla maschili, dove Michele Busa proverà a inserirsi in una concorrenza di altissimo livello. Il faentino di Imolanuoto ha nuotato 51”57 al Settecolli, fermandosi ad appena cinque centesimi dal personale di 51”52. Dopo l’eliminazione nelle batterie dei 50 farfalla, la distanza doppia rappresenta il suo appuntamento più importante di questi Europei.

Il livello al vertice è elevatissimo. Kristof Milak guida gli europei nella stagione con 50”22 e torna nella piscina nella quale conquistò l’oro olimpico in 49”90. Noè Ponti, argento mondiale 2025 con 49”83, ha nuotato 50”59 al Settecolli, mentre Maxime Grousset possiede il record europeo di 49”62 ma arriva all’appuntamento con l’incognita delle condizioni fisiche dopo la frattura al piede che gli ha impedito di disputare i Campionati francesi. Tra gli altri uomini da seguire il tedesco Kaii Winkler, sceso a 50”92, Roman Shevlyakov, Simon Bucher, Jakub Majerski, Edward Mildred, Jacob Peters, Diogo Ribeiro e Ksawery Masiuk.

Nei 50 dorso femminili l’Italia può invece schierare una delle grandi protagoniste annunciate dell’intera rassegna: Sara Curtis. L’azzurra arriva a Parigi da primatista europea con il 27”07 realizzato al Settecolli, dopo aver già migliorato il record italiano a Riccione con 27”33 e successivamente nelle batterie della manifestazione romana con 27”23. Curtis è arrivata a soli sette centesimi dalla barriera dei 27 secondi, mai infranta da una nuotatrice europea.

La concorrenza, però, è profonda. La francese Mary-Ambre Moluh ha portato il record nazionale a 27”20, Alina Gaifutdinova ha nuotato 27”23, Analia Pigree 27”31 e la britannica Lauren Cox vanta un personale di 27”15. Da valutare anche l’eventuale presenza di Steenbergen, scesa quest’anno a 27”40, mentre Francia e Paesi Bassi dovranno fare i conti con una durissima selezione interna. Per Curtis la prima missione sarà attraversare senza problemi le batterie per costruire passo dopo passo l’assalto alle posizioni che contano.

Nei 200 rana maschili la situazione appare decisamente aperta, anche per le assenze di Léon Marchand e Carles Coll Marti. L’Italia punta soprattutto su Christian Mantegazza, autore di 2’10”00 in questa stagione e titolare di un personale di 2’09”39. Dopo aver raggiunto le semifinali ai Mondiali di Singapore, l’azzurro dovrà provare ad avvicinare nuovamente la barriera dei 2’10” per entrare nel confronto per i turni decisivi.

Il britannico Filip Nowacki arriva con uno dei riferimenti più significativi: campione mondiale junior nel 2025 con 2’07”32, ha appena vinto i Commonwealth Games in 2’07”87. Caspar Corbeau, bronzo olimpico proprio a Parigi e primatista mondiale in vasca corta con 1’59”52, porta invece in dote un’esperienza internazionale superiore. Da non sottovalutare Kirill Prigoda, 2’08”30 nel 2026, oltre ad Alexander Zhigalov, Greg Butler e al giovane turco Doruk Yogurtcuoglu, sceso quest’anno a 2’09”43. Senza un dominatore netto, la gestione dei tre turni può diventare un elemento decisivo.

I 400 misti femminili aggiungono un altro confronto interessante alla mattinata. Tra le europee il miglior riferimento stagionale appartiene alla britannica Amalie Smith, capace di nuotare 4’33”70 ai Giochi del Commonwealth. Alle sue spalle, considerando esclusivamente le atlete europee nella graduatoria fornita, troviamo l’irlandese Ellen Walshe con 4’37”20, la giovanissima ungherese Vivien Jackl con 4’37”47 e la spagnola Alba Vazquez Ruiz con 4’38”16. Un quadro che lascia Smith davanti sul piano cronometrico, ma con diversi equilibri da verificare direttamente nella piscina parigina.

La sessione mattutina sarà completata dalle batterie della 4×100 stile libero femminile, altra gaara in cui l’Italia può essere protagonista assoluta, anche se le prove individuali di Menicucci e Tarantino sono state al di sotto delle aspettative

a sessione serale scatterà alle 18.30 con le semifinali dei 200 stile libero femminili, seguite alle 18.40 dalla finale dei 200 dorso maschili con Thomas Ceccon. Alle 18.47 sarà assegnato il titolo dei 50 farfalla femminili con Silvia Di Pietro, mentre alle 18.52 toccherà alla finale dei 100 stile libero maschili con Carlos D’Ambrosio e alle 18.58 a quella dei 100 rana femminili con Benedetta Pilato. Il programma proseguirà alle 19.04 con le due semifinali dei 200 rana maschili, quindi dalle 19.26 sarà la volta delle semifinali dei 50 dorso femminili e dalle 19.33 di quelle dei 100 farfalla maschili.

La parte conclusiva della serata metterà in palio altri tre titoli continentali. Alle 19.54 si disputerà la finale dei 400 misti femminili, alle 20.03 quella degli 800 stile libero maschili con Luca De Tullio, mentre alle 20.16 la 4×100 stile libero femminile chiuderà il programma agonistico della terza giornata. La presenza degli azzurri nelle diverse semifinali e finali dipenderà naturalmente dall’esito delle batterie del mattino e dei turni disputati nelle giornate precedenti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!