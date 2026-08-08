LIVE Nuoto di fondo, Europei 2026 in DIRETTA: Paltrinieri sfiora il miracolo ed è argento dietro la Germania

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO 2026

11:11 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della staffetta mista degli Europei di nuoto di fondo. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

11:09 LA TOP FIVE DELLA STAFFETTA MISTA

1-Germania 1:03.39.2 oro

2-Italia +2.0 argento

3-Ungheria +3.1 bronzo

4-Francia +2:00.2

5-Russia +3:42.1

11:06 Ha provato a fare il miracolo Gregorio Paltrinieri, ma arriva comunque un grande argento. Con il capitano saliranno sul podio Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi.

11:04 Vince la Germania, argento per l’Italia, bronzo all’Ungheria. Gara spettacolare.

11:04 E’ un marpione il tedesco. Wellbrock chiude la porta all’italiano,, che nonostante la generosità deve però arrendersi.

11:03 CI PROVA PALTRINIERI! Manca pochissimo, ma l’azzurro ci proverà fino alla fine!

11:01 Betlehem e Paltrinieri attaccano Wellbrock, ma il tedesco risponde presente restando al comando. Siamo nel rush finale. Che emozioni nella Senna!

11:00 Greg sta cercando di capire quale sia la scia migliore da seguire. L’azzurro è vicinissimo ai due rivali.

10:59 Apre il gas il tedesco, con Paltrinieri che perde qualche metro ed è costretto a ricucire sprecando energie importantissime.

10:57 Prova l’accelerazione Wellbrock, ma il tedesco non riesce a staccare Betlehem e Paltrinieri.

10:55 Finale di gara che diviene di colpo bellissimo. Le tre nazioni leader sono a strettissimo contatto a metà dell’ultima frazione.

10:53 Clamoroso. Betlehem riaggancia Wellbrock, e Greg è lì!

10:52 Che avvio di Betlehem. Il magiaro dimezza lo svantaggio portandosi a circa 4 secondi e mezzo dal tedesco. Paltrinieri stringe i denti ed avvia il lato che gradisce meno, ovvero quello a favore di corrente.

10:51 Germania che chiude con Florian Wellbrock, mentre l’Ungheria si affida al vincitore della 3 km knockout David Betlehem.

10:48 Siamo all’ultimo cambio. Ungheria ad 8 secondi, Italia a 10. Caliamo l’asso Paltrinieri.

10:46 Ultimi 150 metri per Klemet. Sono circa 10 i secondi guadagnati dal tedesco, un gap quasi impossibile da recuperare nei confronti dell’ultimo frazionista Wellbrock.

10:44 Si sono ostacolati tantissimo Guidi e Rasovszky, un autentico regalo allo scatenato Klemet.

10:43 Fa il vuoto Klemet, approfittando anche della battaglia per la seconda posizione. Se ne va la Germania.

10:41 Rasovszky sorpassa Guidi e rompe gli indugi. L’Ungheria prova a rincorrere la Germania. Deve tenere duro Guidi!

10:40 Klemet prova ad andarsene. Il tedesco incrementa il forcing nel lato a favore di corrente, momento delicatissimo della gara.

10:38 Posizioni del podio che sembrano ormai in ghiaccio per le tre squadre in fuga. Vedremo ora se Klemet riuscirà a tenere questo ritmo sino al termine dei 1500 metri.

10:36 Si ricompone subito la situazione che c’era in precedenza. Il tedesco Klemet passa immediatamente al comando e prova a scappar via. Guidi deve reagire! Per l’Ungheria è in acqua Rasovszky.

10:34 Con il cuore Ginevra Taddeucci aumenta ulteriormente l’andatura proprio in prossimità del cambio. Perdono qualche metro le rivali! Tocca a Marcello Guidi.

10:32 Ginevra è davanti, ma Gose è lì attaccata all’azzurra. Tiene bene anche Farkas, 100 metri al termine della seconda frazione.

10:30 ATTACCA TADDEUCCI! Arriva invece l’affondo della nostra campionessa in queste fasi finali.

10:30 Intravedono il traguardo le seconde frazioniste. Arriverà un nuovo attacco di Isabel Gose. Ginevra deve resistere!

10:29 Stringe i denti Taddeucci, che per ora tiene il ritmo indiavolato della tedesca. Farkas fa invece da elastico, riuscendo però a rientrare sulle due avversarie.

10:26 Si forma un terzetto con Germania, Italia ed Ungheria. Come da pronostico le tre squadre favorite per il podio allungano rispetto alla concorrenza.

10:23 Ginevra Taddeucci è lesta nello scartare la turca, ormai alla deriva, e prendere la scia della scatenata Gose.

10:21 L’Ungheria si affida a Mihalyvari Farkas. Parte subito il forcing della tedesca Gose, ripresa immediatamente la Turchia.

10:18 Italia che cambia in seconda posizione staccata di 32 secondi, ma non ci sono distacchi tranne che per la Slovacchia. Tocca Ginevra Taddeucci, mentre per la Germania entra in acqua Isabel Gose.

10:17 Albayrak chiude la prima frazione con il crono di 16:08.04 dando il cambio alla compagna di squadra Su Inal.

10:15 Non deve impressionare il vantaggio accumulato dalla Turchia, unica squadra che ha scelto di aprire la staffetta con un uomo.

10:12 Entriamo nella fase finale di questa prima frazione. Pozzobon risale in terza posizione, spalla a spalla con l’ungherese Fabian.

10:09 L’ungherese Bettina Fabian e la russa Sorokina provano ad accelerare, risponde bene Pozzobon.

10:06 Chiaramente il turco scappa via rispetto alle rivali. Alle spalle di Albayrak il gruppo è compatto.

10:03 Quest’oggi nessuna squadra tra le big ha scelto di scombussolare le carte in tavola mettendo un uomo in prima frazione. L’unica compagine a scegliere questa soluzione è la Turchia con Emir Albayrak.

10:01 Partite le prime frazioniste. Otto le squadre partecipanti, questa la startlist:

Germania

Ungheria

Italia

Francia

Turchia

NAB (atleti russi)

Cechia

Slovacchia

INIZIA LA GARA!

9:58 Sta per iniziare la staffetta mista 4×1500 metri. Forza azzurri!

9:56 Fondamentale la prima frazione con Pozzobon ed Ackermann aghi della bilancia delle rispettive compagini. L’azzurra deve provare a staccare la rivale teutonica per lanciare poi un’ispiratissima Taddeucci.

9:53 Tedeschi in acqua con Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet e Florian Wellbrock. Attenzione anche all’Ungheria, che schiera Bettina Fabian, Viktoria Farkas, Kristof Rasovszky e David Bethelem.

9:48 Italia che schiera Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi ed il capitano Gregorio Paltrinieri.

9:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta mista degli Europei di nuoto di fondo, ultima gara della rassegna continentale della disciplina in acque libere. Dalle 10.00 il via alla competizione.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima gara degli Europei di nuoto di fondo 2026. Nelle acque parigine della Senna si chiude in bellezza con la staffetta mista e l’Italia che andrà a caccia della medaglia d’oro. Non sarà di certo semplice in quanto la concorrenza è agguerritissima. Appuntamento alle ore 10.00 con il via ufficiale della prima di quattro frazioni da 1500 metri.

I tecnici azzurri hanno scelto i quattro protagonisti della staffetta. Si tratta di Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi ed il capitano Gregorio Paltrinieri. Pozzobon dovrà tenere il ritmo delle rivali con Taddeucci chiamata a forzare in vista delle frazioni decisive. Necessaria un’ottima prova di Guidi, che dovrà cedere il testimone a Paltrinieri in zona podio con il veterano azzurro che dovrà scatenare la sua bracciata in special modo nel lato controcorrente.

Otto le nazioni al via con la Germania che partirà leggermente favorita rispetto all’Italia. Tedeschi in acqua con Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet e Florian Wellbrock. Attenzione anche all’Ungheria, che schiera Bettina Fabian, Viktoria Farkas, Kristof Rasovszky e David Bethelem. Da non sottovalutare i padroni di casa della Francia, rinfrancati dalle prime medaglie conquistate nella 3 km knockout. Partiranno invece un gradino sotto le rivali Turchia, atleti russi, Cechia e Slovacchia.

La staffetta mista, ultima gara del programma degli Europei di nuoto di fondo 2026, inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!