LIVE Musetti-Zheng oggi, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: l’azzurro insegue gli ottavi

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Lorenzo Musetti e Michael Zheng, valido come terzo turno del Master 1000 di Cincinnati.

L’azzurro sta cercando di raddrizzare una stagione complicata dal lungo infortunio patito agli Internazionali d’Italia che lo ha costretto a dare forfait al Roland Garros e a Wimbledon. Dal suo rientro in campo, avvenuto nella prima settimana di agosto all’ATP 500 di Washington, Musetti è sembrato in crescita di condizione, ma ancora lontano dalla sua forma ottimale. Le due sconfitte, maturate al terzo turno del City Open e al secondo di Montreal, sono arrivate sempre per mano dello spagnolo Jodar, che per fortuna dell’azzurro si trova dalla parte opposta del tabellone.

Dopo aver sfruttato il bye del primo turno e aver superato agevolmente il tedesco Altmaier al secondo (6-4, 6-2), il tennista toscano si ritroverà di fronte allo statunitense Michael Zheng. Il classe 2004, numero 110 della classifica ATP, è per il momento protagonista di una settimana davvero sorprendente. Dopo aver vinto le qualificazioni, Zheng ha battuto Maroszan (3-6, 6-1, 7-6) al primo turno e addirittura il numero 28 al mondo Ugo Humbert al secondo (6-4, 6-3). Il suo tennis, maturato proprio nei campi in cemento del circuito universitario americano, sembra adattissimo a questa superficie. Un avversario ostico e in fiducia, che Musetti non può assolutamente sottovalutare.

Fra i due non ci sono precedenti; l’inedita sfida di oggi tra il numero 15 e il numero 110 della classifica ATP mette in palio gli ottavi di finale del Master 1000 di Cincinnati. Chi uscire vincente da questo incontro troverà nel prossimo turno il vincitore della partita fra Faria e Walton.

La partita fra Lorenzo Musetti e Michael Zheng, valida come terzo turno dell’ATP 1000 di Cincinnati, sarà la seconda a partire dalle 17.00 sul Tony Trabert Stadium 3, subito dopo l’incontro di doppio fra Cabral/Tracy-Granollers/Zeballos. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!