LIVE Musetti-Tiafoe, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: show in notturna che vale la semifinale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti e l’americano Frances Tiafoe. Siamo giunti al nono confronto diretto in assoluto tra i due con il punteggio in perfetta parità sul 4 pari. L’ultima sfida risale ai quarti del Roland Garros 2025 quando l’azzurro si impose in quattro parziali. Il vincente del match troverà in semifinale chi trionferà nel derby statunitense tra Brandon Nakashima e Taylor Fritz.

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, arriva all’appuntamento da numero 15 del mondo. L’azzurro, dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon a margine dei problemi fisici riscontrati agli Internazionali d’Italia, sta cercando di ritrovare la migliore condizione sul cemento americano in vista degli US Open. Nei primi due turni ha superato senza problemi dapprima il tedesco Altmaier, poi lo statunitense Zheng, ed infine la rivelazione portoghese Faria. L’asticella si alza contro l’imprevedibile americano.

Dal canto suo Tiafoe, ventottenne di Hyattsville (Maryland, Stati Uniti d’America), si presenta ai quarti di finale del torneo statunitense a margine delle vittorie colte ai danni di Lorenzo Sonego, del connazionale Learner Tien e del canadese Felix Auger-Aliassime. Rientrato a tempi da record dopo aver subito un intervento chirurgico per asportare una cisti al polso, l’istrionico americano vuole accendere l’entusiasmo dei propri tifosi regalando scambi spettacolari.

Musetti-Tiafoe, quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, sarà il quarto match sul P&G Stadium a partire dalle 17.00 dopo Hsieh/Ostapenko-Kempen-Panova, Bejlek-Keys e Fritz-Nakashima, ed inizierà in ogni caso non prima dell’1.00 italiana. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento a tutti!