LIVE Musetti-Faria, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: caccia ai quarti di finale

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LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JODAR ALLE ORE 17.00

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti ed il qualificato portoghese Jaime Faria. Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente della sfida che troverà ai quarti di finale uno tra l’americano Frances Tiafoe ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero due del tabellone. Appuntamento nella notte italiana.

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, arriva all’appuntamento da numero 15 del mondo. L’azzurro, dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon a margine dei problemi fisici riscontrati agli Internazionali d’Italia, sta cercando di ritrovare la migliore condizione sul cemento americano in vista degli US Open. Nei primi due turni ha superato senza problemi dapprima il tedesco Altmaier, poi lo statunitense Zheng, ed ha ora una ghiotta chance per balzare ai quarti di finale.

Dal canto suo Faria, ventitreenne di Lisbona (Portogallo), si presenta agli ottavi con in dote ben 5 vittorie consecutive. Il portoghese si è infatti inerpicato in tabellone grazie ai successi nel torneo di qualificazione sul georgiano Basilashvili e sul cinese Wu. Nel main draw, dopo aver piegato l’americano Brooksby, si è reso protagonista dell’impresa della settimana sorprendendo in due parziali l’idolo di casa Ben Shelton. Agli ottavi ha infine recuperato un set ed un break di svantaggio all’australiano Walton beffandolo al tiebreak decisivo.

La sfida di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti ed il qualificato portoghese Jaime Faria sarà il quinto match sul Tony Trabert Stadium 3 dalle 17.00 dopo Galloway/King-Darderi/Etcheverry, Tirante-Mensik, Shnaider-Rybakina e Borges-Nakashima. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!