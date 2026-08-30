LIVE Mountain bike, Mondiali 2026 in DIRETTA: Martina Berta mina vagante

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Campionato del Mondo MTB donne elite 2026, specialità cross-country olympic. La prova iridata si disputa quest’anno in Italia, in Val di Sole (trentino).

Il percorso misura 3.5 km con 155 metri di dislivello, i giri da disputare saranno decisi poco prima dell’inizio della prova. La corsa inizierà con la prima delle tre salite presenti nel tracciato, che è anche la più lunga tra queste. Le ascese sono più brevi rispetto al solito e il fondo non è troppo ostico su questi tratti, gli atleti potranno fare la differenza soprattutto con la potenza più che con le abilità tecniche sulle asperità. Ci sarà anche il celebre rock garden che tende all’insù a mettere ulteriore difficoltà nelle gambe degli atleti. Le vere insidie saranno però le discese con pendenze negative durissime, che si alterneranno tra parti più scorrevoli e altre più tecniche tra rock garden e curve strette.

Il grande duello sembra essere quello tra le stradiste Puck Pieterse (Paesi Bassi) e Isabella Holmgren (Canada). La prima ha corso il Tour de France Femmes conquistando la classifica delle scalatrici, dimostrando una gran forma fisica. L’anno scorso arrivò per le una doppia vittoria sulla pista di Val di Sole, prima nel Cross-country short circuit e successivamente nel Cross-country. La sua condizione la rende una delle favorite, ma non sarà semplice. Anche Isabella Holmgren arriva dalla Grand Boucle, chiusa all’ottavo posto della generale. Il livello è sicuramente ottimo, ma la 21enne ha corso una sola gara in mtb nella stagione prima di questi mondiali. Questo potrebbe svantaggiare l’atleta canadese, ma le ultime quattro gare del 2025 in questa specialità riportano altrettante vittorie. Il duello tra le due sarà emozionante, ma altre cicliste potrebbero entrare in questa sfida.

Prima su tutte Jenny Rissveds, vincitrice del titolo iridato l’anno scorso. La svedese ha conquistato già sei gare nel 2026, dimostrando di essere una delle migliori atlete del circuito mtb. Attenzione anche a Samara Maxwell (Nuova Zelanda), nonostante sia al rientro alla gara, il terzetto svizzero composto da Alessandra Keller, Jolanda Neff, Sina Frei e Laura Stigger (Austria) vincitrice della prova cross-country short circuit. Per quanto riguarda la nostra nazione la stella è Martina Berta. La 28enne ha vinto la gara di Coppa del Mondo di La Thuile, affermandosi come una delle più forti cicliste del gruppo. Un successo in casa sarebbe unico, ma le avversarie sono molteplici.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati del Mondo MTB donne elite 2026, specialità cross-country olympic. L’inizio della gara è previsto per le 13.00. Buon divertimento!