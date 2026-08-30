LIVE Mountain bike, Mondiali 2026 in DIRETTA: duello stellare Van der Poel-Pidcock, Avondetto ci prova!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Campionato del Mondo MTB uomini elite 2026, specialità cross-country olympic. La prova iridata si disputa quest’anno in Italia, in Val di Sole (trentino).

Il percorso misura 3.5 km con 155 metri di dislivello, i giri da percorrere saranno determinati dalla direzione gara prima o durante la prova. La corsa inizierà con la prima delle tre salite presenti nel tracciato, che è anche la più lunga tra queste. Le ascese sono più brevi rispetto al solito e il fondo non è troppo ostico su questi tratti, gli atleti potranno fare la differenza soprattutto con la potenza più che con le abilità tecniche sulle asperità. Ci sarà anche il celebre rock garden che tende all’insù a mettere ulteriore difficoltà nelle gambe degli atleti. Le vere insidie saranno però le discese con pendenze negative durissime, che si alterneranno tra parti più scorrevoli e altre più tecniche tra rock garden e curve strette.

Il grande favorito è Mathieu Van der Poel. L’olandese è a caccia della quarta specialità in cui vestire la maglia iridata, dopo strada, gravel e ciclocross. L’anno scorso il nipote d’arte non è andato oltre il 29esimo posto, ma quest’anno sembra arrivare in forma migliore all’appuntamento. Il 31enne ha già ottenuto una vittoria nel ross country in Val di Sole nel 2019, questo testimonia un buon feeling con il percorso seppur sia cambiato leggermente rispetto alla prova di sette anni fa. Il grande rivale è Tom Pidcock. Il britannico si adatta con più facilità al passaggio strada-mtb rispetto all’avversario dell’Alpecin, ma nonostante questo parte leggermente sfavorito. Con già due mondiali in bacheca il classe 1999 potrebbe partire con più leggerezza e affidarsi alle sue grandi abilità tecniche per provare a vincere.

Dietro la sfida tra i due stradisti si trova Alan Hatherly. Il sudafricano ha conquistato il titolo iridato cross country degli ultimi due anni, centrare la tripletta non sarà semplice ma lui ci proverà. Per l’Italia la stella di riferimento è Simone Avondetto, argento nel mondiale di cross country l’anno scorso. Il piemontese ha ottenuto il trionfo nel campionato nazionale il mese scorso, oggi cercherà un risultato uguale in una gara di ben altro rilievo. Anche Luca Braidot proverà a disputare una grande prova, una top ten sarebbe già un ottimo risultato. Attenzione inoltre a Adrien Boichis, vincitore della prova cross country short track, e Luca Martin (Francia), Christopher Blevins (Stati Uniti) e Filippo Colombo (Svizzera).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati del Mondo MTB uomini elite 2026, specialità cross-country olympic. L’inizio della gara è previsto per le 15.15. Buon divertimento!