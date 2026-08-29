LIVE MotoGP, GP Aragon 2026 in DIRETTA: qualifiche e Sprint, Bezzecchi sfida Marquez nel suo feudo

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Aragon, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato britannico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

In top-class la situazione è decisamente interessante. L’avvicinamento a questo fine-settimana è stato quello di una tappa favorevole a Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica sulla Ducati, ha spesso posto la sua bandierina su questa pista.

Tuttavia, nella giornata di ieri, l’Aprilia ha fatto vedere di esserci anche in questo caso. Il riferimento è al nuovo record della pista firmato da Marco Bezzecchi sulla moto di Noale. Il romagnolo, pur non al meglio della forma, ha messo in mostra una forma invidiabile.

Vedremo se ci sarà una replica o se il “93” vorrà ribadire la propria superiorità su questo layout. Da considerare assolutamente anche l’altro di casa Marquez, Alex, velocissimo sulla Ducati Gresini. In questo senso, si potrebbe pensare che Bezzecchi si troverà a sfidare la famiglia spagnola.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Aragon, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo alla FP2 a partire dalle 10.10 italiane, che precederà alle 10.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 15.00 italiane, con 11 giri da affrontare. Buon divertimento!