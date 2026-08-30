LIVE MotoGP, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Marquez può di nuovo riaprire il Mondiale

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Marc Marquez ha confermato il feeling speciale con questa pista, dando concretezza alle indicazioni emerse alla vigilia del weekend. Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha imposto il proprio ritmo e conquistato il successo davanti al fratello Alex Marquez, in forza al team Gresini, e all’Aprilia di Marco Bezzecchi, autore della pole-position e protagonista di una prestazione particolarmente convincente.

Ora resta da capire se, nel GP, il “93” sarà in grado di dare continuità a quanto mostrato ieri o se la concorrenza riuscirà a trovare le contromisure per inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Saranno 23 giri nei quali, oltre alla velocità pura, assumerà un ruolo determinante la gestione degli pneumatici. Il tracciato, infatti, è particolarmente tecnico e impegnativo, capace di mettere a dura prova tanto la moto quanto la condizione fisica dei piloti, chiamati a mantenere concentrazione e precisione per tutta la durata della gara.

Proprio l’aspetto fisico potrebbe rappresentare una variabile importante per Bezzecchi. Il pilota italiano non è ancora al 100% della condizione dopo l’incidente del Sachsenring, in Germania, e il dolore potrebbe inevitabilmente condizionare la sua capacità di sostenere i ritmi più elevati nelle fasi decisive della corsa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up a partire dalle 09.40, mentre la gara scatterà alle 14.00, con 23 giri da affrontare. Buon divertimento!