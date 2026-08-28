LIVE MotoGP, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Marquez favorito, Martin difende la leadership

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Aragon, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

A guidare il campionato sarà Jorge Martín, chiamato a difendere la propria leadership dagli attacchi di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano rappresenta infatti il principale inseguitore del leader, dal quale lo separano 31 punti.

Alle loro spalle, grande attenzione sarà riservata a Marc Márquez, pronto a cercare il riscatto proprio su uno dei circuiti che più hanno segnato la sua carriera. Aragón è da sempre una pista particolarmente favorevole allo spagnolo, tanto da essere considerata una sorta di suo “regno”.

La variabile in tutto questo sarà legata alle condizione fisiche dei piloti. Bezzecchi è ancora molto sofferente al ginocchio, mentre la sua spalla è in miglioramento. Situazione molto complicata per Francesco Bagnaia, che potrebbe soffrire su una pista tecnica come quella spagnola, alle prese coi postumi della doppia operazione al braccio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Aragon, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 10:45, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 15:00. Buon divertimento!